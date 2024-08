- La ciudad quiere más dinero de los conductores para estacionar, excepto de su propia gente.

En diciembre, el concejo municipal de Magdeburgo decidió aumentar las tarifas de estacionamiento en el centro de la ciudad. Por sí sola, una decisión así suele ser suficiente para causar un pequeño alboroto entre los visitantes y los residentes. Sin embargo, según informó "Bild", eso no es todo. Otro cambio para los usuarios de estacionamiento está causando aún más incomodidad.

La semana que viene, los representantes de la ciudad discutirán si quieren eximirse de las tarifas más altas - una solicitud presentada por CDU y FDP. Según "Bild", el político de CDU Bernd Heynemann dijo: "El aumento de las tarifas de estacionamiento también significa una carga adicional para los miembros del concejo municipal". Por lo tanto, demanda un "permiso especial de estacionamiento para los miembros del concejo municipal durante las sesiones", ya que estas a menudo duran todo el día, aumentando significativamente la carga financiera de los miembros del concejo que viajan en coche.

El transporte público no es una opción

En el futuro, un espacio de estacionamiento público en Magdeburgo costará hasta 13,50 euros al día. Y, en efecto, los políticos locales honorarios no parecen ganar mucho - según "Bild", reciben 16 euros por cada sesión y una tarifa plana de 230 euros al mes.

Heynemann también explica por qué está de acuerdo en que todos los demás deben aceptar de alguna manera las nuevas tarifas. En su opinión, los visitantes de la ciudad "no vienen por voluntad propia" y van al centro de la ciudad por "un café o un paseo". También tiene una respuesta a por qué los miembros del concejo municipal no utilizan el transporte público. Según él, eso no es una opción porque "después de las 21:00, no tomo el tranvía, y en invierno, no me siento en una bicicleta".

Crítica a la solicitud de excepción de estacionamiento

La Federación de Contribuyentes de Sajonia-Anhalt criticó esto. Ralf Seibicke le dijo a "Bild": "Los miembros del concejo municipal deberían haber pensado en las consecuencias de un aumento antes. Si aprietas el tornillo de las tarifas, no puedes eximirte". Llamó a la solicitud aún por negociar "un fuerte trozo".

Queda por ver si el deseo de CDU y FDP se cumplirá. Un político de La Izquierda ya ha anunciado su voto en contra, y un miembro del concejo municipal de SPD también no mostró comprensión. Ambos se sorprendieron por la consideración de los miembros del concejo sobre cómo eludir sus propias reglas. En cualquier caso, es poco probable que caiga bien entre los visitantes y los residentes si se conceden una exención.

