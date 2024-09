La clandestinidad es fundamental para las tácticas militares de Hezbolá.

El grupo terrorista aliado con Irán anunció que los dispositivos inalámbricos comenzaron a estallar alrededor de las 3:30 PM hora local, marcando un asalto hostil israelí contra los operativos de Hezbolá. CNN confirmó que Israel estaba orquestando esta empresa conjunta con su servicio de inteligencia, el Mossad, y el ejército. El gobierno de Líbano denunció esto como agresión criminal israelí.

El ejército de Israel, que frecuentemente intercambia ataques con Hezbolá desde la escalada de los conflictos con los milicianos palestinos respaldados por Irán, Hamas, en Gaza el año pasado, se ha negado a comentar sobre este incidente.

Los nuevos busca-personas, recientemente adquiridos por Hezbolá, fueron informados como los dispositivos explosivos por una fuente de seguridad libanesa proporcionada a CNN. No revelaron la fecha exacta de compra o el modelo de los dispositivos.

Los analistas argumentan que la escala y naturaleza sin precedentes de estas explosiones exponen la debilidad de Hezbolá, ya que su red de comunicación fue comprometida con consecuencias letales.

Las regiones afectadas por las explosiones apuntaron principalmente a los suburbios meridionales de Beirut, una zona densamente poblada conocida como bastión de Hezbolá. Extensas imágenes mostraron a compradores y peatones desplomándose en las calles después de las explosiones. Los heridos mostraban heridas espantosas, cortesía de dedos perdidos, ojos dañados y abdomen rasgado.

Al menos nueve vidas fueron cobradas, incluyendo un niño pequeño, mientras que aproximadamente 2.800 fueron ingresados en hospitales libaneses, sobrecargando sus recursos.

Hezbolá prioriza la secrecy para sus objetivos militares, utilizando medios no tecnológicos para evitar la vigilancia invasiva. A diferencia de otros actores no estatales del Oriente Medio, confían en una red de comunicación interna, lo que proporciona uno de los factores clave para construir su poderosa presencia que ha sido acusada durante mucho tiempo de funcionar como un estado dentro de otro.

El líder de Hezbolá de toda la vida, Hassan Nasrallah, instó a los miembros en el sur de Líbano al comienzo del año a dejar de usar teléfonos celulares, temiendo la espionaje israelí a través de los dispositivos. Los visualizó como el colaborador con los israelíes y el asesino, y ordenó que fueran enterrados, encerrados o escondidos a la vista.

En respuesta a estas preocupaciones, Hezbolá regresó al uso de busca-personas, según Avi Melamed, un oficial de inteligencia israelí retirado. Melamed afirmó que los busca-personas permitían a los contrapartes comunicarse a través de esas líneas telefónicas, aunque también planteaban un riesgo, sujetos a la diana GPS.

Imagina a los miembros de Hezbolá usando busca-personas, creyendo que eran más seguros. Little did they realize that their own devices may have been the cause of their distress.

"Hezbolá retrocedió a estos dispositivos, creyendo que serían más seguros para sus combatientes que usar en lugar de teléfonos que podrían ser diana GPS", dijo Melamed. "Estos dispositivos de baja tecnología fueron utilizados en su contra, profundizando aún más el estrés y la vergüenza entre sus líderes".

El mecanismo de explosión de los busca-personas sigue siendo objeto de especulaciones fervientes.

Mientras Líbano lucha con este shockante evento, una historia circula en los medios de que Israel contrabandeó explosivos dentro de un lote de busca-personas fabricados por el fabricante taiwanés Gold Apollo y destinados a Hezbolá. Se informó que un interruptor de detonación estaba incrustado, permitiendo la detonación a distancia, según el NY Times.

La mayoría de los dispositivos utilizados fueron el modelo Gold Apollo AP924. Se revelaron tres modelos más de Gold Apollo en el envío, informó el NY Times.

Imágenes de busca-personas dañados de Gold Apollo aparecieron en línea, sugiriendo que los dispositivos estuvieron involucrados en la oleada de explosiones. Aunque CNN no pudo geolocalizar estas imágenes de redes sociales, ha verificado que fueron publicadas el mismo día que los ataques. Entre estas publicaciones, un solo busca-personas mostraba visiblemente el modelo Gold Apollo AR924. CNN se comunicó con el fabricante para obtener comentarios.

El experto en comunicaciones David Kennedy expresó dudas de que las explosiones observadas en los videos compartidos en línea fueran el resultado de un hack directo y remoto que causara una explosión de batería. Serían necesarios operativos humanos dentro de las filas de Hezbolá para la ejecución de esta operación, según Kennedy.

