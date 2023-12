La cirugía de adelgazamiento alarga la vida, según un estudio

En comparación con las personas de peso similar, las que se sometieron a uno de los cuatro tipos de cirugía de pérdida de peso tenían un 16% menos de probabilidades de morir por cualquier causa, según el estudio. El descenso de las muertes por enfermedades desencadenadas por la obesidad, como cardiopatías, cáncer y diabetes, fue aún más drástico.

"Las muertes por enfermedades cardiovasculares disminuyeron un 29%, mientras que las muertes por varios tipos de cáncer disminuyeron un 43%, lo cual es bastante impresionante", dijo el autor principal Ted Adams, profesor adjunto asociado de nutrición y fisiología integrativa en la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah.

"También se produjo un enorme descenso porcentual -un 72%- de las muertes relacionadas con la diabetes en las personas que se sometieron a cirugía en comparación con las que no", añadió. Un inconveniente importante: El estudio también descubrió que las personas más jóvenes que se sometieron a la operación corrían un mayor riesgo de suicidio.

Apoyo a investigaciones anteriores

El estudio, publicado el miércoles en la revista Obesity, refuerza hallazgos similares de investigaciones anteriores, como un estudio de 10 años realizado en Suecia que halló reducciones significativas de las muertes prematuras, señaló el Dr. Eduardo Grunvald, profesor de medicina y director médico del programa de control de peso de la Universidad de California San Diego Health.

El estudio sueco también encontró un número significativo de personas estaban en remisión de la diabetes, tanto a los dos años y 10 años después de la cirugía.

"Esta nueva investigación de Utah es una prueba más de que las personas que se someten a estos procedimientos obtienen resultados positivos y beneficiosos a largo plazo", afirmó Grunvald, coautor de las nuevas directrices de la Asociación Americana de Gastroenterología sobre el tratamiento de la obesidad.

La asociación recomienda encarecidamente a los pacientes con obesidad que utilicen medicamentos recientemente aprobados para perder peso o cirugía combinada con cambios en el estilo de vida.

"Y la clave para los pacientes es saber que cambiar de dieta es más natural, más fácil de hacer después de someterse a cirugía bariátrica o tomar los nuevos medicamentos para adelgazar", dijo Grunvald, que no participó en el estudio de Utah.

"Aunque aún no entendemos del todo por qué, estas intervenciones cambian realmente la química del cerebro, lo que hace que sea mucho más fácil cambiar de dieta después".

Sin embargo, a pesar de sus beneficios, sólo el 2% de los pacientes que cumplen los requisitos para someterse a cirugía bariátrica llegan a hacérsela, a menudo debido al estigma que rodea a la obesidad, según la doctora Caroline Apovian, profesora de Medicina de la Facultad de Medicina de Harvard y codirectora del Centro de Control del Peso y Bienestar del Hospital Brigham and Women's de Boston. Apovian fue la autora principal de las directrices de práctica clínica de la Endocrine Society para el tratamiento farmacológico de la obesidad.

Las compañías de seguros suelen cubrir el coste de la cirugía para personas mayores de 18 años con un índice de masa corporal de 40 o superior, o un IMC de 35 si el paciente también padece una enfermedad relacionada, como diabetes o hipertensión, dijo.

"Veo a pacientes con un IMC de 50 e invariablemente les digo: 'Usted es candidato a todo: medicación, dieta, ejercicio y cirugía'. Y muchos me dicen: 'No me hables de cirugía. No quiero operarme'. No quieren una solución quirúrgica a lo que la sociedad les ha dicho que es un fracaso de la fuerza de voluntad", explica.

"No torturamos a las personas que padecen enfermedades cardiacas: Es porque has comido mucha comida rápida'. No torturamos a los diabéticos: 'Oh, es porque te has comido todo ese pastel'. Les decimos que tienen una enfermedad y la tratamos. La obesidad también es una enfermedad, pero la torturamos diciéndoles que es culpa suya".

Tanto hombres como mujeres pueden beneficiarse

La mayoría de las personas que optan por la cirugía bariátrica -alrededor del 80%- son mujeres, afirma Adams. Uno de los puntos fuertes del nuevo estudio, dijo, fue la inclusión de hombres que se habían sometido al procedimiento.

"Para todas las causas de muerte, la mortalidad se redujo en un 14% en las mujeres y en un 21% en los hombres", dijo Adams. Además, la mortalidad por causas relacionadas, como infarto de miocardio, cáncer y diabetes, fue un 24% menor en las mujeres y un 22% menor en los hombres que se sometieron a cirugía, en comparación con los que no lo hicieron, señaló.

