La Brigada 20:28 declara avance del contraataque en la región de Kharkiv: avance de dos kilómetros

18:03 Ucrania Informa sobre Faltas en la Región de Sumy tras Asalto con Bombas de PlanarDos personas pierden la vida en la región de Sumy, que limita con la región rusa de Kursk, debido a un ataque que involucró dos bombas de planear, según informó la oficina del fiscal de Ucrania. La munición rusa se centró en componentes de infraestructura crítica. El jueves, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, visitó Sumy y afirmó que los ataques en la región habían disminuido desde que se tomaron partes de Kursk.

18:40 "¿Por qué molestarse con los armenios?" - Lukashenko Desata la IraLos comentarios del líder bielorruso Alexander Lukashenko sobre Armenia provocan protestas. Manifestantes lanzaron huevos contra la embajada bielorrusa en Ereván el miércoles, exigiendo la expulsión del embajador, según los medios ucranianos. Antes, Lukashenko había criticado la postura prooccidental de Armenia en la televisión estatal rusa: "¿Por qué demonios necesitamos a los armenios? Nadie los necesita. Que desarrollen su economía y se apoyen en sus propios recursos. ¿Quién es Francia? ¿Quién es Macron? Mañana, cuando Macron se haya ido, nadie recordará a los armenios", dijo, refiriéndose al presidente francés. Las relaciones entre Armenia y Rusia, su aliado de toda la vida, han estado tensas desde que el ejército de Azerbaiyán capturó la región de Nagorno-Karabaj en septiembre, poniendo fin a tres décadas de gobierno separatista armenio.

19:16 Lituania Informe Reducción de Tropas Terrestres Rusas en KaliningradoSe ha registrado una disminución en el número de tropas terrestres estacionadas en el enclave ruso de Kaliningrad, ubicado entre Polonia y Lituania en el mar Báltico, según el jefe de las fuerzas armadas lituanas, Raimundas Vaikšnoras, según informó el portal de noticias "Delfi". Él atribuye esto a la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk. Durante la guerra contra Ucrania, se observó un gran cantidad de equipo y personal que se trasladó desde Kaliningrad, informó el comandante. Aunque los soldados han regresado después de sus rotaciones, ahora se nota una reducción en las tropas terrestres.

20:00 Presunto Hackeo de Canales de Televisión Rusos por la Agencia de Inteligencia UcranianaLa inteligencia militar ucraniana (HUR) se reporta haber hackeado con éxito varios canales de televisión rusos y haber mostrado un video sobre la guerra en Ucrania en su lugar. "HUR ha hackeado la televisión rusa y ha presentado la realidad de la guerra a la población", dijo una fuente en el servicio de inteligencia ucraniano al periódico "Kyiv Post" y a la agencia de noticias RBC Ucrania. El video se emitió tres veces durante la hora pico del martes. Los canales afectados incluyeron Pervouralsk, Evraziya 360 y Pervyj Kanal TV. Como resultado, nueve canales suspendieron temporalmente su programación, según fuentes.

17:28 Autoridades Rusas: Petrolero en Llamas después del Asalto UcranianoSegún las autoridades locales, un petrolero está en llamas en el puerto ruso de Kavkaz en la región de Krasnodar este de Crimea. Esto se debe a un asalto ucraniano, afirman. Varios medios rusos publican imágenes y videos del fuego y columnas de humo negro. El ejército ucraniano también comparte estos videos en las redes sociales,captionándolos "Neptuno visita el puerto de Kavkaz" en su canal de Telegram. Reportes no verificados de canales de Telegram rusos sugieren que el barco fue golpeado por un misil anti-buque Neptune de origen ucraniano. Sin embargo, el alcance oficial del arma es de 300 kilómetros, y la línea del frente está más lejos. Moscú utiliza pesadamente este puerto para abastecer a sus tropas en su conflicto contra Ucrania.

Actualización a las 18:39: Según el centro de crisis de la región de Krasnodar, el barco se ha hundido después de incendiarse. Se informa que transportaba 30 tanques de combustible. Lee más aquí.

