La Casa Blanca conmemora el aniversario del Ala Oeste.

Es apropiado que el 25º aniversario de la serie política estadounidense "The West Wing" se celebre en ningún otro lugar que no sea la Casa Blanca. Según "The Hollywood Reporter", la primera dama Jill Biden ha invitado al creador de la serie, Aaron Sorkin, a su icónica estrella Martin Sheen y a otros miembros del reparto para esta ocasión especial. Sin embargo, parece que hay una ausencia notable: el presidente estadounidense actual, Joe Biden.

La serie "The West Wing: An Insider's Look" debutó en NBC en septiembre de 1999. Esta drama político, ambientado principalmente en la Casa Blanca, ha recibido numerosos premios y es ampliamente considerado como una de las mejores series de todos los tiempos. En el 25º aniversario del estreno de la serie, la Casa Blanca acoge un evento conmemorativo.

Durante siete temporadas, desde el 22 de septiembre de 1999 hasta 2006, los creadores retrataron con habilidad el día a día de la presidencia de EE. UU. y sus consejeros más cercanos con una mezcla de realismo, drama y humor. Martin Sheen, interpretando al presidente demócrata Josiah "Jed" Bartlet, lideraba el reparto, acompañado por un equipo de asesores excepcional.

Reflexionando sobre los humildes beginnings de la serie, Aaron Sorkin, el creador y escritor, comparte: "Hace veinticinco años, no estábamos seguros de que NBC nos diera una temporada completa. Pero me siento muy honrado de haber sido invitado a la Casa Blanca en nombre del equipo".

26 premios Emmy

El impacto de esta serie política ha inspirado a numerosas personas a perseguir carreras en el servicio público y a involucrarse con sus comunidades locales. Channing Dungey, CEO de Warner Bros. Television Group, habla sobre la legado de la serie. Desafortunadamente, el presidente de EE. UU., Joe Biden, no podrá asistir a los eventos, pero su esposa está prevista para pronunciar un discurso en la ceremonia.

A lo largo de sus siete temporadas, "The West Wing" ha recibido un total de 26 premios Emmy y ha sido reconocida con dos Globos de Oro, así como con numerous otros premios y nominaciones.

Aaron Sorkin, con gratitud escrita en su rostro, reflexiona sobre los humildes beginnings de la serie en la famosa ceremonia de premios de Hollywood, los Emmy.

