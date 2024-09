La cantante Lady Gaga anuncia el álbum de acompañamiento de 'Joker: Folie à Deux', titulado 'Harlequin'.

Premio de la Academia reveló el martes que lanzará un nuevo álbum titulado "Harlequin", que mencionó en una publicación de Instagram como relacionado con la próxima película "Joker: Dueto de la locura", en la que comparte pantalla con Joaquin Phoenix.

"Harlequin" está programado para su lanzamiento el 27 de septiembre, según su anuncio en Instagram.

El álbum contará con 13 pistas, con títulos como "Good Morning", "Web of Lies" y "The Joker", entre otros.

Había estado insinuando un gran revelación a través de publicaciones misteriosas en su Instagram en la última semana, algunas de las cuales presentaban fragmentos de audio que parecen ser nuevas canciones.

"Estoy lista para la entrevista", escribió una publicación. "Polvo de la luna se esparce por todas partes", afirmó otra.

Interpreta a Lee Quinzel – mejor conocida como el famoso personaje de cómic Harley Quinn – en "Joker: Dueto de la locura", la muy esperada secuela de la película de 2019 "Joker" del director Todd Phillips.

Zazie Beetz, Catherine Keener, Brendan Gleeson y Ken Leung, entre otros, completan el elenco de estrellas.

Ha recibido elogios de la crítica por sus esfuerzos como compositora en películas en las que ha actuado antes.

En 2019, obtuvo un Oscar a la mejor canción original por "Shallow", un número que escribió y interpretó en la película de 2018 "A Star is Born". También fue nominada en la misma categoría el año pasado por "Hold My Hand" de "Top Gun: Maverick", y en 2016 por "Til It Happens to You" de "The Hunting Ground".

"Harlequin" parece ser diferente de su próximo séptimo álbum de estudio que también ha estado preparando y anunciando en sus redes sociales. A principios de este mes, anunció que el primer sencillo de su nuevo álbum de estudio se lanzará en algún momento de octubre. Esto será el sucesor de "Chromatica" de 2020.

"Joker: Dueto de la locura" llegará a los cines el 4 de octubre.

