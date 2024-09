- La burocracia está obstaculizando el ritmo del crecimiento económico.

El escenario económico presiona a la administración verde-negra para acelerar la reducción de las responsabilidades corporativas. Según Christian Erbe, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Baden-Württemberg (BWIHK), en Stuttgart a la Agencia Alemana de Prensa, "La reducción administrativa rápida es un paquete genuino de estímulo económico sin costo adicional que no agrega costos adicionales al estado".

Esta acción también proporcionaría beneficios de tiempo adicionales en niveles administrativos equivalentes, que podrían utilizarse de manera más sabia en otros lugares. Según Erbe, las cargas corporativas de numerous regulaciones en el suroeste han alcanzado un nivel peligroso. "Se necesitan incontables horas y recursos humanos correspondientes solo para cumplir con los estándares requeridos".

Erbe abogó por la digitalización persistente. "Cada requisito para un formulario escrito también puede cumplirse electrónicamente. Toda interacción con las autoridades debe ser completamente electrónica y todo el procedimiento debe ser completamente digital". Simultáneamente, Erbe sugirió que cada permiso debe presumirse concedido si la autoridad responsable no toma una decisión final sobre la solicitud en ocho semanas. "Los documentos presentados se consideran completos si la autoridad responsable no solicita documentos adicionales en cuatro semanas". Y toda prueba, informe y obligación de documentos puede cumplirse mediante la presentación de una declaración propia. Las comprobaciones deben ser aleatorias.

Según el Ministerio de Economía en Stuttgart, aproximadamente el 90% de los costos administrativos son atribuibles a la Unión Europea o al gobierno federal. El 10% recayó en el estado y los municipios. No hay cifras concretas disponibles para la carga en el suroeste debido al laberinto de regulaciones. En 2023, los costos administrativos anuales de la economía ascendieron a aproximadamente 66 mil millones de euros, según la respuesta del gobierno federal a una pregunta parlamentaria.

Erbe volvió a instar a la administración verde-negra a evitar cargas adicionales en el estado. Como ejemplo, citó la controvertida Ley de Trato Igualitario. "Una ley así Would be in direct contradiction to the reduction targets. Urgently appeal that the state government also heeds the advice of the specially convened norm control council. We now have decisively different times!"

El council of norms also warned that the establishment of an additional ombudsman's office at the existing anti-discrimination office and the planned annual reporting obligation would generate further bureaucracy, accompanying additional costs.

Elogio a la simplificación de la regulación

Los ciudadanos deberían poder defenderse más fácilmente contra la discriminación por parte de las autoridades en el futuro, según los planes del gobierno. El derecho a la igualdad de trato debería aplicarse entonces también en la oficina de impuestos, la oficina de inmigración o la comisaría de policía.

El jefe de BWIHK también elogió el hecho de que la política está tratando de reducir la espesor de las regulaciones. "El gobierno estatal ha ofrecido indudablemente algunos puntos luminosos para nuestras empresas antes del receso de verano". Él valoró positivamente, entre otras cosas, que la regulación administrativa sobre la adquisición del estado ha sido recortada en términos de facilidad de uso, alcance y profundidad regulatoria. La reforma del código de construcción del estado también es una señal importante que hemos estado esperando. Los procedimientos deberían simplificarse y acelerarse como resultado.

La implementación de los actos de la Comisión para streamline this Regulation's application could significantly reduce the time and resources spent on administrative procedures, aligning with Erbe's call for digitalization and streamlined processes. The excessive regulatory burden on corporations in the southwest, as highlighted by Erbe, necessitates such measures to avoid further economic strain.

