La cobertura de vacunas obligatorias entre los niños de guardería desciende por segundo año consecutivo

Los requisitos escolares no incluyen la vacuna Covid-19, cuya inclusión en los mandatos escolares está explícitamente prohibida en al menos 20 estados. Sin embargo, esa vacuna pasará a formar parte del calendario de vacunación recomendado por los CDC para niños y adultos este año.

Alrededor del 93% de los niños de jardín de infantes inscritos en el año escolar 2021-22 recibieron las vacunas requeridas, que incluyen sarampión, paperas y rubéola (MMR); difteria, tétanos y tos ferina acelular (DTaP); y polio. La cobertura descendió por segundo año consecutivo en medio de la pandemia de Covid-19, desde aproximadamente el 94% del año anterior y por debajo del objetivo federal del 95%.

"A medida que las escuelas vuelven a la enseñanza presencial, una cobertura de vacunación elevada es fundamental para seguir protegiendo a los niños y a las comunidades de las enfermedades prevenibles mediante vacunación", escribieron los investigadores de los CDC en el estudio. Los grupos de niños no vacunados pueden provocar brotes, señalaron, y una tasa de vacunación de alrededor del 93,5% deja a unos 250.000 niños de guardería sin protección contra el sarampión.

Las altas tasas de vacunación infantil también ayudan a proteger a la comunidad en general, afirma el Dr. Sean O'Leary, presidente del comité de enfermedades infecciosas de la Academia Americana de Pediatría.

"Es importante subrayar de nuevo que esto afecta a todos en estas comunidades. Unas tasas de vacunación elevadas ayudan a todos a estar más sanos", dijo el jueves.

Ohio es uno de los nueve estados donde menos del 90% de los niños de jardín de infancia fueron vacunados contra el sarampión el año escolar pasado. Un brote en el área de Columbus que comenzó en noviembre ha dado lugar a 83 casos entre los niños, la gran mayoría de los cuales no estaban vacunados.

"Brotes como éste son totalmente prevenibles. Estos brotes perjudican a los niños y causan importantes trastornos en sus oportunidades de aprender, crecer y prosperar", dijo O'Leary, citando también el reciente caso de poliomielitis registrado en Nueva York.

"La vacunación durante toda la infancia es esencial porque prepara al sistema inmunitario de los niños para reconocer y resistir las enfermedades, de modo que se desarrollen y lleven una vida sana en la edad adulta. Una infancia sana contribuye a una edad adulta sana".

Aunque la enseñanza presencial ha vuelto a las escuelas de todo el país, Covid-19 sigue perturbando la evaluación y la cobertura de la vacunación, según el informe. Aproximadamente la mitad de los estados citaron la reducción del acceso a las citas de vacunación, la ampliación de los plazos de aplicación y los retrasos en la recopilación de datos.

Una encuesta reciente de la Kaiser Family Foundation descubrió por separado que más de un tercio de los padres se oponen a los requisitos de vacunación en las escuelas, incluso si la opción de elección individual pudiera crear riesgos para la salud.

Los expertos dicen que están prestando mucha atención a las dudas sobre la vacunación que aumentaron durante la pandemia, pero es probable que el descenso de las tasas de vacunación entre los niños de guardería' sea más complicado que un solo factor.

"Creo que en parte se debe a que tal vez no se acudió a las visitas de control y la gente todavía está intentando ponerse al día. Además, cuando miramos los datos de las escuelas, sabemos que las escuelas tenían muchas cosas en las que concentrarse y, en algunos casos, tal vez no pudieron reunir toda la documentación sobre las vacunas", dijo el jueves la Dra. Georgina Peacock, directora de la División de Servicios de Inmunización de los CDC.

"Puede que no se haya hecho hincapié en eso mientras estaban centrados en las pruebas y en hacer todas esas otras cosas relacionadas con la pandemia para asegurarse de que los niños estaban recibiendo la educación que necesitaban".

Según los CDC, menos del 3% de los niños en edad preescolar estaban exentos oficialmente de la vacunación obligatoria, la mayoría por motivos no médicos. Esta cifra aumentó ligeramente con respecto al año anterior, pero siguió siendo baja.

Otro 4% de los alumnos de jardín de infancia no estaban totalmente vacunados o formalmente exentos, pero se les permitió asistir a la escuela durante un período de gracia para la inscripción provisional. Según los investigadores de los CDC, este grupo de alumnos pone especialmente de relieve la importancia de "aplicar rigurosamente los requisitos de vacunación en las escuelas, contar con clínicas de vacunación en las escuelas, sistemas de recordatorio y retirada de vacunas, y el seguimiento de los alumnos subvacunados por parte de las enfermeras escolares"; la mayoría de los estados podrían alcanzar una cobertura del 95% contra el sarampión si todos estos alumnos de jardín de infancia recibieran las vacunas obligatorias.

Un análisis reciente de CNN de datos del año escolar 2020-21 encontró que los estudiantes en estados con requisitos de vacunación escolar más estrictos tienen más probabilidades de recibir sus vacunas.

Aparte de los requisitos escolares, los CDC recomiendan la vacunación de rutina contra 14 enfermedades para los niños antes de que cumplan 2 años. Otro estudio publicado el jueves por los CDC encontró que las tasas de vacunación se mantuvieron "altas y estables para la mayoría de las vacunas" para los niños nacidos en 2018 y 2019, que cumplieron 2 años durante la pandemia de Covid-19. Menos del 1% de estos niños estaban completamente sin vacunar cuando cumplieron 2 años, lo que es mejor que la meta federal delineada en los objetivos de Healthy People 2030.

La pandemia de Covid-19 no pareció afectar las tasas de vacunación en general. Para la mayoría de las vacunas, las tasas de cobertura entre los niños nacidos en 2018 y 2019 fueron ligeramente superiores a las de los niños nacidos dos años antes.

Sin embargo, se observaron disparidades clave. Las tasas de vacunación para niños que viven por debajo del nivel federal de pobreza y en áreas rurales sí disminuyeron, y la cobertura con la serie combinada de siete vacunas cayó entre 4 y 5 puntos porcentuales.

Según los investigadores de los CDC, los métodos clave para mejorar la equidad en la cobertura de vacunación incluyen abordar las dudas sobre las vacunas entre los padres, las recomendaciones firmes y persistentes de los proveedores de atención sanitaria y la reducción de las barreras logísticas y financieras para acceder a las vacunas.

