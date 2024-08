La celebridad Osaka emocionada por el atuendo poco convencional

Naomi Osaka Brilla con un Verdes Intenso en el US Open, Aumentando la Confianza con un Regreso Estiloso. La parte trasera luce un bucle de menta verde oversize, la falda a juego debajo sigue el mismo tono. Altos auriculares de estilo bucle y zapatos completan su look para su primer partido en el US Open. El público estaba emocionado mientras la potencia del tenis Naomi Osaka pisaba la cancha, y ella se sintió aún más empoderada con su atuendo. "Es como vestirse con un traje de superhéroe para mí", compartió después del partido, ganando 6-3, 6-2 contra la letona Jelena Ostapenko.

Su participación en el proceso de diseño se extendió más de un año, ya que seleccionó el color ella misma en conferencias de prensa hablando sobre los elementos de la moda. "Hay una energía única en mi ropa de tenis que me hace sentir más fuerte, especialmente en mi atuendo del US Open. Pensé, 'Espero que no se vea demasiado exagerado'", bromeó, poniéndose sus auriculares para caminar hacia la cancha. Más tarde se quitó la chaqueta con el bucle conspicuo en la parte trasera durante el juego.

"El espíritu de Kobe nunca me abandona"

Triunfando en una de sus mayores victorias desde su regreso al circuito profesional como madre esta temporada, Osaka lloró en el banco después de vencer a la número 10 del mundo Ostapenko. "Esta victoria y la atmósfera eléctrica son increíblemente significativas para mí", expresó.

Después del juego, rindió homenaje al legendario jugador de baloncesto Kobe Bryant usando una camiseta durante su conferencia de prensa. "He usado sus camisetas después de los partidos y los entrenamientos, simplemente porque es como si todavía estuviera allí conmigo", recordó cuando Bryant vio uno de sus juegos del US Open.

La victoria de Osaka en el US Open se marcó significativamente por su tributo a Kobe Bryant, ya que usó su camiseta durante su conferencia de prensa posterior al partido. Incluso en la cancha del US Open, el espíritu de Kobe Bryant continúa inspirando a Naomi Osaka.