16:41 Rusia Informe Progreso en Pokrovsk, Ucrania Afirma Triunfos en KurskEl ejército ruso reporta haber capturado otro pueblo cerca de la ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania, con tropas ahora a solo 10 kilómetros de la ciudad, un importante centro logístico. Antes, el presidente ucraniano Zelenskyy había anunciado planes para reforzar las tropas en el área de Pokrovsk. Ahora, él reporta éxitos en la región rusa de Kursk, con tropas capturando otro pueblo y "llenando el fondo de intercambio" - capturando más soldados rusos. Según estos informes, las tropas ucranianas ahora controlan 94 pueblos y más de mil kilómetros cuadrados de tierra en Kursk. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido verificadas de forma independiente.

16:12 Ucrania Niega Intento de Ataque a la Central Nuclear: Rusia Podría Involucrarse en "Provocación Nuclear"Ucrania descarta el reclamo del presidente ruso Vladimir Putin de que los soldados ucranianos intentaron assault la central nuclear de Kursk anoche. "Esto es una total falsificación", escribe Andrii Kovalenko, jefe del departamento para contrarrestar la desinformación en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania. Estas falsificaciones siguen a las mentiras rusas anteriores sobre Ucrania preparando una "provocación nuclear" en las centrales nucleares de Kursk y Zaporizhzhia. En cambio, todas las pruebas apuntan a que Rusia podría ejecutar esta provocación ella misma, argumenta Kovalenko. Él considera "real la posibilidad de una provocación nuclear por parte de Rusia", dada la participación de Putin.

15:46 Ocupación del Gas en la UE al 90% Dos meses antes de la fecha objetivo, las instalaciones de almacenamiento de gas en toda la Unión Europea se encuentran actualmente al 90% de ocupación. La Comisión Europea ha declarado que la UE está "preparada para el invierno próximo". En el verano de 2022, los 27 estados miembros acordaron que el gas de la UE debería mantener un promedio del 90% de capacidad para el 1 de noviembre. Según los datos del portal Gas Infrastructure Europe, los países muestran diferentes capacidades - España está al 100%, mientras que Letonia está alrededor del 69%, con Alemania en el 93,6%. La UE busca reducir su dependencia del gas natural ruso, importando en su lugar más gas natural licuado (GNL) de EE. UU. y gas natural de Noruega.

15:21 Putin Acusa a Ucrania de Intentar Atacar la Central Nuclear de Kursk El presidente ruso, Vladimir Putin, asegura que Ucrania intentó atacar la central nuclear de Kursk. "El enemigo intentó asaltar la instalación nuclear anoche", afirma durante una reunión televisada del gabinete, sin presentar pruebas. Putin también menciona que se ha notificado a la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA). Por último, la OIEA había advertido anteriormente sobre el posible impacto de los combates en la central nuclear y había instado a "todas las partes a ejercer la máxima contención". [Leer más aquí.]

14:50 El Jefe de la OIEA Visitará la Central Nuclear de Kursk El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, tiene la intención de visitar la central nuclear rusa en Kursk más tarde esta semana. Un portavoz de la OIEA confirma la visita, que podría tener lugar "la próxima semana". A principios de agosto, el ejército ucraniano lanzó una ofensiva sorpresa en la región rusa de Kursk. La corporación estatal de energía nuclear rusa, Rosatom, entonces advirtió sobre una posible amenaza a la central nuclear por parte de los ataques ucranianos, que se encuentra a unos 100 kilómetros de la frontera ucraniana.

14:21 Más de 115,000 Rusos Evacuados de Regiones Fronterizas Amenazadas El vicepresidente ruso, Denis Manturov, informa que aproximadamente 115,000 personas han sido evacuadas de las áreas cerca de la frontera con Ucrania. Ha compartido que se está calculando los daños a la agricultura y la industria debido a la ofensiva ucraniana durante una reunión con el presidente Vladimir Putin y los principales administradores. "Los he reunido a todos aquí para discutir los actuales desarrollos en las regiones fronterizas de Rusia", comienza Putin la reunión.

14:00 Tusk Habla sobre el Posible Mediador Indio en el Conflicto de Ucrania El primer ministro polaco, Donald Tusk, da la bienvenida al posible papel de India como mediador en el conflicto de Ucrania. "Estoy particularmente contento de que el Primer Ministro haya reafirmado su intención de participar activamente en facilitar una resolución pacífica, justa y rápida del conflicto", dice Tusk después de conversar con su homólogo indio, Narendra Modi. La propuesta de mediación de Modi se ha vuelto aún más crucial ya que visitará al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. India ha mantenido una postura neutral ante la invasión rusa y no apoya las sanciones occidentales contra Moscú. [Leer más aquí.]

