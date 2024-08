- La bomba en Dortmund ha sido desactivada.

A causa de la desactivación de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en Dortmund, aproximadamente 1300 personas, incluidas residentes de hogares de ancianos, fueron evacuadas. La bomba fue desactivada con éxito por expertos del Kampfmittelbeseitigungsdienst del gobierno del distrito de Arnsberg en la tarde, según anunció un portavoz de la ciudad. Después, las personas afectadas pudieron regresar a sus hogares.

Antes de un proyecto de construcción municipal en las instalaciones del Parque Romberg, se identificaron dos puntos sospechosos donde podrían estar ubicadas bombas sin explotar. El Kampfmittelbeseitigungsdienst investigó los sitios por la mañana temprano. Se informó que fue necesario desactivar una bomba estadounidense de 250 kilogramos con espoleta. La segunda sospecha no resultó ser cierta.

Dos hogares de ancianos evacuados

Las evacuaciones de la zona peligrosa, que se habían anunciado días antes, comenzaron a las 10:00 a.m. La desactivación de la bomba comenzó alrededor de las 3:00 p.m., según la ciudad, y se completó después de aproximadamente 45 minutos. Después, se levantó el cierre y las personas afectadas pudieron regresar a sus hogares.

Un total de alrededor de 300 personas de dos hogares de ancianos fueron afectadas por la evacuación y fueron llevadas temporalmente a un centro de cuidado, que también sirvió como punto de reunión para los aproximadamente 1000 residentes en el área. Hubo cierres y desvíos alrededor del sitio del incidente. El Parque Romberg y el Zoológico de Dortmund remainedieron cerrados.

Bombas sin explotar se encuentran regularmente en Renania del Norte-Westfalia. La razón de esto es que aproximadamente la mitad de los bombardeos en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial se concentraron en la actual NRW, el corazón industrial del Reich alemán. Las grandes ciudades en el Rin y en el área del Ruhr fueron especialmente objetivos frecuentes. Many bombs did not explode and are still buried in the ground. According to official figures, the number of discovered World War II bombs has decreased slightly in recent years. In 2023, a total of 167 World War II bombs weighing at least 50 kilograms were discovered statewide, compared to 307 in 2019.