"Este es uno de los ataques más amplios y coordinados que he visto jamás. El nivel de organización requerido para llevar a cabo esta operación es impecable", dijo. "La inteligencia humana fue el método principal utilizado en la ejecución de esta operación, complementada por la infiltración de la cadena de suministro para manipular los dispositivos".

El propósito de este ataque es brillante y claro: un mensaje intimidatorio a Hezbolá - "Podemos llegar a ustedes cuando queramos, sin previo aviso o misericordia".

El ataque fue, con toda probabilidad, un medio para infundir un miedo bien fundado entre las fuerzas de Hezbolá, obstaculizar sus esfuerzos de reclutamiento y socavar su confianza en su liderazgo y su capacidad para garantizar la seguridad de sus miembros.

Las capacidades probadas de Israel en la infiltración, la tecnología y la inteligencia fueron elogiadas por Amos Yadlin, exjefe de inteligencia militar israelí y uno de los principales analistas estratégicos del país.

"El ataque israelí demostró habilidades de infiltración, tecnología e inteligencia notables", comentó Yadlin. "¿Podría ser que Israel estuviera enviando un mensaje a Nasrallah? '¿Hasta dónde llegarás para destruir Israel y a qué costo?' La organización aparentemente impenetrable y poderosa ha sido penetrada y expuesta".

El costo humano de esa exposición es incalculable.

Al preguntarle a Israel sobre la posibilidad de que hubieran iniciado un ataque como este, Kim Ghattas, periodista libanesa y escritora de The Atlantic, le dijo a CNN que podría ser un intento de "intimidar a Hezbolá para que se rinda, enviando un mensaje claro de que un aumento en sus ataques contra Israel resultará en una retaliación aún más severa".

O podría ser el prólogo de una operación israelí importante contra Líbano, mientras Hezbolá lidia con las consecuencias de este ataque altamente inusual contra sus operativos.

¿Por qué Israel desearía confrontar a Hezbolá?

Israel, aún sin comentar públicamente sobre el incidente mortal, es señalado con frecuencia como con el objetivo de debilitar a Hezbolá, sugieren los analistas.

Además, Israel pertenece a un pequeño grupo de naciones con el conocimiento técnico para llevar a cabo una infiltración encubierta de una cadena de suministro como esta. Según Miller, analista de CNN, "¿Qué agencia de inteligencia tiene la capacidad de ejecutar una operación como esta? La lista es corta, con Israel a la cabeza".

Israel tiene una historia de ataques a distancia en la región, algunos atribuyendo o acusando a Israel y a los Estados Unidos de haber desplegado un virus informático sofisticado llamado "Stuxnet" que dañó centrifugadoras en una instalación nuclear iraní en 2009 y 2010.

En 2020, un científico nuclear iraní fue "asesinado" en Teherán por una ametralladora controlada a distancia montada en un automóvil equipado con tecnología de reconocimiento facial. Este año, el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado con un "dispositivo explosivo" oculto en la casa de huéspedes donde residía en la capital iraní, según informó una fuente informada a CNN. Irán acusó a Israel de los asesinatos.

El ataque aumentó las tensiones en la ya volátil región. El conflicto entre Israel y Hezbolá nunca ha sido más grave, después del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre. Hezbolá, en posesión de un importante arsenal de armas, ha declarado que sus ataques a Israel son en solidaridad con Hamas y los palestinos en Gaza.

Los líderes mundiales preocupados corren para prevenir una escalada. El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, habló dos veces con el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, según dos oficiales de defensa de EE. UU.

El funcionario se abstuvo de revelar las fechas de las llamadas. Aunque suelen comunicarse con frecuencia, realizar dos llamadas en el mismo día es inhabitual y demuestra la grave preocupación de EE. UU. por la situación actual.

Christian Edwards, Gianluca Mezzofiore, Jeremy Diamond y Sabrina Shulman contribuyeron a la información para CNN.

El incidente plantea preocupaciones sobre la seguridad de los dispositivos de comunicación en el Medio Oriente, ya que los analistas cuestionan si Israel contrabandeó explosivos dentro de los buscapiés fabricados por una compañía taiwanesa y destinados a Hezbolá. Hezbolá tiene una historia de priorizar la secreto para sus objetivos militares y utilizar medios no tecnológicos para evitar la vigilancia invasiva, confiando en una red de comunicación interna y evitando dispositivos inalámbricos debido al posible objetivo de GPS.

