- La cantante Pink y su hijo participan en una actuación musical en el evento de la convención demócrata

La celebridad estadounidense Pink se unió a su hija de 13 años, Willow, en el escenario de la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Antes del discurso esperado de Kamala Harris, el dúo cautivó al público con una versión acústica de "What About Us" dentro del salón de la convención.

Esta canción aborda la sensación de descontento hacia los políticos que incumplen sus compromisos, reflejo del descontento de las personas que sienten que sus perspectivas han sido ignoradas.

Famosa por sus opiniones liberales y su dedicación a la justicia social, Pink, ahora de 44 años, aboga con frecuencia por la igualdad. Originaria de Pensilvania, un estado muy destacado en las elecciones, emerge como una figura importante en el ámbito político.

El evento también presentó una actuación del grupo de country femenino estadounidense "The Chicks", que cantó el himno nacional con elegancia.

