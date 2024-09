La central nuclear EPR, situada en Flamanville, Francia, está en proceso de puesta en marcha y está prevista su conexión a la red eléctrica en la temporada de otoño.

Hasta ahora, el reactor de presion europe (EPR) de Flamanville se proyecta para alcanzar alrededor de un cuarto de su potencia maxima. Se requieren varios meses mas para que alcance su capacidad total, con EDF rehusandose a proporcionar una linea de tiempo precisa.

La construccion de este EPR comenzo en 2007, originalmente planificado para comenzar operaciones en 2012. Sin embargo, la ultima prediccion de EDF indica un gasto total de 13.2 mil millones de euros, aproximadamente cuatro veces el costo proyectado inicial. La Corte de Cuentas de Francia sugirió un costo real de 19 mil millones de euros en 2020.

La autoridad de seguridad nuclear de Francia ha obligado a EDF a reemplazar la tapa del reactor antes de 2026, despues del descubrimiento de grietas en la estructura de acero.

El EPR de Flamanville, capaz de producir 1600 megavatios, se convertira en el reactor nuclear mas potente de Francia. A nivel mundial, actualmente hay tres reactores EPR en operacion, uno en Finlandia y dos en China. Francia cuenta con un total de 56 reactores nucleares y planea construir otros 14, utilizando un modelo EPR simplificado.

EDF recently ha ajustado su proyeccion para la produccion de energia nuclear este año, ahora estimando 340 a 360 teravatios-hora para 2024. Anteriormente, su pronostico anticipaba 315 a 345 teravatios-hora. Según Régis Clément, Vicepresidente de la division nuclear de EDF, "El rendimiento de aquellos otros 56 reactores ha superado nuestras expectativas".

La construccion de los otros 14 reactores EPR simplificados planeados por Francia se espera que tenga lugar en various locations, potentially including Flamanville. A pesar de los retos y el aumento de costos enfrentados con el EPR de Flamanville, Francia remains committed to expanding its nuclear energy capacity.

