La cantante Bebe Rexha acusa a un miembro del personal del aeropuerto de hacer amenazas contra ella debido a su origen albanés.

El sábado en su historia de Instagram, la vocalista, criada en EE. UU. con raíces albanesas, publicó mensajes emocionales. Escribió: "Lufthansa, he sido amenazada debido a mi creencia de que el agente de seguridad era albanés. Le hablé en albanés preguntando por mi ubicación del billete y ahora me impide abordar el vuelo".

Además, afirmó: "Creo que esto es un delito de odio porque soy albanesa". Afirmó que él continuó acosándola psicológicamente y, lamentablemente, ninguna de las mujeres de Lufthansa intervino o expresó su preocupación.

La famosa cantante y compositora escribió que nunca se había sentido tan emocionalmente agotada. Agregó que Lufthansa la había contactado directamente, pero suplica una investigación exhaustiva.

En un comunicado a CNN el domingo, un portavoz de Lufthansa dijo: "Nos hemos comunicado con Bebe Rexha para comprender la situación y actualmente estamos realizando una auditoría interna al respecto".

"Como aerolínea global, conectamos a personas y naciones en todo el mundo", dijo el portavoz, enfatizando: "No toleramos ningún tipo de comportamiento discriminatorio".

Después de su éxito en 2017 con el hit de country pop "Meant to Be", Rexha es reconocida por sus sencillos como "Me, Myself & I", "In the Name of Love" y el número uno del UK official singles chart de 2022, "I'm Good (Blue)".

A pesar de ser una celebridad destacada conocida por éxitos como "Me, Myself & I" y "I'm Good (Blue)", Bebe Rexha enfrentó discriminación durante su reciente vuelo, lo que levanta preocupaciones sobre cómo la industria del entretenimiento aborda los delitos de odio contra las celebridades. Este incidente destaca la necesidad de mayor concientización y acción contra tales incidentes en el ámbito del entretenimiento.