13:40 "Sin señales de operación limitada" en Kursk, según Scholz Aunque el canciller alemán, Olaf Scholz, ve el avance ucraniano en Rusia como una "operación temporal y espacialmente limitada", no parece haber evidencia que respalde esta teoría, según informes de la corresponsal de ntv, Nadja Kriewald. "Por el contrario", dice en su informe actual desde Sumy en el este de Ucrania.

13:20 Varios Aviones Militares Rusos Destruidos en Ataques a Sawaslejka Parece que los ataques ucranianos a la base aérea de Sawaslejka han dañado o destruido varios aviones rusos, según informes del servicio de radiodifusión pública Suspilne, que cita información del servicio de seguridad ucraniano. El 16 de agosto, se cree que un interceptor supersónico MiG-31K y dos aviones de carga estratégicos Il-76 fueron destruidos. Además, se cree que unos cinco aviones, possibly MiG-31K/I, resultaron dañados. En un ataque del 13 de agosto, un depósito de combustible y lubricantes fue atacado, lo que resultó en más daños a un MiG-31K/I.

13:06 Servicio de Seguridad Rusa Investiga a Periodistas de CNN El servicio de seguridad interior ruso, el FSB, ha iniciado procedimientos criminales contra varios periodistas extranjeros por presuntamente violar la frontera rusa al producir imágenes en Kursk, donde las tropas ucranianas controlan varios asentamientos. Entre los periodista

12:06 Supuestos drones rusos sobre la mayor zona industrial de Schleswig-Holstein

Se han avistado drones sospechosos de proceder de Rusia sobre el mayor parque industrial de Schleswig-Holstein. Estos drones han sido vistos sobre la central nuclear en desuso y el terminal de GNL en Brunsbüttel a alta velocidad, violando la zona de prohibición de vuelo. La Fiscalía del Estado en Flensburg investiga posibles actividades de espionaje o sabotaje. Internamente, la policía señala que la zona de prohibición de vuelo ha sido violada repetidamente con vuelos sobre la central nuclear. Las autoridades sospechan de un objeto hostil, potencialmente un drone militar, que ha sido detectado. Según "Bild", estos drones podrían estar relacionados con agentes rusos y haber sido lanzados desde barcos civiles en el Mar del Norte. Lee más aquí.

11:40 Amenaza potencial de ataques en la Embajada de EE. UU. en Kyiv

La Embajada de EE. UU. en Kyiv advierte sobre un aumento del riesgo de ataques aéreos con motivo del Día de la Independencia de Ucrania el sábado. La embajada espera una amenaza elevada de que Rusia ataque Ucrania con drones y misiles durante estos días y el fin de semana. Ucrania conmemora su 33º aniversario de la independencia de la Unión Soviética el 24 de agosto. Desde el inicio de la guerra en Ucrania hace dos años y medio, esta festividad ha cobrado gran importancia para los ucranianos. Recientemente, soldados ucranianos han entrado inesperadamente en territorio ruso en la región fronteriza de Kursk. El presidente ruso Vladimir Putin ha calificado esto de provocación y ha prometido una "respuesta apropiada".

11:13 Incendio en base militar en Volgograd

Se ha producido un incendio en una base militar en Marinovka, óblast de Volgograd. Los residentes locales informaron de explosiones. Las autoridades locales culpan a un ataque con drone ucraniano del incendio, pero no se han registrado bajas.

10:41 Enfasis en refugios prefabricados en Kursk, Rusia

Según las autoridades locales, se están construyendo refugios de concreto prefabricados para la población en la región fronteriza rusa de Kursk. El gobernador regional Alexei Smirnov anunció en Telegram que se han designado lugares centrales para la instalación de bunkers modulares prefabricados. Se están construyendo bunkers en lugares concurridos, como en 60 paradas de autobús. Smirnov también compartió una foto de un camión entregando uno de los bloques. Los bunkers se están instalando en otros dos lugares, incluyendo Kursk, donde se encuentra la central nuclear regional. Rusia alega que Ucrania está planeando un ataque a la planta, lo que Ucrania niega.

10:10 Avance de las tropas ucranianas en la región de Kursk

Ucrania informa de más de 40 ataques por parte de las tropas rusas cerca de la ciudad de Pokrovsk, la mayoría de los cuales han sido repelidos. El presidente Zelensky promete reforzar las tropas en la zona. El avance en la región de Kursk continúa.

