La carrera republicana por la Casa Blanca alcanza su punto crítico

La contienda se acerca a un punto en el que las encuestas, los enfados entre los candidatos y los informes de los medios de comunicación sobre las puñaladas por la espalda en la campaña interna ya no cuentan para nada. Los votantes decidirán el 15 de enero en los caucus republicanos de Iowa quién llevará su bandera en las elecciones de noviembre.

Tras una breve pausa navideña, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley y el gobernador de Florida Ron DeSantis celebran actos el jueves en Nuevo Hampshire e Iowa, los estados en los que se basan inicialmente sus campañas a largo plazo para la nominación del Partido Republicano.

El lejano favorito del Partido Republicano, mientras tanto, está pasando las vacaciones intensificando su única y a menudo extraña candidatura para 2024. El ex presidente, que se enfrenta a 91 cargos penales en cuatro causas, dijo a sus adversarios que "se pudran en el infierno" en un amargo mensaje navideño, mientras libra una batalla legal en múltiples frentes que es inseparable de su candidatura a la Casa Blanca.

El miércoles, celebró la decisión del Tribunal Supremo de Michigan de no impedirle votar basándose en la prohibición constitucional de que los insurrectos ocupen cargos públicos. El Partido Republicano de Colorado ha recurrido ante el Tribunal Supremo de EE.UU. la decisión contraria del Tribunal Supremo de Colorado de excluirle de las elecciones, y se espera que Trump presente pronto su propio recurso.

Y en una críptica señal de la intención autocrática de Trump, volvió a publicar una nube de palabras en las redes sociales que muestra que la palabra que los votantes más asocian con su posible segundo mandato es "venganza".

Joe Biden, por su parte, se encuentra en las Islas Vírgenes estadounidenses, saboreando unos momentos de paz en unas vacaciones de Año Nuevo antes de un año aciago que decidirá si se une al club de los presidentes de un solo mandato o reclama la absolución política con la reelección. Sus esperanzas se ven empañadas por los bajos índices de aprobación, el agrio estado de ánimo nacional, la preocupación por su edad y los indicios de que su coalición de 2020 se está fragmentando. Pero el extremismo desenfrenado de Trump puede ser su argumento para 2024: que su predecesor es demasiado peligroso para la democracia como para permitirle volver al Despacho Oval.

En una campaña normal, Haley estaría alcanzando su punto álgido en el momento justo, antes de los caucus de Iowa y de las primeras primarias del Partido Republicano en New Hampshire una semana después. Un lento ascenso en las encuestas y el entusiasmo de los donantes -basado en sólidas actuaciones en los debates y un astuto posicionamiento político- ha creado impulso en el Estado del Granito, donde tiene argumentos para ser la candidata anti-Trump más creíble. Pero con el ex presidente dominando el Partido Republicano, tiene que haber una gran sorpresa si los próximos concursos de nominación hacen algo más que establecer al segundo finalista de Trump.

Sin embargo, se acerca un momento crítico para la estrategia de Haley de criticar a Trump solo de forma oblicua como agente del caos en lugar de centrarse en su mayor debilidad potencial en las elecciones generales: los cuatro juicios penales que se ciernen sobre él y su asalto a la democracia con sus falsas afirmaciones sobre las elecciones de 2020. Haley se ha resistido a reprender directamente a Trump para evitar alienar a los votantes de las primarias del Partido Republicano entre los que sigue siendo enormemente popular. E incluso si esa táctica funciona para ella en New Hampshire, todavía se enfrentaría a un enfrentamiento un mes más tarde en su estado natal de Carolina del Sur, donde Trump es masivamente popular.

En los próximos días, Haley planea aparecer en repetidas ocasiones con el popular gobernador republicano de Nuevo Hampshire, Chris Sununu, quien la apoyó y ha argumentado durante mucho tiempo que su estado remodelará la carrera de las primarias del GOP y comenzará el lento eclipse de Trump. En una aparición en el Estado del Granito el miércoles que ha acaparado la atención, Haley se enfrentó a un votante en Nuevo Hampshire que la llamó la atención por no mencionar la esclavitud cuando le preguntaron por la causa de la Guerra Civil.

Las posibilidades de que alguien se convierta en un rival fuerte para el ex presidente se ven reducidas por el número de candidatos del Partido Republicano. El ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, se ha comprometido a seguir en la carrera y el jueves lanzó una campaña publicitaria de siete cifras en New Hampshire en la que arremete contra quienes le piden que abandone. Y el magnate de la biotecnología Vivek Ramaswamy, que ha rechazado furiosamente los informes de que la decisión de su equipo de retirar la publicidad es una señal de una campaña condenada al fracaso, dijo en Fox News el miércoles: "Vamos con esto hasta el final."

DeSantis lucha por su supervivencia política

Durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 2022, DeSantis aún se regodeaba en una contundente victoria en la reelección en un decepcionante año de elecciones de mitad de mandato para los republicanos que parecía posicionarlo como una amenaza significativa para Trump. Pero el gobernador de Florida sufrió un 2023 escarmentador, en el que su a veces incómoda personalidad durante la campaña y sus fallidas operaciones de campaña y super PAC sugirieron que no estaba preparado para el intenso escrutinio de la política nacional.

DeSantis está volcando todos sus esfuerzos en Iowa en las próximas dos semanas y media, sabiendo que una actuación que desafíe las desplomadas expectativas podría darle una nueva oportunidad, pero que una mala actuación podría poner fin a su campaña. En una entrevista con la cadena conservadora Newsmax el miércoles, DeSantis hizo un lanzamiento a los votantes evangélicos críticos en el Estado de Hawkeye mientras hablaba de su fe y de la "decencia básica" de Iowa. Y añadió: "Hay patriotismo, la gente es temerosa de Dios. Esa es la columna vertebral de Estados Unidos. Los ingredientes para un gran regreso están ahí".

