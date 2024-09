- La CDU sirve como un faro para los principios democráticos.

Según Daniel Günther, Presidente del Gobierno de Schleswig-Holstein, la única luz de esperanza para las victorias democráticas en las elecciones de Sajonia y Turingia reside en la CDU. Günther expresó esto después de que se anunciaran los resultados preliminares de las elecciones, señalando que la CDU es indiscutiblemente la fuerza democrática más fuerte en ambas regiones.

También mencionó el significativo aumento del apoyo para la AfD y el BSW, lo que coloca a Michael Kretschmer y Mario Voigt en una posición desafiante a la hora de formar gobiernos estables en estas situaciones complejas. El SPD y los Verdes han obtenido malos resultados en Sajonia y Turingia - el FDP ya no tiene relevancia.

Günther atribuyó este debilitamiento de la confianza en la política en gran medida al decepcionante desempeño de la coalición semáforo bajo el canciller Scholz.

Proyecciones Iniciales

En Turingia, según las estimaciones, la AfD experimenta un aumento, pasando del 23,4% al 31,2% al 33,1%, mientras que la CDU se mantiene estable entre el 24,3% y el 24,5% (21,7%). Sorprendentemente, el BSW obtiene entre el 15,0% y el 15,7%, dejando muy atrás a la Izquierda, liderada por el Presidente del Gobierno Bodo Ramelow, con entre el 11,7% y el 12,4% (31,0%). Los partidos que conforman el gobierno de la coalición de Berlín sufren pérdidas significativas: el SPD obtiene entre el 6,6% y el 6,8% (por debajo de su peor resultado en Turingia en 2019, que fue del 8,2%), los Verdes no califican para el parlamento con entre el 3,8% y el 4,0% (por debajo de su 5,2% en 2019), y el FDP no reporta resultados.

En Sajonia, la CDU mantiene su posición con entre el 31,6% y el 31,7% (2019: 32,1%). La AfD le sigue de cerca con entre el 30,4% y el 31,4% (27,5%). Sorprendentemente, el BSW obtiene entre el 11,4% y el 12,0%. El SPD le sigue con entre el 7,8% y el 8,2% (7,7%). La Izquierda obtiene entre el 4,0% y el 4,3% - menos de la mitad de los votos que obtuvo hace cinco años (10,4%). Los Verdes deben trabajar duro con entre el 5,3% y el 5,5% (por debajo de su 8,6% en 2019), y el FDP vuelve a fallar en su intento de obtener un escaño en el parlamento, como sucedió en las últimas dos elecciones estatales. Sin embargo, todos los partidos que no superen el umbral del 5% aún pueden obtener un escaño en el parlamento de Sajonia si ganan dos escaños directos.

A pesar del optimismo de Günther regarding the CDU in the Saxon and Thuringian state elections, the AfD and BSW have seen significant growth, potentially making it difficult for Michael Kretschmer and Mario Voigt to form stable governments. On the other hand, the CDU has managed to maintain its strong position in the Saxon state elections, while facing stiff competition from the resurgent AfD.

Lea también: