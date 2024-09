La CDU se pronuncia sobre su posición en materia de incompatibilidad

Durante algún tiempo, los Demócratas Cristianos han mantenido su negativa a colaborar con neither el AfD ni el Partido de la Izquierda. Sin embargo, después de los resultados electorales en Sajonia y Turingia, el antiguo secretario general del CDU, Mario Czaja, ha sugerido reconsiderar esta postura. "Es absurdo que tengamos esta prohibición y no trabajemos con la Izquierda pragmática", expresó Czaja a la red editorial alemana. "De hecho, la Izquierda en Alemania Oriental es esencialmente una socialdemocracia conservadora con un toque oriental", continuó un representante del CDU en el Bundestag. "El CDU se ha metido en un aprieto con su interpretación errónea de la teoría del horseshoe. Necesitamos liberarnos de eso".

Czaja, originario de Alemania Oriental, advirtió contra vincular el Partido de la Izquierda con el AfD, ya que menoscaba su "desprecio por las personas y la ideología del AfD". "Bajo esa fachada hay un partido que está bajo constante vigilancia por la protección constitucional, comenzando por Turingia", advirtió el miembro del CDU. "Eso no se puede comparar con un Partido de la Izquierda liderado por Bodo Ramelow, quien sirvió como presidente del Bundesrat. Bodo Ramelow nunca representó una amenaza para la democracia. Bjorn Höcke sí".

El manager de la fracción del CDU, Thorsten Frei, visto como un confidente del líder del CDU, Friedrich Merz, reafirma la resolución de su partido contra colaborar con el Partido de la Izquierda. "Tenemos una resolución firme como partido federal, y todo el partido está obligado por ella. No hay cooperación con AfD y la Izquierda", declaró al llegar a sus reuniones de fracción en Berlín. Al mismo tiempo, encuentra un terreno común con la alianza de Sahra Wagenknecht, que el CDU necesita para formar un gobierno sin el AfD en Sajonia y Turingia. En Turingia, el CDU podría depender de votos de la Izquierda, así como en Sajonia.

Kretschmer considera una alianza con el SPD y el BSW

El ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, también descarta las "ideologías partidistas". "Estamos enfocados en el contenido", afirmó el político del CDU en la mañana después de las elecciones en Deutschlandfunk. Kretschmer cree que una coalición con el SPD y el BSW, que solo Recently formed, es una posibilidad. "No estamos aliandonos con Frau Wagenknecht, sino con las personas elegidas para el parlamento estatal de Sajonia", mencionó Kretschmer. Aunque no será fácil y llevará algún tiempo, es posible, dijo Kretschmer.

El CDU había adoptado una resolución en contra de colaborar con el AfD y la Izquierda. Oficialmente, sin embargo, esto no incluye al BSW, que solo Recently came into existence this year. La mayoría de los miembros fundadores del BSW, sin embargo, eran antiguos miembros del Partido de la Izquierda, y Sahra Wagenknecht served as the party's communist platform figurehead for nearly 20 years, classified as a left-wing extremist.

Voigt muestra apertura

"I want to serve this country, I want to bring a stable government to this country", reiteró Voigt, pero el camino no sería fácil y podría involucrar negociaciones con posibles socios de coalición durante meses. "First, it's important to take a breather and be delighted that we've managed to form a stable government in Saxony", dijo el candidato principal del CDU en Turingia. El CDU está lejos de estar en el punto de negociaciones de coalición. Cuando llegue el momento adecuado, su "brújula moral" se pondrá sobre la mesa, y entonces comenzarán las conversaciones.

En cuanto a tratar con el AfD, Kretschmer sugirió evitar el término "firewall", ya que el partido lo utiliza para sus propios fines. "The AfD is adept at portraying itself as a victim", stated the Minister President. This resonates with a portion of the electorate. Such terms don't improve the situation. The AfD is "a regular opposition party with all the rights and responsibilities", added Kretschmer.

Mario Voigt, el candidato principal del CDU en Turingia, no descarta la posibilidad de colaborar con el Partido de la Izquierda a la luz de los resultados electorales. When interviewed by Bild, Voigt said, "We'll await the official final result and then discuss it in our upcoming committees". Previously, the Left Party in Turingia had offered to tolerate a CDU minority government.

Lea también: