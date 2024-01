La chaqueta del Jefe de Taylor Swift tiene a los Swifties aún más contentos con Travis Kelce

La cantante superestrella apareció el domingo en el partido de Nochevieja de su pretendiente, jugador de fútbol americano, con una chaqueta de los Kansas City Chiefs parecida a la que Kelce lleva a veces.

Pero la de Swift tenía algo más.

Los Swifties con ojos de águila vieron que "Tay-Tay" parecía estar cosido en la chaqueta, lo que provocó el frenesí de sus fans en las redes sociales, ya que muchos de ellos han utilizado ese apodo o simplemente "Tay" para Swift.

Kelce reveló el apodo de su novia en noviembre con la ayuda de su hermano mayor, el también jugador de la NFL Jason Kelce.

Ambos copresentan el podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce" y durante un episodio, Jason Kelce, que juega de pívot en los Philadelphia Eagles, elogió a su hermano menor por haberse convertido en el tight end que más rápido ha alcanzado las 11.000 yardas de recepción en la liga y el único en hacerlo en la historia de su equipo, los Kansas City Chiefs.

El mayor de los Kelce señaló que Swift le mostró su apoyo al darle "me gusta" a un post de los Kansas City Chiefs sobre el logro de su hermano en su carrera.

"Muy bien. Gracias, Tay", dijo Travis Kelce. "Te agradezco que estés en la página de los Chiefs apoyando".

Swift también ha mostrado su apoyo profesional a Kelce asistiendo a muchos de sus partidos, lo que ha provocado un aumento de las audiencias para regocijo de la NFL.

En la entrevista que acompañó a su galardón de Persona del Año de Time, Swift dijo juguetonamente: "Resulta que el fútbol americano es increíble. Me lo he estado perdiendo toda mi vida".

