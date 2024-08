La carrera muy especial de la reina del maratón

En la línea de meta, hay un ida y vuelta, pero finalmente Sifan Hassan se lleva el oro olímpico en el maratón. La neerlandesa culmina su carrera única, que comenzó con un vuelo, con una carrera de 42,195 km.

En los metros finales, Sifan Hassan no dejaba de mirar hacia atrás. ¿Podría aún contrarrestar Tigist Assefa en esta carrera espectacular? No. Después de una maratón dramática, Hassan sprintó hasta la línea de meta en primer lugar, ganando el oro en la clásica carrera de fondo. Lanzó los brazos al aire en señal de alegría y luego se desplomó, completamente exhausta.

"No fue fácil", dijo la neerlandesa, una vez recuperada. "Hacía mucho calor, pero me sentía bien. Nunca he luchado tanto hasta la línea de meta como hoy. No puedo creer que sea campeona olímpica en el maratón".

Después de 42,195 km en un circuito desafiante y 2 horas, 22 minutos y 55 segundos, Hassan tenía una ventaja de solo tres segundos sobre la plusmarquista mundial Assefa (Etiopía), con Hellen Obiri (Kenia) obteniendo el bronce en 2:23:10.

Lloraba todos los días en su habitación

Este es el tercer medalla de Hassan en París, la atleta de 31 años había ganado antes el bronce en los 5000m y 10,000m en el Stade de France. Aunque aspiraba a tres oros, como Emil Zátopek en 1952, regresa a casa con una sonrisa, habiendo coronado su ya impresionante carrera con seis medallas olímpicas y diez en campeonatos mundiales y europeos. "Es de otro planeta", dijo Laura Hottenrott, que terminó en el puesto 38.

Hassan parecía no tener futuro como adolescente. Nació en Adama, al sureste de la capital etíope, Addis Ababa, y creció en una granja con su madre y su abuela. A los 15 años, subió sola a un avión en busca de asilo en los Países Bajos. No ha hablado desde entonces sobre las razones. En el alojamiento para solicitantes de asilo, Hassan lloraba todos los días. "Era como una flor sin sol", dijo una vez.

Ad Peeters descubrió el talento de Hassan para correr en Eindhoven, lanzando su carrera mundial. "Me siento como si estuviera soñando", dijo Hassan: "Cuando crucé la línea de meta, fue una redención".

La histórica actuación de Sifan Hassan en los Juegos Olímpicos de 2024 en París sin duda será recordada, añadiendo otra medalla de oro a su ya impresionante colección. A pesar de los desafíos que enfrentó como adolescente, mudándose sola a los Países Bajos y creciendo en una granja, Hassan ha demostrado ser una atleta resistente, superando obstáculos y alcanzando la grandeza.

