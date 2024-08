- La coalición sigue envuelta en una disputa sobre las finanzas para el equipo.

La alianza cooperativa entre negro, rojo y amarillo en Sajonia-Anhalt sigue en disputa sobre la asignación de cuotas para los gastos de cuidado infantil. Katja Pähle, líder de la fracción de SPD, volvió a expresar su oposición a revisar la política de hermanos. Mantener las regulaciones actuales es crucial, insistió, dada la disparidad en el debate: "El sistema no se volverá menos costoso".

Este año fiscal, el estado ha asignado aproximadamente 449 millones de euros para el cuidado infantil, según los registros del Departamento de Asuntos Sociales. Las familias con múltiples hijos en guardería, kindergarten y cuidado después de la escuela solo pagan por su hijo mayor en la actualidad. Sin embargo, la CDU y el FDP respaldan una propuesta en la que las familias solo pagarían por su hijo más joven en el futuro. Este debate ocurre durante las negociaciones sobre el doble presupuesto y el aumento significativo de las inversiones del estado en el cuidado infantil en los últimos tiempos. Además, los fondos federales destinados a la regla de hermanos ya no estarán disponibles.

La CDU aboga por un "diálogo franco"

"Este estado tiene una deuda sustancial. Las tasas de interés están aumentando", comentó el líder de la fracción de la CDU, Guido Heuer. Adherirse a la regla actual de hermanos es financieramente poco sabio, argumentó. La coalición debería tener una discusión abierta y transparente sobre este tema, sugirió.

El líder de la fracción del FDP, Andreas Silbersack, también apoyó el cambio de la carga financiera al hijo más joven. "Después de todo, debemos considerar formas de reducir los gastos", mencionó Silbersack.

Los padres podrían incurrir en costos adicionales

Según el Departamento de Asuntos Sociales, este ajuste podría potencialmente recortar los gastos en alrededor de 18 millones de euros. Una reforma de este tipoWould result in higher expenses for certain parents, considering that nursery care for children aged 0-3 usually costs more than kindergarten care for children aged 3-6.

La discusión sobre este tema se espera que reaparezca pronto en el parlamento del estado. El partido de la izquierda se opone a cambiar la regla de hermanos y planea presentar una moción para el cuidado infantil gratuito a largo plazo. Sin embargo, la CDU se centra únicamente en las finanzas, acusó Eda von Angern, líder de la fracción del partido. "Los niños son tratados como un medio para ahorrar dinero. Consideramos esto un grave error".

La CDU, liderada por Guido Heuer, aboga por un "diálogo franco" sobre cambiar la política de hermanos, señalando que adherirse a la regla actual es financieramente poco sabio dado la deuda y las tasas de interés en aumento de Sajonia-Anhalt. Además, el líder de la fracción del FDP, Andreas Silbersack, también apoya este cambio, sugiriendo que deben considerar formas de reducir los gastos.

Lea también: