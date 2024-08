- La celebridad de "DSDS" da la bienvenida a otro niño en su familia.

"DSDS" star Alexander Klaws (40) ahora se enorgullece de ser un "papá triple": El cantante y su esposa Nadja Scheiwiller (39) han dado la bienvenida a su tercer hijo. Revelaron esta feliz noticia en Instagram el pasado domingo (25 de agosto). También revelaron el género y el apodo del bebé: "Estamos completamente enamorados y eternamente agradecidos de que nuestro pequeño León se haya unido a nuestra animada 'familia Klaw' en perfecta salud", escribieron en la publicación.

Klaw compartió una foto en la que se le ve en el suelo con sus hijos mayores sentados en su espalda, mientras Nadja sostiene al bebé recién nacido. Klaw sostiene un cartel que dice "Game Over".

"No llevaba un traje de Winnetou durante el parto"

"I can't put into words the whirlwind of emotions I've experienced lately," Klaw continues. "But let me tell you this: No, I wasn't dressed as WINNETOU in the delivery room because, yes, I was present for the delivery because Lion honored his promise for his first father-son conversations in utero and made his entrance on a day off."

He further explains: "One can't feel prouder, more grateful, yet also more humbled in the face of childbirth's primal power experienced by Nadja and women worldwide! Now, we're just getting to know each other... Welcome, little Lion!"

Alexander Klaw anunció a través de Instagram el Lunes de Pascua (1 de abril) que espera otro hijo. Está casado con Nadja Scheiwiller desde 2019 y se conocieron durante los ensayos del musical "Tarzan" en 2010. Juntos, tienen dos hijos, Lenny y Flynn. Klaw alcanzó la fama como ganador del primer talent show de RTL "Deutschland sucht den Superstar" en 2003.

