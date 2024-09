La ceguera de niño me despojó de mi confianza en mí misma.

Hoy, el maquillaje es una parte común de nuestras vidas diarias, moldeando cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos perciben los demás. Como niña, estaba fascinada por la piel sin imperfecciones, los labios brillantes y el eyeliner perfectamente aplicado de las modelos en las revistas. Anhelaba aprender sus secretos, viendo a mi hermana mayor como una especie de maga con sus brochas de maquillaje sirviendo como sus varitas. Me encantaba pasar tiempo en su habitación, pidiéndole que pintara mis uñas de un brillante rosa o aplicara mi sombra de ojos. Su precisión era admirable, algo que luché por replicar debido a mi visión cada vez peor.

A la edad de dos años, me diagnosticaron artritis idiopática juvenil (JIA), una condición en la que el sistema inmunológico ataca a las células y tejidos sanos, causando inflamación en todo el cuerpo. La JIA afecta a aproximadamente 1 de cada 1,000 niños menores de 16 años en el Reino Unido, afectando principalmente las articulaciones, pero a veces causando complicaciones en los ojos y otros órganos.

En mi caso, la JIA afectó mis ojos, lo que llevó al desarrollo de uveítis crónica - inflamación ocular persistente, lo que finalmente resultó en pérdida de visión. A pesar de que la cirugía y el tratamiento ayudaron a controlar la inflamación, el daño fue irreversible y desencadenó glaucoma, lo que aumenta la presión dentro del ojo y daña permanentemente el nervio que conecta nuestro cerebro con nuestros ojos, afectando nuestra capacidad para ver.

A medida que mi visión empeoraba, mi relación con el maquillaje y la autoaceptación comenzó a tambalearse. A menudo llegaba a la escuela con el foundation mal mezclado o el delineador de labios desigual. Anhelaba tener el control de mi vida y era demasiado terca para aceptar ayuda con mi rutina de belleza, a pesar de mi pérdida de visión. Era embarazoso, como si no estuviera funcionando como una 'mujer real'. Sentía una mezcla de frustración y miedo, sabiendo que mi capacidad de expresarme a través del maquillaje se me estaba escapando antes de tener la oportunidad de explorarlo completamente.

Para aceptar mi realidad cambiante, tuve que aprender a aceptarme a mí misma. Tuve que aceptar que no vería el mundo de la misma manera que mis pares, y eso estaba bien. Una vez que comencé a aceptar esto, formé una nueva relación con mi rutina de belleza y eventually descubrí lo que funcionaba para mí.

Ahora, a los 22 años, estoy registrada como ciega. La ceguera no es oscuridad total, sino que existe en un espectro, con algunas personas viendo solo colores y luz, mientras que otras tienen partes de su visión ocultas o mala visión periférica. La mayor parte de mi visión ha desaparecido en mi ojo izquierdo y no tengo visión periférica en mi ojo derecho, lo que ha empeorado con los años. Mi condición actualmente es estable, pero podría cambiar en cualquier momento.

A pesar de los desafíos que he enfrentado, no he permitido que mi discapacidad obstaculice mi determinación y ambición. He recaudado fondos para organizaciones benéficas, me gradué de la universidad y perseguí una carrera como escritora para mostrar que, independientemente de lo que la vida nos lance, cada uno de nosotros tiene el poder de decidir quién queremos ser.

Ahora, disfruto de mis rituales de belleza tanto como cualquiera. He aprendido la estructura y forma de mi cara, desde la anchura de mis pómulos hasta la longitud de mis cejas. Evito herramientas de mezcla, optando por mis dedos o brochas en su lugar. He abrazado completamente mi sentido del tacto, hasta el punto de poder aplicar maquillaje con los ojos cerrados. Mis amigos con visión incluso buscan mi consejo.

Aquí hay algunas cosas que han funcionado para mí:

Opta por una base ligera

Tengo la piel clara y sin textura, por lo que evito productos que proporcionan mucha cobertura. En el pasado, compré numerosos productos 'de alta cobertura' que solo destacaban mis errores. Ahora elijo productos con cobertura ligera o construible, como el Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury y el stick Perfect Forever Skin de Dior.

Ama los ojos ahumados

Solía evitar el maquillaje de ojos debido a mi falta de precisión, pero experimentar con un ojo ahumado me dio la libertad de explorar diferentes looks sin la presión de lograr un corte en C o un delineador alado perfecto. Disfruto del sutil resaltado que proporciona un ojo ahumado suave a mis ojos sin abrumarlos. Desde que tengo dos ojos de colores diferentes -uno verde y uno azul- usar un lápiz de ojos en tonos ciruela y difuminarlo ligeramente a lo largo de la línea de pestañas acentúa el color en ambos.

Elige productos en crema en lugar de en polvo

He cambiado a rubores, resaltadores y bronceadores en crema porque ofrecen una mejor sensación de dónde y cuánto producto estoy aplicando. Los polvos a menudo resultaban en exagerar porque no podía sentir o ver cuánto estaba aplicando. Ahora logro una apariencia natural sintiendo el producto en mi cara y fácilmente difuminando cualquier exceso.

Abraza tu cara

Mi relación con el maquillaje me ha enseñado muchas lecciones valiosas, pero la más importante es abrazar tu cara. Compararte con caras perfectas y estándares de belleza rígidos puede ser fácil, pero es importante recordar que eres único y nadie puede replicar tu esencia.

A pesar de ya no vivir bajo el mismo techo, mi hermana y yo seguimos conectando a través de nuestra pasión mutua por los cosméticos. He internalizado los mapas de su rostro y ocasionalmente la ayudo en su aplicación de maquillaje. Nos mantenemos al tanto de los lanzamientos más calientes y busco su opinión sobre los cambios de maquillaje que estoy experimentando. La dinámica ha cambiado, sin embargo, ya que he aprendido a lidiar mejor con las imperfecciones. Todos somos seres imperfectos y la estética a menudo descubre atractivo en nuestras presuntas deficiencias. Entonces, abrace sus características únicas - ¡ellas definen su esencia única!

A pesar de mi pérdida de visión, sigo encontrando alegría en explorar diferentes estilos y técnicas de maquillaje. La naturaleza táctil de aplicar maquillaje se ha vuelto aún más importante para mí, permitiéndome apreciar la belleza y textura de diferentes productos.

Encontrar el estilo de maquillaje adecuado ha sido un viaje de descubrimiento personal, ayudándome a aceptar mi apariencia cambiante y aprender a ver mi propia belleza más allá de mi apariencia física.

De joven, Freya Rogers reconoce, 'Aceptar mi existencia cambiante exigió aceptarme a mí misma'. Reconoce, 'Tuve que acostumbrarme a la idea de que nunca vería el mundo como mis compañeros - y eso estaba perfectamente bien'.

