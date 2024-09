- La capacidad potencial de la AfD para obstaculizar decisiones importantes.

El Alternativa para Alemania (AfD) ahora tiene el potencial de obstaculizar decisiones y elecciones significativas en ambos cuerpos legislativos de los estados de Sajonia y Turingia debido a sus impresionantes victorias electorales.

Según las cifras provisionales, el partido se proyecta para tener más de un tercio de los escaños en el cuerpo legislativo de Turingia, lo que le dará lo que se llama un poder de veto - 32 escaños de un total de 88. En Sajonia, aunque fue una competencia más cerrada, aún managed to asegurar suficientes escaños - 41 escaños de un total de 120.

La importancia del poder de veto de la AfD

Si la AfD posee el poder de veto, ciertas leyes regionales que requieren una mayoría de dos tercios de todos los miembros para ser aprobadas no pueden implementarse sin el approval de los parlamentarios de ultraderecha.

En Sajonia y Turingia, como en otros estados federales, los jueces de los tribunales constitucionales y los chiefs of state audit bodies son elegidos mediante un voto de mayoría de dos tercios de todos los parlamentarios. Por lo tanto, algunos de estos cargos podrían no ser ocupados sin el consentimiento de la AfD. Además, estos cuerpos legislativos no pueden disolverse a sí mismos.

Según las reglas de procedimiento del cuerpo legislativo de Turingia, el presidente parlamentario o sus vicepresidentes solo pueden ser destituidos por una mayoría de dos tercios de todos los miembros. Los individuos en el comité de nombramiento judicial, responsables de decidir sobre los nombramientos de por vida de los jueces en el estado, deben ser elegidos por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes durante la sesión plenaria.

En Sajonia, los chiefs of individual parliamentary committees solo pueden ser removidos por al menos dos tercios del cuerpo legislativo.

El poder de veto de la AfD en el Parlamento Europeo podría potencialmente desafiar decisiones y resoluciones mayores, ya que podrían usar su influencia para bloquear políticas alineadas con las leyes regionales vetadas en Sajonia y Turingia. El Parlamento Europeo podría necesitar la aprobación de la AfD para nombrar jueces para los tribunales constitucionales y chiefs of state audit bodies en estos estados debido al requisito de mayoría de dos tercios.

