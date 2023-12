La bola del jonrón 62 de Aaron Judge está valorada en torno a los 1 o 2 millones de dólares, según los expertos

El bateador de los Yankees de Nueva York superó el martes el récord de Roger Maris en una temporada de la Liga Americana con su 62º jonrón, y Cory You mans, sentado en el jardín izquierdo en primera fila, fue el afortunado aficionado que atrapó el histórico recuerdo en el Globe Life Field.

Youmans, residente en Dallas y seguidor de los Rangers de Texas, dijo que aún no sabe si se quedará con la pelota, y después de atraparla -un acontecimiento que provocó eufóricas celebraciones- fue escoltado fuera de la sección de asientos por la seguridad.

En caso de que Youmans venda el balón, podría ganarse un buen sueldo.

"En la última semana, nuestros colegas de la casa de subastas Memory Lane han garantizado el pago de 2 millones de dólares a la persona que atrape el balón", declaró a la CNN Bobby Livingston, Vicepresidente Ejecutivo de RR Auction.

"Con toda la publicidad y la emoción, más el hecho de que se trata de Aaron Judge de los Yankees, no me sorprendería si otra casa de subastas o grupo de inversión deportiva compra la pelota por 5 millones de dólares en el entorno actual del mercado de recuerdos deportivos".

"Suponiendo que Judge no juegue esta noche [contra los Rangers], esta pelota vivirá para siempre en la historia de los Yankees de Nueva York".

Sin embargo, Ken Goldin, fundador de Goldin Auctions, califica el precio de 2 millones de dólares como un "drástico sobrepago" y "más bien un truco publicitario", valorando en cambio la pelota en 1,25 millones de dólares.

"Es un logro histórico que se ve impulsado por el hecho de que es un jugador querido y juega para los Yankees de Nueva York", dijo Goldin a CNN, añadiendo que 1,25 millones de dólares harían de ésta la segunda pelota de béisbol más cara jamás vendida.

En 1999, la pelota de béisbol con el home run número 70 de Mark McGwire alcanzó los 3 millones de dólares en subasta, comisión incluida, lo que en aquel momento la convirtió en la cantidad más alta jamás pagada por un artefacto deportivo.

David Hunt, presidente de Hunt Auctions, está de acuerdo en que las valoraciones más altas se utilizan como herramienta para generar "marca y cobertura mediática" para las casas de subastas y que la pelota del 62º jonrón de Judge es "más bien un artículo de 500.000 a 1 millón de dólares desde un punto de vista estimado".

"Pero para ser claros", dijo Hunt a CNN, "ciertamente podría ver un camino en el que traería un millón o tal vez incluso dos si los postores adecuados se involucraran. No es imposible".

En un comunicado enviado a CNN, la casa de subastas Lelands calificó la pelota del jonrón 62 de Judge como "el hit de béisbol más valioso de los últimos años... se estima que alcanzará más de siete cifras".

"Es simplemente increíble que una pelota de béisbol de 20 dólares pueda convertirse en una bola de siete cifras con un chasquido del bate", añadió el comunicado.

Veremos qué pasa

La semana pasada, cuando Judge empató el récord de Maris con su jonrón número 61, ningún aficionado pudo atrapar la pelota, que cayó en el bullpen y finalmente pasó a manos de Judge, quien se la dio a su madre.

Michael Kessler, el aficionado de 20 años que atrapó el jonrón número 60 de Judge, cambió la pelota por un encuentro en el club con el bateador de los Yankees, cuatro pelotas firmadas y un bate firmado, según MLB.com.

"No sé dónde está", dijo Judge a los periodistas cuando se le preguntó por el destino de su 62º jonrón.

"Veremos qué pasa con eso. Sería genial recuperarla, pero es un recuerdo para un fan. Hicieron una gran atrapada ahí fuera y tienen todo el derecho a ella".

Desde que rompió el récord de 61 años de Maris con su batazo de 391 pies en la primera entrada del partido del martes contra los Rangers, Judge ha recibido elogios generalizados, incluso del presidente Joe Biden.

"Felicidades @TheJudge44 por el home run 62. Historia hecha, más historia por hacer", escribió Biden en Twitter.

Barry Bonds tiene el récord de las Grandes Ligas de 73 jonrones en una sola temporada, pero muchos han puesto en duda ese hito dado que él -junto con otros jugadores de esa época- se vio envuelto en escándalos de drogas para mejorar el rendimiento y supuestamente usó esteroides. Bonds ha negado esas acusaciones.

Pieza especial e histórica

Aunque aún no está claro si Judge jugará el miércoles en el último partido de la temporada regular, tiene posibilidades de ganar la triple corona de la Liga Americana al liderar el circuito en promedio de bateo, carreras impulsadas y jonrones.

Es primero en jonrones y carreras impulsadas, pero va detrás de la estrella de los Mellizos de Minnesota, Luis Arráez, en promedio de bateo.

Si Judge juega el miércoles y pega otro jonrón, eso probablemente alteraría el valor de la pelota del martes por la noche.

"No es su último jonrón, no es el que estableció un nuevo récord y por lo tanto no es tan viable", explicó Hunt.

Pero también existe la posibilidad de que la captura de Youmans aumente su valor.

"Si pasan otros 15, 20 ó 30 años y nadie bate el récord, podría acabar siendo una pieza histórica muy, muy especial, lo que apuntaría hacia un rango de valor más alto", dijo Hunt.

Steve Almasy y Wayne Sterling, de CNN, contribuyeron al reportaje.

Fuente: edition.cnn.com