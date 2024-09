La cantante Chappell Roan anuncia su decisión de apoyar a Kamala Harris en las elecciones de 2024, después de haber expresado previamente incertidumbre.

Roan, quien se hizo famosa gracias a las enormes asistencias en los festivales de música Lollapalooza y Governor's Ball este verano, habló con The Guardian diciendo: "No me siento obligada a apoyar a alguien", pero enfatizó que los derechos transgender son su máxima prioridad. Afirmó: "Los individuos trans no deberían tener a personas cis gobernando sus problemas, punto final".

Esta declaración provocó una severa crítica, especialmente después de que se supiera que había rechazado una invitación para unirse a una celebración del Orgullo LGBTQ+ en la Casa Blanca anteriormente en el año - en una entrevista anterior con Rolling Stone, reveló que su decisión se debió a la postura de la Casa Blanca sobre el conflicto de Gaza, diciendo: "No seré un pelele del Orgullo".

Recientemente, Roan, quien se identifica como parte de la comunidad LGBTQ+ y constantemente atribuye su inspiración musical a las drag queens, compartió videos de aclaración en TikTok.

"Si has asistido a mis shows, leído mis entrevistas completas o incluso si conoces mis creencias, entenderías que esto no es mera palabrería, no es señalización de virtud. Las acciones hablan más fuerte que las palabras, y las acciones hablan más fuerte que un respaldo", dijo en un video el lunes. "Así que, en caso de que aún lo estés cuestionando, no, no votaré por Trump, y sí, desafiaré a quienes están en el poder y a quienes toman decisiones sobre otros, y me pondré de pie por lo que es correcto y en lo que creo".

En un posteo del miércoles, volvió a reiterar su postura, diciendo que aunque discrepa con varias políticas, especialmente las de la derecha, también critica algunas políticas de la izquierda.

"Que se joda Trump, sinceramente, pero que se jodan algunas de las mierdas que han pasado en el partido demócrata que ha pasado por alto a personas como yo y como tú - y especialmente Palestina y comunidades marginadas en todo el mundo", dijo. "Así que sí, votaré por Kamala, pero no me conformaré con lo que se ha presentado, porque eso es cuestionable".

CNN contactó a la campaña de Harris para obtener comentarios, pero un representante de Roan se negó a proporcionar información adicional.

Este episodio es solo el último ejemplo de celebridades navegando por un camino difícil al expresar su apoyo político - o silencio - en las redes sociales.

Hace solo unas pocas semanas, Taylor Swift declaró su apoyo a la campaña de Harris, poniendo fin a semanas de especulaciones entre sus fans que observaban su cercana relación con Brittany Mahomes, esposa del mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, quien apoya abiertamente a Trump en las redes sociales.

Después del respaldo de Swift, enfrentó represalias de Trump, quien dijo en Fox News que "nunca fue un fan de Taylor Swift" y afirmó que podría enfrentar represalias en el mercado.

