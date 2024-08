Acusación contra el candidato principal - La CDU de Turingia no ve ningún plagio en la tesis doctoral de Voigt

La CDU en Turingia rechaza las acusaciones de que su presidente y candidato principal para las elecciones estatales, Mario Voigt, plagió en su tesis doctoral. La promoción de Voigt se llevó a cabo con el mejor conocimiento y conciencia, dijo el secretario general, Christian Herrgott, en respuesta a una consulta. También señaló que una revisión anterior de la tesis de 2008 sobre las campañas presidenciales de EE. UU. No encontró indicios de violaciones contra los principios de la buena práctica científica.

Voigt quiere convertirse en Ministro Presidente

En Turingia, se elegirá un nuevo parlamento estatal el 1 de septiembre, y Voigt quiere mudarse a la cancillería del estado como Ministro Presidente. Con su CDU, el de 47 años está actualmente en alrededor del 21 al 23 por ciento en las últimas encuestas - detrás de la AfD, que está en alrededor del 30 por ciento.

Herrgott no ve coincidencia en la publicación de las acusaciones contra Voigt justo antes de las elecciones: "No nos sorprende en absoluto que se esténraising allegations against Mario Voigt just a few days before the most important election in the history of the Free State of Thuringia. It is obviously about defaming him," he said.

Previously, the Austrian communication scientist Stefan Weber, known as a plagiarism hunter, had informed the TU Chemnitz via email that he had found 46 plagiarisms in Voigt's dissertation. The TU Chemnitz has not yet commented on this.

El cazador de plagio también realiza trabajos por encargo

Weber explicó a dpa que considera "no solo normal, sino incluso importante, que alguien revise las historias de vida y las declaraciones escritas de los candidatos durante una campaña electoral". Según sus declaraciones, también realiza trabajos pagados. "Entonces se aplica la confidencialidad del encargo", escribe en su respuesta. Está incluso legalmente obligado a hacerlo - en términos de derecho comercial, es un detective. Sin embargo, también hay investigaciones que se carrying out based on an anonymous tip via a form on his website or out of personal interest, he writes.

Crítica del enfoque

Herrgott criticó la revisión de la tesis. "Si hubiera sido cuestión de aclarar los hechos, se habría alertado exclusivamente a la TU Chemnitz responsable y no a los medios de comunicación", explicó. No se trata de mejorar la ciencia, "porque de lo contrario se habría dado a Mario Voigt la oportunidad de revisar y declarar primero".

**Para su trabajo de investigación, Voigt también trabajó durante un tiempo en EE. UU. En la universidad privada Quadriga de Berlín, es profesor de Transformación Digital y Política. Voigt escribió su tesis doctoral bajo el político

