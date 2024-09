La colección de mods de cada mes se resalta en este paquete.

La cantidad del producto disminuye, pero el costo se mantiene constante. En última instancia, los clientes terminan pagando mucho más por un producto sin notar fácilmente el cambio. Afortunadamente, contamos con el Centro de Asesoría para el Consumidor Hamburgo, que expone este tipo de engaños.

Aldi Nord ha sido nombrado "Engaño del Mes" por el Centro de Asesoría para el Consumidor Hamburgo (VZHH) este mes. El precio del producto ha duplicado debido a una disminución significativa en la cantidad proporcionada. Aldi Nord es conocido por sus precios razonables.

Según el VZHH, Aldi Nord actualmente ofrece "Biscotto Waffle Thins" en sabores de chocolate oscuro y leche. Los compradores habituales del tentempié de waffle podrían sorprenderse. Después del receso de verano, Aldi Nord simplemente redujo la cantidad del producto a la mitad. En lugar de 200 gramos, ahora hay solo 100 gramos del tentempié de chocolate en el paquete: dos envases de plástico de 100 gramos cada uno se han combinado en uno. Sin embargo, el precio se mantiene igual a 1,99 euros, lo que significa un aumento secreto del 100% en el precio.

¡Cuidado con el término "oferta"!

Ten en cuenta que no confundas el término "oferta" y no te dejes engañar por la etiqueta roja de precio en esta situación. Los "Biscotto Waffle Thins" de Aldi Nord no son una oferta promocional. En cambio, Aldi Nord ofrece productos que están temporalmente disponibles para la venta pero no forman parte permanentemente de su gama.

Aldi Nord confirmó este aumento significativo de precio tras una solicitud: "(...) La reducción de contenido de 200 a 100 gramos es fácilmente reconocible para nuestros clientes a través del nuevo tamaño y forma del envase. Con la ajuste, cumplimos con el tamaño de envase común en el mercado. Debido al aumento significativo en los precios del cacao - nuestros Biscotto Waffle Thins consisten en un 82% de chocolate - vendemos el artículo de 100 gramos, como el de 200 gramos en el pasado, por 1,99 euros."

¿Los materiales crudos son dos veces más caros?

El VZHH considera la explicación de Aldi Nord como débil. Si bien los precios del cacao han aumentado significativamente en los últimos años, un aumento del 100% en el precio no puede justificarse por los costos más altos de los materiales crudos. De hecho, en los últimos meses, la tendencia de los precios del cacao ha sido a la baja. Esto también se refleja en la actual reducción de precios de la marca de chocolate Moser Roth, que también se vende en Aldi. Resulta interesante que los precios del azúcar y la harina de trigo, los otros dos materiales crudos cruciales para los waffle thins, también han disminuido. El VZHH sospecha que Aldi Nord busca establecer un nuevo nivel de precio para sus "Biscotto Waffle Thins" y obtener ganancias.

Los consumidores a menudo se encuentran con aumentos secretos de precio. Desafortunadamente, a menudo solo los descubren. El VZHH ofrece la oportunidad de llamar la atención sobre tales productos, exponiéndolos y coronándolos como el engaño del mes y del año.

El Centro de Asesoría para el Consumidor Hamburgo (VZHH) ha expresado su preocupación por el producto alimenticio "Biscotto Waffle Thins" de Aldi Nord, ya que la cantidad del producto ha disminuido significativamente mientras el precio se mantiene igual. Los compradores de productos alimenticios podrían pagar

Lea también: