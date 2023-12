La casi erradicación de una enfermedad parasitaria debilitante es uno de los pilares del legado de Carter

Carter casi parecía más preocupado por la salud de las personas que no tenían acceso a agua potable y estaban enfermas de una enfermedad tropical desatendida llamada gusano de Guinea.

"Me gustaría ver el gusano de Guinea completamente erradicado antes de morir", dijo en la conferencia de prensa. "Me gustaría que el último gusano de Guinea muriera antes que yo".

Carter, de 98 años, se encuentra en cuidados paliativos y ha decidido pasar los días que le quedan en casa con su familia, según anunció el sábado su fundación, pero a lo largo de su vida ha estado a punto de acabar con un parásito destructor que ha asolado a los humanos durante miles de años.

Hace unos años, al hablar con la prensa sobre su trabajo en Nigeria, el Premio Nobel de la Paz recordó un viaje a una aldea en la que había muchos casos.

"Viajábamos en una gran caravana", dijo en 2017. "Íbamos conduciendo y los niños de la escuela primaria tenían un gran cartel que decía: 'Cuidado, gusano de Guinea. Ahí viene Jimmy Carter'. Eso fue casi tan bueno como un Premio Nobel para mí".

La erradicación es un listón muy alto. En todos sus casi 75 años de historia, la Organización Mundial de la Salud sólo ha certificado dos enfermedades como totalmente erradicadas: la viruela y la peste bovina. La OMS también considera erradicadas dos de las tres cepas del poliovirus.

Según los expertos, el gusano de Guinea podría estar a punto de unirse a esa lista.

A mediados de la década de 1980, cuando Carter se ocupó del problema, unos 3,5 millones de personas lo padecían, pero en 2022 el número de casos se había reducido a sólo 13, según datos preliminares del Centro Carter.

Según su equipo, el hecho de que un ex Presidente de los EE.UU. decidiera liderar el esfuerzo para librar al mundo de un parásito que ni siquiera se encuentra en los EE.UU. habla del tipo de líder que es.

"Es una idea audaz y alucinante", afirmó Emily Staub, enlace de prensa de los programas de salud del Centro Carter. "No hablo sólo de él. Hablo de todo un grupo de personas del Centro Carter que decidieron erradicar una enfermedad que no tiene vacuna, inmunidad ni medicación. Tiene miles de años y un año de incubación. Las probabilidades están totalmente en su contra. Y las personas que la padecen hablan miles de lenguas diferentes, y algunas nunca han tenido contacto con gente de fuera.

"El Presidente Carter se metió de lleno".

Adam Weiss, director del Programa de Erradicación del Gusano de Guinea del centro, cuenta que en los años 80, antes de empezar a trabajar allí, le dijeron que el personal del Centro Carter estaba estudiando dónde podían ayudar a erradicar la enfermedad.

En aquel momento, el secretario general adjunto de las Naciones Unidas era el antiguo zar antidroga de Carter, el Dr. Peter Bourne. Visitó el Centro Carter para hablar de las enfermedades que procedían del agua potable contaminada, entre ellas el gusano de Guinea. Nadie más quería ocuparse del problema. Muchos lo consideraban demasiado desalentador.

El Centro Carter, cuyo lema es "promover la paz, luchar contra las enfermedades y crear esperanza", decidió que podía abordar el problema del gusano de Guinea sin duplicar los esfuerzos de otros.

"Nadie estaba haciendo nada al respecto, y él vio la magnitud del problema y supo que tenía que actuar", afirma Weiss. "No puedes darle la espalda una vez que lo ves".

En sus viajes por Nigeria y Ghana, Carter había visto de primera mano los efectos de la enfermedad. En una aldea que visitó, casi todo el mundo tenía el gusano de Guinea.

"Creo que, como muchos de nosotros, cuando te enfrentas a un problema y te sientes abrumado por su magnitud, él se marchó sabiendo que no tenía otra opción que hacer algo al respecto", dijo Weiss.

Afección con pequeños dragones

La enfermedad del gusano de Guinea también se conoce como dracunculosis, que en latín significa "aflicción con pequeños dragones". Está causada por un parásito llamado Dracunculus medinensis, que infecta a humanos y animales cuando beben agua sin filtrar contaminada con pulgas de agua microscópicas.

Cuando las pulgas de agua mueren en el interior del ser humano o el animal, liberan larvas de gusano que excavan a través del estómago y la pared intestinal, viviendo y apareándose en el interior del tejido conjuntivo del abdomen.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., una hembra preñada puede llegar a medir un metro de largo y ser tan ancha como un espagueti cocido.

Aproximadamente un año después de la infección inicial, cuando llega el momento de que la hembra dé a luz, se desplaza a un lugar justo debajo de la piel, normalmente en las piernas o los pies. Se forma y revienta una ampolla, y el gusano emerge lentamente, causando un gran dolor.

Los profesionales sanitarios afirman que muchas personas intentan aliviar el dolor mojando la ampolla en agua, pero cuando el gusano entra en contacto con el agua, libera millones de larvas que vuelven a iniciar el ciclo. En su lugar, han tenido que ofrecer educación sobre cómo se propagan los parásitos y asegurarse de que sepan mantener limpia el agua potable.

El parásito ha sido un problema para los humanos al menos desde el antiguo Egipto. En el siglo XVIII, unos arqueólogos de Manchester encontraron un gusano calcificado en una momia adolescente a la que habían amputado los pies y la parte inferior de las piernas, tal vez a causa de la infección. Algunos estudiosos creen que cuando los antiguos israelitas describieron ser perseguidos por "serpientes ardientes" enviadas por el Señor en Números 21:6, en realidad estaban describiendo al gusano de Guinea.

Además de la dolorosa aparición del gusano, el gusano de Guinea puede causar fiebre e hinchazón. La persona también puede desarrollar una infección secundaria como sepsis o infecciones que pueden deformar o bloquear las articulaciones. A veces, la discapacidad puede ser permanente, según los CDC.

No existe un tratamiento específico para el gusano de Guinea. La gente sigue utilizando la misma técnica desde hace miles de años: enrollar el gusano alrededor de un palito o un trozo de gasa mientras sale. El gusano puede salir en pocos días, pero a menudo tarda semanas en emerger por completo, y la persona que lo extrae debe tener cuidado de que no se rompa y provoque una infección adicional.

La enfermedad es perturbadora y supone una importante carga económica, ya que las personas no pueden trabajar mientras el gusano emerge. Y como no hay inmunidad frente al parásito, pueden contraerlo más de una vez.

Un líder práctico

Desde los años 80, Carter ha trabajado con socios privados y públicos para ayudar a erradicar la enfermedad. Ha colaborado con líderes locales, presidentes, ministerios de sanidad y organizaciones internacionales sin ánimo de lucro como la Fundación Bill y Melinda Gates, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y organismos sanitarios como la OMS y los CDC.

Además de recaudar dinero y sensibilizar a la población, el Centro Carter estableció un sistema de vigilancia en las aldeas, educó al público sobre cómo se propaga el parásito, distribuyó larvicidas, ayudó a crear nuevos pozos limpios y distribuyó filtros de agua de tela.

Los filtros surgieron de un almuerzo que Carter mantuvo en 1989 con el heredero del licor Seagram's, Edgar Bronfman. Carter utilizó una servilleta para explicar cómo hacer el agua más segura. Bronfman, que poseía una gran parte de la empresa química DuPont, hizo que unos científicos diseñaran un material que pudiera filtrar el agua.

Carter nunca fue una figura distante en el programa del gusano de Guinea, dijo Weiss. Estuvo involucrado desde el principio y hasta bien entrados los 90 años. Podía dirigir reuniones de ocho horas durante tres días seguidos con las partes interesadas locales y seguir lleno de energía para emprender la siguiente tarea.

"Tengo 41 años y estaba cansado", dice Weiss. "Pero entonces no paraba. Iba al programa de Jon Stewart y cogía un filtro de pipa y lo sostenía en alto y hablaba del gusano de Guinea, y luego iba a hablar con la Cámara de los Lores en el Reino Unido y les pedía ayuda, y les explicaba que 'si podemos hacer esto, si trabajamos juntos y juntamos nuestros recursos técnicos y financieros, podemos conseguir grandes cosas'. Hace falta una persona especial para hacer eso".

Los viajes de Carter a las zonas afectadas también ayudaron. Por ejemplo, tras su visita para hablar de la enfermedad con el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, el programa del centro trabajó con la población local para buscar casos. Formaron comités para coordinar los esfuerzos, perforaron nuevos pozos y distribuyeron larvicida y los filtros de DuPont. También trabajaron con ancianos de la localidad que vigilaban los estanques para asegurarse de que nadie contaminara el agua y buscaban agua para los enfermos.

