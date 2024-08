La campaña de Trump llamó a Walz un "extremista peligroso".

El nuevo compañero de fórmula de Harris, Walz, ya ha chocado con la elección de Trump para vicepresidente, Vance, a quien ha etiquetado como "raro". Ahora, el portavoz de la campaña republicana contraataca. Buscan desprestigiar al gobernador de Minnesota como un extremista liberal.

El equipo de campaña del candidato republicano a la presidencia de EE. UU., Donald Trump, ha etiquetado a Tim Walz, el candidato a vicepresidente elegido por su rival demócrata Kamala Harris, como un "peligroso extremista liberal". "Si Walz no está diciendo la verdad a los votantes, lo haremos: al igual que Kamala Harris, Tim Walz es un peligroso extremista liberal", dijo la portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt. El "sueño" de Harris y Walz, según ella, es transformar EE. UU. en una réplica de California - "la pesadilla de todo estadounidense".

Se informa que la candidata demócrata a la presidencia de EE. UU., Kamala Harris, ha elegido como su compañero de fórmula al gobernador de Minnesota, Tim Walz. El sexagenario, conocido por su lenguaje directo que llama la atención de los votantes sin educación universitaria, recently gained attention for labeling Trump and his vice-presidential candidate J.D. Vance as "weird." He coined this term, which has since gained national traction and is frequently used by Harris to describe her rival.

"It is the honor of my life to be on a team with @KamalaHarris", Walz tweeted. "I'm all in". El sexagenario ha sido gobernador de Minnesota desde 2019 y anteriormente fue representante en la Cámara de Representantes de EE. UU. Antes de la política, fue maestro. El padre de dos no tiene un perfil nacional fuerte, pero es conocido por su enfoque directo y cercano al ciudadano en el mensaje político. Harris elogió el trasfondo familiar y los logros políticos de Walz. "Seremos un gran equipo", escribió. "Ganaremos esta elección".

