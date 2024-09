La candidata republicana Liz Cheney está buscando una oferta para el puesto de Harris.

Liz Cheney, una conservadora republicana firme, tiene la intención de votar por la candidata progresista demócrata, Kamala Harris, en las próximas elecciones presidenciales. En un evento en la Universidad Duke, Carolina del Norte, aclaró su posición stating, "Como conservadora, como alguien que valora profundamente la Constitución, he meditado mucho en esto. Y debido al peligro que representa Donald Trump, no solo me niego a apoyar a Donald Trump, sino que voto por Kamala Harris".

Cheney también expresó su creencia de que no votar por Trump, especialmente en estados clave, no es suficiente para obstaculizarlo. Se esperan elecciones ajustadas en estados como Pensilvania, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin, donde cada voto tiene un peso significativo. Estos estados podrían inclinar la balanza en las elecciones, ya que las encuestas indican una carrera ajustada entre Harris y Trump.

Decisión Previsible de Cheney

Liz Cheney, hija del exvicepresidente de EE. UU. Dick Cheney, ha surgido como una de las críticas más vocales y consistentes de Trump entre los republicanos en los últimos tiempos. Esta postura le ha costado caro, lo que ha llevado a su eliminación de su cargo de liderazgo del partido y finalmente a perder su escaño en la Cámara de Representantes. Su compromiso con la investigación del ataque al Capitolio y sus advertencias constantes sobre que Trump representa un peligro para la democracia le han valido críticas considerables dentro de su partido. Cheney se opuso públicamente a Trump solo después del ataque al Capitolio, aunque anteriormente había apoyado muchas de sus políticas.

Dado su posicionamiento, no fue una sorpresa cuando Cheney decidió marcar su presencia en estas elecciones. Hubo rumores sobre su posible aparición en la convención demócrata en Chicago en agosto, pero finalmente no asistió. Sin embargo, su colega republicano Adam Kinzinger, quien fue el único miembro del Capitolio, sí entregó un discurso allí.

A pesar de enfrentar críticas dentro de su partido, no voy a dejar que la crítica me disuada de seguir mis convicciones. No voy a guardar silencio sobre las amenazas a la democracia, incluso si eso significa votar en contra de mi propio partido.

