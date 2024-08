Competencia global

La carrera por convertirse en el primer aeropuerto sin documentos del mundo

Para 2025, podría ser el caso en el Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi Zayed.

El aeropuerto es conocido por su infraestructura de alta tecnología y Recently, entrepreneur Elon Musk praised it with the words "US needs to catch up."

Now it is launching its Smart Travel Project, which aims to install sensors biométricos en cada punto de identificación del aeropuerto, desde los mostradores de facturación hasta los quioscos de inmigración, tiendas duty-free, salas VIP y puertas de embarque.

La biométrica son las medidas biológicas que nos identifican como individuos. Los sensores permiten verificar la identidad y el estado de viaje del pasajero mediante el reconocimiento facial o de iris en cualquier punto donde se requiera un documento para el acceso.

La novedad

En Abu Dhabi, la tecnología ya se utiliza en ciertas secciones del aeropuerto, especialmente en los vuelos operados por su aerolínea asociada Etihad. Sin embargo, su ambición de expandirse a lo largo de todo el flujo de pasajeros es un hito.

“Estamos expandiéndonos a nueve puntos de contacto y esto sería un primer mundo”, dice Andrew Murphy, chief information officer del Aeropuerto de Abu Dhabi.

“Está diseñado sin necesidad de preinscripción, los pasajeros son reconocidos y autenticados automáticamente a medida que se mueven por el aeropuerto, lo que acelera significativamente todo el proceso”.

Murphy explica que cualquier persona que llegue por primera vez a los Emiratos Árabes Unidos, ya sea residentes o turistas, tiene sus datos biométricos recopilados en inmigración por la Autoridad Federal de Identidad, Ciudadanía, Aduanas y Seguridad Portuaria (ICP).

El sistema del aeropuerto accede a esta base de datos para verificar a los pasajeros a medida que pasan por los puntos de control.

“Donde entra la verdadera naturaleza única es que esta solución biométrica en particular aquí es para asociarse con ICP para utilizar esos datos con el fin de hacer que la experiencia del pasajero sea fluida. Y esa es la razón por la que todos pueden utilizarla”, explica.

Murphy dice que el objetivo es facilitar el flujo de pasajeros, haciendo el tránsito mucho más rápido. La implementación inicial ha demostrado el caso hasta ahora.

“La gente está informando que va desde la acera hasta la zona de retail o a la puerta en menos de 15 minutos y cuando se considera que esta es una instalación enorme, [...] capaz de procesar 45 millones de pasajeros, poder moverse a través de un aeropuerto de ese tamaño en solo unos minutos es realmente innovador”, asegura.

Opción de optar por no participar

En una encuesta de octubre de 2023 de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el 75% de los pasajeros afirmaron que preferirían utilizar datos biométricos antes que pasaportes y tarjetas de embarque en papel.

Para el 25% restante de personas que puedan sentirse incómodas con la tecnología o preferir interacciones humanas, Murphy dice que seguirá siendo una opción pasar por una verificación de pasajero más tradicional.

Permitir a los pasajeros elegir entre el reconocimiento facial o no está respaldado por los responsables de formular políticas a nivel internacional, especialmente cuando se trata de aquellos que no están familiarizados con el tránsito por un aeropuerto.

“Si alguien viaja solo una vez cada dos o tres años, lo que es el caso de muchas, muchas personas, entonces de hecho podrían preferir una interacción humana para recibir orientación”, dice Louise Cole, jefa de experiencia del cliente y facilitación de IATA.

“Creo que el toque humano, en última instancia, depende de la elección personal, y se trata de dar a los clientes una opción que refleje lo que tenemos en otros entornos”, añade.

Además, si viajas con niños pequeños, mostrar los documentos a un miembro del personal sigue siendo un requisito, aunque la edad límite puede variar de un aeropuerto a otro.

“Mantenemos el sistema reservado para personas de 12 años en adelante porque encontramos que con los niños más pequeños [...] sus características faciales cambian rápidamente”, explica Murphy.

También podría ser una cuestión de cumplimiento con las pautas y políticas globales.

“Hay otros aspectos del viaje internacional que involucran a los niños para los que peut-être no sea apropiado utilizar biométricos”, dice Cole. “Debe asegurarse de que el niño viaje con el cuidador adecuado”, dice ella.

Otros aeropuertos de todo el mundo también confían cada vez más en la biométrica y menos en el papel.

En el informe de octubre de 2023 de IATA, el 46% de los encuestados dijeron que habían utilizado la tecnología en un aeropuerto antes.

Sin embargo, ningún aeropuerto se considera oficialmente libre de pasaportes.

“Sé que hay muchas intenciones de poder llegar a una experiencia completamente sin contacto y biométrica”, dice Cole, “pero una de las razones por las que la industria está tan retrasada es que es difícil imaginar cualquier otro proceso de consumo por el que pases donde tengas que detenerte y demostrar algo una y otra vez y otra vez”.

Sin embargo, hay algunos ejemplos de progreso en todo el mundo.

El Aeropuerto de Singapur Changi es uno de los líderes en la implementación de la tecnología. Al igual que Abu Dhabi, también ha colaborado con la autoridad de inmigración de su gobierno para desarrollar un claro biométrico accesible tanto para residentes como para turistas. El sistema se implementará progresivamente, comenzando este mes.

El Aeropuerto Internacional de Hong Kong, el Aeropuerto Internacional de Narita y Haneda de Tokio y el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Delhi también han lanzado terminales biométricos en ciertos puntos durante el tránsito.

La dedicación de los aeropuertos de Oriente Medio y Asia-Pacífico los coloca como líderes, según Cole.

“Estas regiones están estableciendo el estándar para la integración biométrica en el transporte aéreo”, dice ella.

Los aeropuertos europeos también están dando pasos significativos.

El año pasado, IATA se asoció con British Airways para probar el primer vuelo internacional completamente integrado con identidad digital.

Saliendo de Heathrow y aterrizando en el Aeropuerto de Roma Fiumicino, un pasajero de prueba voló solo con su identidad digital, conocida como W3C Verifiable Credential. Su pasaporte, visado y entrada electrónica estaban almacenados en una billetera digital, todos verificados mediante el reconocimiento biométrico.

En EE. UU., la Protección de Fronteras y Aduanas ha implementado biométricas en las zonas de llegada de todos sus 96 aeropuertos internacionales, con cincuenta y tres ubicaciones también teniendo la tecnología disponible en la partida.

Un mundo, una solución sin papel

Para Cole, asegurarse de que todas las pruebas y tecnologías estén alineadas es crucial para la eficiencia y la seguridad.

Ella explica: “Los beneficios de una excelente experiencia del cliente en un aeropuerto podrían perderse si el siguiente aeropuerto al que viaja el pasajero tiene un enfoque completamente diferente”.

La clave, según Cole, sigue siendo la estandarización y la cooperación internacional.

“La posibilidad de utilizar una identidad digital única en múltiples aeropuertos y con múltiples aerolíneas significa que se obtendrá una mejor experiencia del cliente en general, manteniendo los componentes de privacidad en el núcleo y manejando los datos”.

A medida que los aeropuertos, como Abu Dabi, amplían el uso de la tecnología biométrica, podrían establecer el listón para que otras zonas de tránsito las sigan, allanando el camino para el viaje sin documentos.

