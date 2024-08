- La colaboración de Merz con AfD podría destruir la CDU

En vísperas de las elecciones en Sajonia, Turingia y Brandeburgo, el líder de la CDU, Friedrich Merz, ha vuelto a dejar claro que no trabajará con la AfD. "Eso significaría el fin de la CDU para nosotros", dijo Merz a un medio de noticias alemán. Él cree que la misión de la AfD es derrocar a la CDU. "No podemos tender una mano a quienes buscan nuestra destrucción política", declaró Merz.

Merz reiteró que la mayoría de los miembros de la CDU se oponen a colaborar con la AfD, con algunos disidentes. Él explicó: "Mantendremos enfatizando los límites de nuestro conservadurismo. Estas líneas se cruzan cuando se vuelve extremista, radical, antidemocrático, antisemita y hostil hacia los extranjeros".

Merz: Manipulación electoral y abuso de elecciones estatales

Cuando se le preguntó sobre una posible alianza con la alianza de Sahra Wagenknecht (BSW), Merz dijo que las decisiones postelectorales están en manos de las ramas estatales. También advirtió en contra de la intromisión. "Advierto a todos en la zona de confort occidental que eviten consejos públicos. No ayuda a las ramas estatales que están haciendo campaña en circunstancias desafiantes", dijo Merz.

Sin embargo, Merz criticó fuertemente a la presidenta de BSW, Sahra Wagenknecht. "La Sra. Wagenknecht trata las elecciones estatales como si fueran sobre guerra y paz. No es solo una tontería, es casi intentar engañar a los votantes y abusar de las elecciones estatales si la BSW sugiere que tales cuestiones pueden resolverse a nivel político estatal", dijo Merz. Él agregó que las decisiones sobre la retirada de la OTAN no se tomarán en Dresde, y no habrá misiles de alcance medio estadounidenses en Erfurt.

Wagenknecht dijo que el fin de las entregas de armas a Ucrania y más acciones diplomáticas del gobierno federal son prerequisitos para la participación de BSW en el gobierno de Turingia. También se opone a la estación de misiles estadounidenses.

Merz expresó sus preocupaciones sobre posibles alianzas, diciendo: "No creo que sea apropiado que la Unión Europea interfiera en los asuntos internos de los estados alemanes, especialmente en cuanto a las alianzas durante las elecciones".

Además, enfatizó: "La CDU valora su relación con la Unión Europea y creemos en la unidad y la integridad de la UE, que es vital para nuestros objetivos compartidos y principios democráticos".