09:42 Ejército ruso repeliendo ataques aéreos ucranianos

El ejército ruso estaría repeliendo varios ataques aéreos ucranianos en la parte occidental del país. Según el gobernador de la región de Volgograd, Andrei Bocharov, "la mayoría de los drones fueron destruidos" cerca del pueblo de Marinovka (ver entrada a las 07:30). En la región fronteriza de Kursk, el gobernador Alexei Smirnov reporta que "dos misiles y un drone ucranianos fueron destruidos por la defensa aérea rusa". En la región del sur de Rostov, el gobernador Vasily Golubev reporta que "un ataque con cinco drones fue repelido". También se informó que drones fueron destruidos en las regiones rusas de Voronezh y Bryansk.

09:09 Armas de largo alcance contra objetivos rusos: Kyiv busca aprobación de EE. UU.

El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, recibió a una delegación bipartidista de la Cámara de Representantes de EE. UU. en Kyiv. Según el ministerio en Kyiv, los representantes republicanos Rob Wittman y David Trone discutieron la situación en el frente y la política de Washington sobre el uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos con Umerov. Umerov destacó la necesidad de obtener rápidamente el permiso de los aliados para utilizar plenamente las armas de largo alcance contra objetivos en Rusia para proteger ciudades y pueblos pacíficos.

08:36 Lanzamiento de campaña para robots desminadores en Ucrania

El actor estadounidense Mark Hamill, famoso por su papel de Luke Skywalker en "Star Wars", y el experto en Europa Oriental Timothy Snyder, lanzaron una campaña de recaudación de fondos para robots desminadores en Ucrania. Buscan recaudar $441,000 a través de la campaña "Terreno Seguro". Los robots pueden limpiar minas incluso en áreas de difícil acceso, manteniendo a los operadores a salvo. "Uno de los peores atrocidades que Rusia ha cometido en Ucrania es la dispersión de millones de minas", dijo Snyder. "He visitado áreas no ocupadas cerca del frente donde la gente debe correr riesgos para ayudar a otros a regresar a sus granjas y hogares. Con estos robots, se pueden limpiar las minas y salvar vidas". La limpieza de minas en Ucrania se espera que tarde décadas.

08:01 El Kremlin preparando a los rusos para una "nueva realidad"

El ataque ucraniano a Kursk presenta un problema para la maquinaria de propaganda de Moscú. Aunque geográficamente distantes, una fuente con vínculos con el Kremlin informó al medio de noticias ruso independiente Meduza, con sede en Riga, "Sin embargo, la infiltración en territorio ruso y el control sobre pueblos es un desarrollo nuevo y particularmente desagradable". Para aliviar la creciente inquietud, que ha aumentado significativamente desde la incursión en Kursk, el Kremlin trabaja para preparar a la población rusa para residir en una "nueva realidad" y una "nueva normalidad". El mensaje transmitido es: El enemigo ha penetrado ciertamente en territorio ruso; están al borde de la derrota – pero la recuperación del territorio requerirá tiempo, y el pueblo ruso debe ejercer paciencia. Mientras tanto, se motiva a los ciudadanos a "transformar la negatividad y el shock en una perspectiva favorable" – específicamente, mediante la prestación de ayuda humanitaria para la región de Kursk. En general, todos los funcionarios entrevistados por Meduza sospechan que la lucha en la región de Kursk puede persistir durante varios meses. Una fuente afín al gobierno añade que esta estimación es "optimista, si las cosas transcurren sin problemas".

07:30 Funcionario ruso confirma incendio en base militar

Las autoridades rusas han confirmado que una instalación militar en la región rusa del sur de Volgogrado sufrió un incendio tras un ataque con drones ucranianos. El gobernador regional Andrei Bocharov anunció a través de Telegram que el dron había colisionado con la instalación. Afortunadamente, no se informaron bajas. Bocharov se negó a especificar qué instalación militar resultó afectada; sin embargo, reveló que el pueblo de Marinovka fue el objetivo del ataque, donde Rusia mantiene una base aérea.