Según Ted Adams, autor principal del estudio, la mayor parte de la cirugía bariátrica actual se realiza por laparoscopia.

En el estudio se examinaron cuatro tipos de cirugía realizadas entre 1982 y 2018: bypass gástrico, banda gástrica, manga gástrica y switch duodenal.

El bypass gástrico, desarrollado a finales de la década de 1960, crea una pequeña bolsa cerca de la parte superior del estómago. Una parte del intestino delgado se lleva hacia arriba y se une a ese punto, evitando la mayor parte del estómago y el duodeno, la primera parte del intestino delgado.

En la banda gástrica, se coloca una banda elástica que puede apretarse o aflojarse alrededor de la parte superior del estómago, restringiendo así el volumen de alimentos que entran en la cavidad estomacal. Debido a que la banda gástrica no tiene tanto éxito en la pérdida de peso a largo plazo, el procedimiento "no es tan popular hoy en día", dijo Adams.

"La manga gástrica es un procedimiento en el que se extirpan esencialmente dos tercios del estómago por vía laparoscópica", explica. "Lleva menos tiempo realizarla y la comida sigue pasando por el estómago, que es mucho más pequeño. Se ha convertido en una opción muy popular".

El switch duodenal suele reservarse para pacientes con un IMC elevado, añadió Adams. Es un procedimiento complicado que combina una gastrectomía en manga con un bypass intestinal, y es eficaz para la diabetes tipo 2, según la Clínica Cleveland.

Una complicación grave

Un hallazgo alarmante del nuevo estudio fue un aumento del 2,4% en las muertes por suicidio, principalmente entre las personas que se sometieron a cirugía bariátrica entre los 18 y los 34 años.

"Eso se debe a que se les dice que la vida va a ser genial después de la cirugía o la medicación", dijo Joann Hendelman, directora clínica de la Alianza Nacional para los Trastornos Alimentarios, un grupo de defensa sin fines de lucro.

"Todo lo que tienes que hacer es perder peso, y la gente va a querer salir contigo, la gente va a querer ser tu amiga, y tu ansiedad y depresión van a desaparecer", dijo. "Pero ésa no es la realidad".

Además, existen riesgos postoperatorios y efectos secundarios asociados a la cirugía bariátrica, como náuseas, vómitos, alcoholismo, un posible fracaso en la pérdida de peso o incluso un aumento de peso, dijo Susan Vibbert, defensora de Project HEAL, que proporciona ayuda a las personas que luchan contra los trastornos alimentarios.

"¿Cómo estamos definiendo la salud en estos escenarios? ¿Y hay otra intervención, una intervención neutral en cuanto al peso?". preguntó Vibbert.

Según Grunvald, investigaciones anteriores también han demostrado una relación entre el riesgo de suicidio y la cirugía bariátrica, pero los estudios sobre el tema no siempre son capaces de determinar los antecedentes mentales del paciente.

"¿Optó la persona por la cirugía porque tenía algunas expectativas poco realistas o trastornos psicológicos subyacentes que no se resolvieron tras la intervención? ¿O se trata de algún modo de un efecto directo de la cirugía bariátrica? No podemos responder a eso con seguridad", afirma.

Por lo general, todos los pacientes que se someten a una intervención bariátrica necesitan un asesoramiento preoperatorio intensivo, pero puede que no sea suficiente, según Apovian. Ella perdió a su primera paciente de cirugía bariátrica por suicidio.

"Era mayor, tenía unos 40 años. Se había operado y había perdido 45 kilos. Y luego se puso delante de un autobús y murió porque tenía un trastorno bipolar subyacente que había estado automedicando con comida", dijo Apovian. "Como sociedad utilizamos mucho la comida para ocultar traumas. Lo que necesitamos en este país es más asesoramiento psicológico para todo el mundo, no sólo para las personas que se someten a cirugía bariátrica."

Controlar el peso es un proceso único para cada persona, una mezcla de genética, cultura, entorno, estigma social y salud personal, dicen los expertos. No existe una solución única para todos.

"En primer lugar, como sociedad debemos considerar la obesidad como una enfermedad, como un problema biológico, no como un fallo moral", afirma Grunvald. "Ese es mi primer consejo.

"Y si crees que tu vida se va a beneficiar del tratamiento, entonces considera el tratamiento basado en la evidencia, que según los estudios son la cirugía o los medicamentos, si no has sido capaz de hacerlo con éxito sólo con cambios en el estilo de vida".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com