"Esos guardas de estanques o presas son estupendos, y luego pueden educar a la gente cuando viene y explicarles por qué no deben meterse en el agua, y también distribuir filtros", dijo Weiss.

Cater incluso negoció un "alto el fuego del gusano de Guinea" de cuatro meses a la guerra civil de Sudán en 1995, dando a los trabajadores sanitarios la oportunidad de acceder a casi 2.000 aldeas con casos. Los trabajadores distribuyeron cientos de miles de filtros de tela y millones de filtros de paja, suficientes para todas las personas de Sudán. Y funcionó. En el momento de su independencia en 2011, Sudán del Sur tenía cero casos humanos registrados y un solo caso animal. En 2022, solo había un puñado de casos.

Millones de casos evitados

"Las enfermedades tropicales desatendidas se llaman enfermedades tropicales desatendidas por una razón", dijo la Dra. Kimberly Paul, profesora asociada de genética y bioquímica en la Universidad de Clemson, cuya investigación se centra en otra enfermedad tropical: la tripanosomiasis, o enfermedad del sueño africana. "Las enfermedades tropicales desatendidas son devastadoras en los países en los que son endémicas, pero el mundo exterior las desconoce en gran medida. Y allí no hay mercado económico para desarrollar fármacos o vacunas.

"Deshacerse por completo de una enfermedad es un reto enorme", añadió. Estoy impresionada por el hecho de que hayan empezado a intentarlo en lugar de limitarse a decir: 'oh, no, no hay manera de que podamos hacerlo'". "

Será difícil encontrar los últimos casos de gusano de Guinea que quedan, dijo Paul, y requerirá "mucho trabajo detectivesco de zapatero". Si un pueblo no ha tenido un caso durante años, los residentes pueden sentirse tentados de volver a la antigua forma de hacer las cosas. "Tengo la sensación de que estaremos cerca de la erradicación durante un tiempo", dijo, pero se muestra esperanzada.

"Todo el mundo merece una vida digna", afirma Paul. "He aprendido lo corrosivas que son estas enfermedades infecciosas, que refuerzan el ciclo de la pobreza y mantienen a los países en el abismo. Estos esfuerzos son importantes".

Los esfuerzos de Carter han ayudado a eliminar la enfermedad en 17 países, según el Centro Carter, y han evitado al menos 80 millones de casos entre "las personas más pobres y desatendidas del mundo".

La OMS ha certificado ya 200 países, zonas y territorios como libres de la enfermedad del gusano de Guinea. Para obtener la certificación, el país debe notificar cero casos de transmisión y mantener la vigilancia de la enfermedad durante al menos tres años seguidos. Sudán se encuentra en la fase de precertificación, por lo que sólo quedan seis países que no han sido certificados libres de la enfermedad.

La campaña ha tenido un efecto dominó en los esfuerzos para luchar contra varias enfermedades, dijo Mark Suzman, Director General de la Fundación Bill y Melinda Gates.

"El Presidente Carter nunca dejó de cambiar vidas para mejor", escribió Suzman en un correo electrónico a CNN. "Su compasión y espíritu heroico inspiraron a los líderes y empleados de la Fundación Gates a lo largo de los años. Estamos orgullosos de habernos asociado con él y con el Centro Carter para reducir y eliminar la carga de las enfermedades tropicales desatendidas con el fin de mejorar la salud y la vida de quienes viven en la mayor pobreza."

Miembros del equipo como Weiss han visto cómo los esfuerzos de Carter por trabajar con líderes locales en África para erradicar el gusano de Guinea ayudaron a crear estructuras de gobierno duraderas en lugares como Sudán del Sur.

La campaña ha sido para erradicar la enfermedad, dijo Weiss, pero el trabajo de Carter deja un legado más amplio.

"Es increíble que el Presidente Carter, con su poder de convocatoria y con todas las personas increíbles que ha reunido a lo largo de los años, haya contribuido a los derechos humanos, la seguridad y las oportunidades de liderazgo", afirmó Weiss. "Cuando él se sienta a la mesa, la gente entiende que tiene que aceptar la propiedad y la responsabilidad y trabajar juntos, y eso trae responsabilidad, y juntos la gente está motivada para hacerlo mejor".

Fuente: edition.cnn.com