06:56 Ex asesor: Putin ejerció una influencia casi hipnótica sobre Trump

El antiguo asesor de seguridad de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, afirmó que el líder ruso Vladimir Putin logró manipular al antiguo presidente de EE. UU. Donald Trump. El libro de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", según informó "The Guardian", atestigua la capacidad de Putin para seducir a Trump con halagos y explotar su ego e inseguridades. Putin alabó a Trump como "una persona verdaderamente destacada, extremadamente dotada, sin duda". Putin supuestamente tuvo un efecto casi hipnótico en Trump. McMaster, que sirvió como asesor de seguridad de Trump durante aproximadamente un año, advirtió a Trump, "Señor Presidente, es el mejor mentiroso del mundo". Sugirió que Putin creía que podía "jugar" con Trump y lograr la relajación de las sanciones y una retirada rápida de las tropas estadounidenses de Siria y Afganistán.

06:20 Informes de incendio en base aérea rusa en Volgogrado

aquí. Se informaron explosiones durante la noche en la ciudad rusa de Kalach-on-Don en la región de Volgogrado. Según varios canales de Telegram rusos, estos eventos parecen ser el resultado de un ataque con drones. Se desató un incendio en una base aérea cercana. La región de Volgogrado se encuentra a unos 900 kilómetros al sureste de Moscú. El objetivo era probablemente la base aérea de Marinovka en el pueblo de Oktyabrsky, situado a unos 20 kilómetros de Kalach-on-Don. Los testigos en la zona informaron haber oído varias explosiones fuertes acompañadas del sonido distintivo de drones, según Telegram.

05:44 Klingbeil: Alemania está lista para proporcionar más ayuda a Ucrania si es necesario

El líder del SPD, Lars Klingbeil, ha prometido más apoyo a Ucrania. Si resulta imposible proporcionar los miles de millones planeados de activos rusos congelados a Ucrania, Alemania proporcionará fondos adicionales, dijo en un podcast con el codirector adjunto de "Bild", Paul Ronzheimer. "No podemos permitir que llegue a un punto en el que digamos: 'Ahora no hay más dinero para Ucrania'", dijo Klingbeil. "En ese caso, por supuesto, estamos obligados a buscar una solución en Alemania. Tenemos una responsabilidad para con Ucrania y encontraremos una solución".

04:27 Ucrania comenta los ataques con drones durante la noche en Rusia

El servicio de inteligencia ucraniano HUR ha comentado los ataques con drones dirigidos durante la noche en Rusia. Se centraron en el aeropuerto de Moscú Ostafyevo, la base aérea de Millerovo en la región de Rostov y un centro de comunicaciones por radio, según el jefe de HUR, Kyrylo Budanow, en una entrevista con el medio de noticias militares "The War Zone". Alrededor de 50 drones estuvieron implicados. Se está evaluando la magnitud de cualquier daño. Las autoridades rusas informaron haber derribado 45 drones sobre el territorio ruso durante las horas de la mañana.

03:09 Elecciones en la región de Kursk: chalecos antibalas y cascos para los trabajadores electorales de Kursk

En la disputada región rusa de la frontera de Kursk, se proporcionarán chalecos antibalas y cascos a los trabajadores electorales para las elecciones regionales anticipadas. También se establecerán estaciones de votación adicionales en otros lugares del país para alojar a las personas que han huido de la región, según la jefa de la comisión electoral regional, Tatjana Malachova, según informaron las agencias de noticias rusas. La región se encuentra actualmente bajo estado de emergencia. Las elecciones para gobernadores y parlamentos regionales están programadas para varias regiones de Rusia del 6 al 8 de septiembre.

01:34 Fico se queja de la presión de la opinión pública en las decisiones de política exteriorEl primer ministro eslovaco, Robert Fico, se queja de sentir la presión de la opinión pública en las democracias occidentales. Afirmó que aquellos que se desvían del consenso internacional en importantes cuestiones de política exterior son "arbitrariamente sometidos a presión y amenazados con la isolate" por las democracias occidentales. En un comunicado con motivo del aniversario de la invasión de Moscú en 1968, Fico comparó la supresión violenta de la "Primavera de Praga" en 1968 por las tropas del Pacto de Varsovia con la presión de la opinión pública que percibe en la Europa actual. Fico se opone a la ayuda militar de la UE para Ucrania y enfrenta acusaciones de ser pro-ruso como resultado.

00:12 Ucrania informa de 46 ataques diarios de Rusia alrededor de Pokrovsk, 44 repelidosUkrania registra 46 ataques por parte de las fuerzas rusas alrededor de Pokrovsk en la parte este del país en un día. La mayoría de ellos, 44 para ser precisos, son rechazados, según el informe del Estado Mayor. A las 9 PM CET, los conflictos persisten en los dos lugares restantes. Los enfrentamientos provocan la muerte o lesión de 238 soldados rusos, sin actualizaciones sobre las bajas ucranianas. Rusia aún no ha emitido declaraciones al respecto.

