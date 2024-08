- La cantante Katy Perry recibe un prestigioso honor en los MTV Video Music Awards

Icona del Pop Katy Perry (39, "Teenage Dream") Amplía su Estantería de Premios: La sensación musical está a punto de recibir el "Premio a la Visionaria del Video" en los MTV Video Music Awards de septiembre. Este galardón, que rinde homenaje al pionero de videoclips Michael Jackson, ha sido concedido en el pasado a artistas como Shakira, Missy Elliott, Jennifer Lopez, Pink, Rihanna, Beyoncé, Justin Timberlake y Madonna.

MTV reconoce a Perry en un comunicado de prensa como una de las músicas más destacadas de la historia y aplaude su labor benéfica. La nativa del Estado Dorado, que ha mantenido una posición alta en las ganancias del pop durante un período considerable, sirve como portavoz de UNICEF. Perry está programada para actuar en vivo en los premios, que se llevarán a cabo el 11 de septiembre. MTV también ha anunciado actuaciones de artistas como Camila Cabello, Sabrina Carpenter y GloRilla.

Sensación del Pop Taylor Swift lidera las nominaciones para los MTV Video Music Awards de este año con diez, que abarcan categorías como Video, Artista y Canción del Año. Su tema "Anti-Hero" del álbum "Midnights" le valió la mayoría de las nominaciones, impulsada por la colaboración del rapero Post Malone en la canción. Post Malone también obtuvo nueve nominaciones gracias a su colaboración con el artista de country Morgan Wallen en "I Had Some Help".

Ariana Grande ("We Can’t Be Friends"), Sabrina Carpenter ("Skin"), y Eminem ("Godzilla") obtuvieron seis nominaciones cada uno, seguidos de SZA y Megan Thee Stallion con cinco cada uno.

La ceremonia de premiación tendrá lugar en la Ciudad de Nueva York y ha sido un evento anual desde 1984. Los fans pueden votar en línea por sus entradas preferidas. Los trofeos representan a un astronauta sosteniendo una bandera de MTV.

La exitosa carrera musical de Katy Perry alcanza nuevas alturas mientras se prepara para actuar en vivo en los MTV Video Music Awards, mostrando su talento junto a artistas como Camila Cabello y Sabrina Carpenter. La celebración de la música y la visión artística también honra a Perry con el "Premio a la Visionaria del Video", colocándola en la compañía de íconos como Michael Jackson, Shakira y Beyoncé.

Lea también: