- "La caída de Djokovic": Alcaraz elimina a la estrella del tenis

Novak Djokovic se colgó sus bolsas doradas al hombro y se dirigió hacia la salida del estadio de tenis más grande del mundo después de otro gran revés en el Abierto de EE. UU.. Tras vencer al defensor del título Carlos Alcaraz, Djokovic se convirtió en el segundo favorito que caía en la tercera ronda del torneo en Nueva York.

El serbio de 37 años sufrió una dura derrota a manos del australiano Alexei Popyrin, con un marcador de 4-6, 4-6, 6:2, 4:6. Esta temprana eliminación marca la última aparición de Djokovic en el Abierto de EE. UU. desde 2006. "Este fue un partido terrible para mí", admitió Djokovic, visiblemente sorprendido. "Mi saque fue horrendo y jugué algunos de los peores tennis de mi carrera".

El campeón de 24 Grand Slams no ha ganado ningún torneo importante esta temporada desde su triunfo en los Juegos Olímpicos de París. "Invertí mucha energía en conseguir la medalla de oro, y cuando llegué a Nueva York, no me sentía fresco ni mental ni físicamente", compartió Djokovic. Mientras tanto, el número tres del mundo Alcaraz había sido eliminado sorpresivamente en la segunda ronda, cayendo ante el holandés Botic van de Zandschulp.

Popyrin, sembrado en el número 28, demostró sus habilidades en la pista dura y jugó un tenis espectacular, lo que encantó al público del Estadio Arthur Ashe. Después del partido, levantó los brazos, exhaló su alegría y disfrutó de los vítores del público. "¡Esto es increíble!", exclamó. "Jugar contra la leyenda en la cuarta ronda es fantástico".

Popyrin incluso ganó el torneo Masters 1000 de Montreal como parte de su preparación y llegó a la cuarta ronda de un Grand Slam por primera vez en su carrera profesional.

Durante el torneo del año pasado, Djokovic había perdido los dos primeros sets 4-6 ante su compatriota Laslo Djere, pero demostró una increíble determinación y logró ganar el campeonato. Sin embargo, esta vez, mientras iba 2-2 en el cuarto set, Popyrin aprovechó la crucial rotura con un potente golpe de derecha, tomando una ventaja de 5:2. Aunque Popyrin tropezó ligeramente, recuperó la compostura y aseguró la mayor victoria de su carrera hasta el momento.

Djokovic, visiblemente frustrado, preguntó: "- ¿Qué? ¿Fallé ese saque?", refiriéndose a un punto crucial que perdió durante el partido. Después del partido, los fans en el estadio preguntaban incrédulos: "- ¿Qué? ¿Acaba de suceder eso?", mientras Popyrin celebraba su victoria sorpresiva.