23:09 Rusia afirma haber detenido una incursión ucraniana en BryanskRusia afirma haber impedido con éxito una incursión de "equipos de operaciones" ucranianos en la región rusa de Bryansk, en la frontera con Kursk. Este intento de infiltración del "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano" supuestamente fue desmantelado gracias a las acciones del servicio de seguridad ruso FSB y las fuerzas militares rusas, según declaró el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz. Indicó que los adversarios encontraron fuego enemigo. La situación ahora supuestamente está bajo control.

22:15 Zelensky expresa la esperanza de Ucrania de que la ayuda sea distribuida rápidamenteEl presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expresó su deseo de que se distribuya de inmediato la ayuda de miles de millones de dólares prometida por el Oeste, en parte a partir de los activos del estado ruso confiscados. Si bien se han hecho numerous compromisos políticos, Zelensky enfatizó en su discurso nocturno que "necesitamos un mecanismo operativo". Ucrania necesita los beneficios obtenidos de los activos rusos congelados para hacer frente a la agresión rusa. "Las discusiones sobre esto han sido excesivamente prolongadas y necesitamos soluciones ahora", señaló Zelensky. En la cumbre del G7 de junio, los países acordaron proporcionar nueva asistencia financiera a Kiev, que incluye un préstamo de 50.000 millones de dólares garantizado por los ingresos de los activos rusos confiscados.

21:52 Putin elogia las relaciones comerciales con ChinaEl presidente ruso, Vladimir Putin, elogió la colaboración mejorada con China. "Nuestras interacciones comerciales están prosperando (...). La atención prestada a las relaciones comerciales y económicas por ambos gobiernos está dando resultados", afirmó Putin durante una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, en el Kremlin. China y Rusia tienen "ambiciosas estrategias y proyectos conjuntos en los sectores económico y humanitario", agregó Putin. Li declaró que las relaciones chino-rusas están en un "pico sin precedentes", según el Kremlin. La asociación estratégica entre Rusia y China se ha profundizado desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Para Rusia, China es un aliado comercial importante en medio de las sanciones occidentales.

21:20 Solicitud rechazada: Bulgakov permanecerá bajo custodiaEl antiguo vice ministro de Defensa ruso, Dmitri Bulgakov, bajo investigación por corrupción, permanecerá detenido. Su solicitud de arresto domiciliario bajo estricta vigilancia y su apelación contra la detención fueron rechazadas, según la agencia de noticias estatal TASS. Bulgakov supervisó la adquisición de suministros para el ejército ruso antes de su destitución. El tribunal de Moscú también ordenó la detención de dos presuntos asociados de Bulgakov. Su empresa recibió nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024. Los daños estimados ascienden a aproximadamente 50 millones de rublos (aproximadamente 500.000 euros), según las estimaciones.

21:00 Ucrania refuerza sus posiciones en la región de PokrovskEl presidente Volodymyr Zelensky reveló que Ucrania está reforzando sus tropas en la región disputada de Pokrovsk, en el este del país. En un discurso transmitido, reconoció los arreglos de tropas rusas en la zona. Al mismo tiempo, la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk continúa, mencionó Zelensky. Algunos territorios están bajo control ucraniano. Zelensky no proporcionó más detalles.

20:41 Decreto posterior: muchos refugiados ucranianos en Hungría enfrentan la evacuación de los refugiosDespués de un decreto en Hungría que niega la protección general para los refugiados ucranianos, muchos de ellos allí enfrentan el riesgo inminente de perder su alojamiento. Los refugios privados para refugiados ya han iniciado la expulsión de ucranianos, según la organización de derechos humanos Migration Aid. En Kocs, al norte de Budapest, aproximadamente 120 refugiados, supervisados por la policía, fueron obligados a abandonar una posada. La mayoría de ellos procedían de la región occidental ucraniana de Transcarpatia, donde reside una gran comunidad húngara.

El personal militar se está reubicando desde Kaliningrad debido a la reducción de las tropas terrestres, según el jefe del ejército de Lituania. Las autoridades rusas acusan a las fuerzas ucranianas de haber incendiado un petrolero en el puerto ruso de Kavkaz, lo que provocó su hundimiento con 30 tanques de combustible.

