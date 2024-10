La cifra de empleo superó todas las predicciones, provocando una ola de quejas sobre la Reserva Federal.

Cuando los datos recientes mostraron el viernes que el mercado laboral era más dinámico de lo que incluso el presidente de la Reserva Federal había anticipado, algunos analistas vieron esto como una oportunidad para participar en lo que Philipp Carlsson-Szlezak, economista jefe del Boston Consulting Group, describió como "el pasatiempo favorito de todos": criticar la Fed.

Preguntas como "¿Realmente necesitaba la Fed reducir las tasas en septiembre, y ni hablar por 0,5 puntos porcentuales?" fueron planteadas por Seema Shah, estratega global jefe de Principal Asset Management, en un mensaje del viernes. James Knightley, economista jefe internacional de ING, declaró en un comunicado: "La Fed debería estar aumentando las tasas con estadísticas como estas, no disminuyéndolas".

Incluso antes de la reducción de tasas de la Fed en septiembre, algunos inversores habían criticado al banco central por no reducir en su reunión de política de julio y argumentado que los oficiales estaban retrasados en la curva. Powell defendió la decisión durante la conferencia de prensa, afirmando que la Fed no estaba jugando a alcanzarse.

La segunda adivinanza de la Fed no es un concepto nuevo, obviamente. Los oficiales del banco central reconocen la incertidumbre inherente en su trabajo, especialmente cuando la economía alcanza puntos de giro. Sin embargo, intentar descifrar esa incertidumbre es una parte esencial de sus deberes.

No hay una sola opinión que encaje a la perfección sobre la salud o la trayectoria de la economía. Los economistas no siempre están de acuerdo, lo que significa que la Fed siempre enfrentará alguna crítica.

Incluso los propios oficiales de la Fed no siempre están de acuerdo con las acciones del banco central, como la gobernadora Michelle Bowman, la única disidente de la decisión de la Fed de reducir las tasas en medio punto en septiembre. Ella prefería una reducción de un cuarto de punto, explicando en un comunicado que "el movimiento más completo del comité podría interpretarse como una celebración anticipada de la victoria en nuestro mandato de estabilidad de precios".

Sin la disposición de seguir los datos, incluso si llevan en direcciones imprevistas, los oficiales de la Fed no podrían ajustarse a eventos imprevistos, como un informe de empleo que supera las expectativas de todos.

"Esto no es una ciencia exacta"

Los oficiales de la Fed no son reacios a admitir que no siempre tienen fe en cómo se desarrollará la economía de EE. UU. De hecho, una frase común en sus comunicados de tasa de interés dice: "el panorama económico es incierto". Tradución: No estamos completamente seguros de lo que sucederá, pero aquí está nuestra mejor conjetura.

No es para negar las complejas proyecciones económicas que los analistas y los cientos de investigadores de la Fed crean basados en sólidos datos gubernamentales y, en algunos casos, estadísticas en tiempo real de empresas privadas.

Sin embargo, la economía no es una ciencia exacta. En cambio, es una compleja y elaborada red de decisiones financieras que toman las personas.

"Esto no es una ciencia exacta, aunque algunas personas a veces finjan que lo es", dijo Carlsson-Szlezak. "La Fed está intentando hacer todo esto