DeSantis, que ya ha visitado los 99 condados de Iowa, comenzará el jueves un bombardeo por todo el estado con actos en Ankeny y Marion, y luego aparecerá el viernes con la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, que le dio su respaldo más importante, en el condado de Clayton, en el este de Iowa.

En los dos primeros estados, sin embargo, las encuestas de los últimos meses han mostrado que Trump sigue siendo un fuerte favorito y está bien posicionado para volver a Washington después de abandonarlo en desgracia tras el ataque de la turba de sus partidarios al Capitolio de Estados Unidos. El sólido apoyo de Trump entre los votantes de base del Partido Republicano, su influencia entre los legisladores republicanos en Washington y la reticencia de sus adversarios en las primarias a enfrentarse abiertamente a él sugieren que su control del Partido Republicano es al menos tan fuerte como lo era hace cuatro años, a pesar de su comportamiento cada vez más extremista y de una retórica que ha suscitado comparaciones con los nazis en la Alemania de los años treinta. Se espera que Trump celebre una serie de actos en Iowa en vísperas de los caucus y su campaña y sus sustitutos han incrementado los ataques contra Haley en su ascenso en New Hampshire.

Trump parece tan fuerte como siempre

La campaña de Trump para las primarias de 2024 ha sido como ninguna otra candidatura presidencial en la historia, en parte porque su camino de regreso a la Casa Blanca pasa más por los tribunales que por un calendario político tradicional. Pasó gran parte de las vacaciones fulminando al abogado especial Jack Smith, que dirige una investigación federal sobre la injerencia de Trump en las elecciones de 2020 que debe ir a juicio a principios de marzo -justo antes del Supermartes-, aunque el uso de Trump de los tribunales de apelación para tratar de establecer que es inmune a la acusación como ex presidente podría retrasar esa fecha de inicio.

Es probable que el expresidente lleve el caso hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, lo que subraya cómo los magistrados se enfrentan a verse envueltos en un conjunto de disputas políticamente perjudiciales sobre las elecciones de 2024.

En la última disputa en un enfrentamiento cada vez más enconado entre Trump y Smith, el abogado especial escribió el miércoles en una presentación judicial que el juez no debería permitirle inyectar información falsa en el eventual juicio, para evitar prejuzgar al jurado y empañar el registro de hechos. Trump ha fundido su defensa judicial en su campaña de 2024 argumentando que es víctima de una persecución política por parte de Biden.

Trump también está obsesionado con la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Colorado antes de las vacaciones, según la cual no puede figurar en la papeleta electoral por infringir la enmienda 14 de la Constitución, que prohíbe la insurrección. Pero como demuestra la sentencia contraria dictada el miércoles en Michigan, la cuestión es divisiva y, dada la falta de una orientación clara por parte de los tribunales inferiores, también es probable que el asunto acabe ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Biden se enfrenta a fuertes vientos de reelección

La recta final de las primarias se desarrolla en un contexto político polémico que marcará el terreno de una probable contienda entre Biden y el eventual candidato del Partido Republicano. Múltiples encuestas realizadas en el último año han mostrado que los votantes no están muy contentos con la perspectiva de una revancha entre Trump y Biden en 2024.

Mientras que las recientes encuestas que muestran a Trump por delante del presidente en los estados indecisos clave desataron el pánico entre los demócratas, el historial del ex presidente de asustar a los votantes suburbanos y moderados lo convierte en un candidato de alto riesgo para los republicanos. De hecho, la campaña de Haley destaca las encuestas que muestran que ella lo haría mucho mejor que Trump en unas elecciones generales contra Biden. Pero, de nuevo, su camino hacia la nominación republicana parece profundamente problemático.

Aunque los resultados de EE.UU. en materia de crecimiento y creación de empleo son mucho mejores que los de la mayoría de las economías occidentales, el estado de ánimo de la opinión pública se ha visto deteriorado por meses de altos tipos de interés que han dificultado el pago de hipotecas, alquileres y coches nuevos. El Presidente recibió noticias alentadoras antes de las vacaciones, con nuevos datos que muestran que la inflación está volviendo a la normalidad. Pero los precios de muchos bienes, incluidos los alimentos básicos en los supermercados, siguen siendo mucho más altos que antes de la pandemia de Covid-19, de forma que se explican las valoraciones pesimistas entre los votantes sobre el estado de la economía al entrar en el año electoral.

A Biden también le consumen las crisis mundiales, como las guerras en Oriente Próximo y Ucrania, que ponen a prueba sus pretensiones de ser un experto en política exterior y podrían dar alas a las tesis republicanas de que es débil y de que el mundo está fuera de control bajo su mandato. Las señales de que los votantes jóvenes, negros e hispanos se están enfriando con respecto al presidente también suponen un peligro para la Casa Blanca.

Sin embargo, los desplantes navideños de Trump en las redes sociales siguen reforzando la idea principal de la campaña de reelección del presidente: que el riesgo que el candidato republicano supone para la democracia estadounidense, las elecciones libres y los valores fundamentales de la vida estadounidense significa que no se le debe volver a confiar el poder presidencial. Por eso el bando de Biden aprovechó la promoción que hizo Trump de la nube de palabras en su cuenta de Truth Social con palabras como "venganza" y "dictadura".

"Donald Trump quiere ser presidente para vengarse de sus enemigos, y ni siquiera intenta ocultarlo", dijo la campaña de Biden en un comunicado.

Fuente: edition.cnn.com