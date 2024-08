- La Clínica Sternbach niega las acusaciones de cierre inminente.

Después del anuncio a finales de julio de que el Clinic Sternbach en Schleiz, que se encontraba en dificultades, cerraría permanentemente, la administración ha desmentido las acusaciones de prácticas engañosas en política. "Es de conocimiento público que hemos luchado con serios problemas financieros dentro del sector de la salud alemana", explica el comunicado. Los representantes políticos actualmente buscan culpar a alguien antes de que la campaña electoral llegue a su clímax, una situación que la dirección del clinic encuentra difícil de creer.

La dirección había informado a la política sobre las dificultades financieras del clinic desde finales de 2023. En ese momento, destacaron las pérdidas acumuladas que solo podrían compensarse con ayuda externa. Las acusaciones que siguieron a la colaboración constructiva con el Ministerio de Salud son confusas, considerando la comunicación abierta.

El cierre está programado para finales de agosto

El clinic anunció una semana antes que tendría que cerrar sus puertas debido a la inestabilidad financiera a pesar de los esfuerzos vigorosos, no se encontró un socio financiero para cooperar o tomar el control. El hospital actualmente está sangrando fondos y ha estado en procedimientos de quiebra desde finales de junio.

El commissioner del condado Christian Herrgott (CDU) criticó a la dirección del clinic por no revelar la situación económica desesperada durante un período prolongado. La ministra de Salud Heike Werner (Izquierda) expresó su tristeza por el cierre y citó los intentos del estado para salvar el clinic. Sin embargo, finalmente no se encontró un comprador debido a las malas finanzas del clinic y los problemas internos de la empresa. En este caso, no fue el compromiso del gobierno estatal lo que falló, sino el esquema de financiamiento defectuoso del gobierno federal y las dificultades internas del clinic.

Impacto en pacientes y personal

Por lo tanto, el último paciente fue dado de alta el lunes, lo que marca el cese del tratamiento de pacientes. En el momento del anuncio, aproximadamente 50 pacientes estaban hospitalizados para tratamiento a largo plazo. Un paciente de cuidados intensivos fue transferido a un hospital cercano una semana antes, mientras que los pacientes restantes fueron dados de alta y transferidos a sus hogares o para recibir tratamiento adicional. Los aproximadamente 190 empleados serán despedidos antes del final del mes, muchos de los cuales ya tienen tiempo libre debido a la acumulación de vacaciones. La dirección planea organizar un día de contratación el jueves.

Alemania ha enfrentado desafíos financieros significativos en su sector de la salud, como se mencionó en el comunicado de la administración del clinic. A pesar de que el clinic en Schleiz, Alemania, informó a la política sobre sus dificultades financieras desde finales de 2023, no pudo encontrar un socio financiero o comprador debido a su situación financiera desesperada e internal

Lea también: