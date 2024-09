La CDU se encuentra en una situación autoimpuesta

Los resultados de las elecciones estatales de Turingia provocan desilusión. Por primera vez, la AfD toma la delantera en un estado federal, y una coalición de CDU, SPD y BSW no es suficiente. Sin la Izquierda, no se puede materializar ningún gobierno. Sin embargo, la situación se vuelve compleja.

Las percepciones iniciales en diciembre de 2018 eran claras para la CDU. En su conferencia partidaria en Hamburgo, los asistentes aprobaron unánimemente una resolución: "La CDU alemana rechaza las coaliciones y colaboraciones con el Partido de la Izquierda, así como con la Alternativa para Alemania. La CDU, posicionada como el partido del pueblo del centro, consideró apropiado distanciarse de los extremos de izquierda y derecha, al igual que distinguirse del Tercer Reich y la RDA".

Ahora, cinco años y nueve meses después, todo parece confuso. En lugar de ello, la CDU se siente atrapada por su propia regla autoimpuesta. El lunes, el líder del partido Friedrich Merz, el ministro-presidente de Sajonia Michael Kretschmer y el candidato principal de Turingia Mario Voigt discutieron los resultados de las elecciones estatales en Berlín. En Turingia, estaba claro desde la noche del domingo: sin la participación de la Izquierda, no se podía establecer ningún gobierno más allá de la AfD. La CDU, el SPD y el BSW estaban a un voto de distancia. Por lo tanto, los periodistas hicieron numerosas preguntas a los tres caballeros sobre la resolución de incompatibilidad de diciembre de 2018.

Merz confirmó que la resolución con la Izquierda sigue en vigor. Sin embargo, también reconoció: Cada estado tiene su manera de lidiar con ello. Kretschmer, por su parte, rechazó una parte esencial de la resolución: equiparar a la AfD y la Izquierda. La cooperación con la Izquierda no es posible, pero "la cooperación punto por punto" sí. Una vez más, los detalles quedaron sin aclarar. Voigt eludió la pregunta, aconsejando a los periodistas que esperaran las conversaciones.

En una entrevista con dpa, Merz declaró en cuanto a las conversaciones próximas con el BSW y, en cierta medida, incluso con el Partido de la Izquierda en Sajonia y Turingia: "No, no se trata tanto de una prueba de fuerza impuesta por los medios de comunicación". La CDU "está clara en estos temas y también está absolutamente unida".

Ramelow espera el reto

No es la disposición de la Izquierda el problema. Antes incluso de las elecciones, el ministro-presidente Bodo Ramelow llamó a la cooperación, criticando el "exclusionismo" presunto de la CDU. Recientemente le dijo a "Der Spiegel" en cuanto al voto falta para una mayoría en el parlamento estatal de Turingia: "El voto está delante de ti".

Si no hubiera habido resolución de incompatibilidad, alguna forma de cooperación no sería inverosímil. El ahora septuagenario ministro-presidente Ramelow no se ha retratado como un ideólogo de izquierda radical en los últimos diez años. Antes bien, es un pragmático que trata de resolver los problemas del estado. No tenía afiliación con el SED y se mudó al este después de la reunificación para convertirse en sindicalista. También es un cristiano devoto. La CDU difícilmente podría encontrar un socio de izquierda más adecuado.

Esa es una perspectiva sobre Ramelow y la Izquierda. Sin embargo, había razones convincentes para que la CDU se distanciara claramente de la Izquierda. En primer lugar, la historia: la Izquierda proviene del PDS, el partido sucesor del SED, que gobernó la RDA. Los cristianos y los simpatizantes de la CDU fueron perseguidos y torturados bajo su gobierno. Muchos fueron disparados en el Muro de Berlín y la frontera interior alemana. Miles, incluso decenas de miles, fueron perseguidos injustamente. No había economía de mercado. Y así sucesivamente...

La historia detrás de la decisión de la CDU de no colaborar con los sucesores de Honecker es solo un argumento. Además, un papel de la CDU destacó que el partido de la Izquierda moderno muestra tendencias extremistas. Estados Unidos es despreciado, Cuba es respetado, NATO es criticada y el capitalismo es enfrentado. Partes de la Izquierda estuvieron bajo vigilancia de la agencia de protección constitucional durante mucho tiempo. Incluso Ramelow fue vigilado, pero apeló con éxito y se declaró observado ilegalmente. Para aquellos que ven la Izquierda de esta manera, Ramelow es solo la cara amable de un grupo potencialmente peligroso.

El argumento parece más débil debido a la participación del BSW

Sin embargo, poco después de la decisión partidaria en diciembre de 2018, la CDU amplió significativamente esta postura. Después de las elecciones en Turingia hace cinco años, con un resultado igualmente complicado, se requería una coalición de Izquierda-CDU para una mayoría. Sin embargo, los cristianos demócratas rechazaron una coalición, pero toleraron el gobierno de rojo-rojo-verde liderado por Ramelow y le otorgaron mayorías para proyectos cruciales, incluyendo la aprobación de presupuestos estatales.

Entonces, ¿qué razones impiden que la Izquierda tolere hoy una coalición liderada por la CDU? Si la CDU no tuvo problema en tolerar a la Izquierda y sus socios durante cinco años, ¿no debería ser lo mismo al revés? Incluso si la decisión partidaria establece que se rechazan las conexiones "y formas similares de cooperación".

Con la aparición de la alianza "Sahra Wagenknecht", se cuestiona la validez de excluir coaliciones y, en consecuencia, resolver las incompatibilidades en su conjunto. Wagenknecht, que se unió al Partido Comunista de Alemania (SED) más cerca del final de la República Democrática Alemana (RDA), sirvió como presidenta de la Plataforma Comunista en el Partido del Socialismo Democrático (PDS). Comparte ideologías similares antiestadounidenses, prorrusas y populistas que la CDU alega que posee la Izquierda. Baste decir que, en esta situación, si alguien se inclina hacia el extremismo, es Wagenknecht, no Ramelow.

Llamadas iniciales para expulsar al BSW

La pregunta de cómo Wagenknecht puede buscar una alianza con el BSW pero rechazar una con la Izquierda sigue sin respuesta por parte de la CDU. Sus representantes citan al partido como una "caja de misterios", con objetivos ambiguos. Mientras el partido tenía una oportunidad de obtener una mayoría sin la Izquierda, esta contradicción podía ser descartada como insignificante. Sin embargo, esta incoherencia ahora es indiscutiblemente evidente.

Las cosas se complican aún más con la resistencia a colaborar con el BSW: un grupo de alrededor de 40 miembros prominentes del partido está campando por una resolución de incompatibilidad con el BSW, según informes del "Tagesspiegel". Figuras como el experto en política exterior Roderich Kiesewetter, quien etiquetó al BSW como una extensión de la influencia rusa, son parte de este movimiento. Afirman que el BSW tiene la intención de desmantelar el centro democrático, incluyendo a la Unión como un partido de masas, y subvertir nuestros valores fundamentales. Si este grupo prevalece, Sajonia y Turingia serían virtually ingobernables, y la CDU, a pesar de un buen desempeño, no tendría ninguna posibilidad de formar un gobierno.

Czaja: "Ramelow no es una amenaza para la democracia - Höcke ya lo es"

Defensores vocales dentro de la CDU ahora están instando a cooperar con el partido de la Izquierda. El antiguo líder del estado de Turingia Mike Mohring propuso esto en 2020, pero fue descartado como un outsider. El ministro presidente de Schleswig-Holstein Daniel Günther también respaldó esta idea en 2019 y nuevamente en mayo. El antiguo comisionado del gobierno federal para los asuntos de Alemania Oriental y político de la CDU de Sajonia Marco Wanderwitz ha estado abogando por esto durante algún tiempo. La unidad del partido en este tema ha disminuido significativamente desde diciembre de 2018.

Después de las elecciones, el antiguo secretario general Mario Czaja ha intervenido. Criticó la equiparación de la Izquierda y AfD en la resolución de incompatibilidad, stating, "Es absurdo que esta resolución exista y nos negamos a trabajar con la Izquierda pragmática. La verdad es que la Izquierda en Alemania Oriental es principalmente socialdemocracia conservadora con un toque de Alemania Oriental". Continuó, "Bodo Ramelow nunca fue una amenaza para la democracia. Björn Höcke sí".

El científico político Benjamin Höhne también expresó su oposición a la resolución de incompatibilidad. La CDU se ve a sí misma como una solucionadora de problemas que se enfoca en soluciones prácticas, no en disputas ideológicas. En Turingia, el partido de la Izquierda ha implementado políticas socialdemócratas. "La CDU entiende esto. Ahora debe decidir entre trabajar con el partido de la Izquierda de Ramelow o aferrarse al espectro comunista

