- La "Biblia" de Rob Halford: El heavy metal, los clubes gay y Dios

Rob Halford no puede encontrar mucho interés en la Biblia real. El cantante de los iconos del heavy metal Judas Priest la encuentra aburrida. "Pero me gusta la idea de un libro que recopila todo el conocimiento que una persona ha reunido en su vida, una especie de guía para su comprensión del mundo", escribe el cantante de 72 años en el prólogo de su segundo libro.

"La Biblia del Heavy Metal - Las Sagradas Escrituras de Rob Halford" ahora está disponible en alemán. "Realmente me tomo muchas libertades con la Biblia Santa", admite Halford en una entrevista con la Agencia Alemana de Prensa, sonriendo. "Estoy seguro de que Dios no se molestará".

El cantante con barba de Methuselah gris lleva gafas de sol. Está conectado a través de Zoom desde el soleado Phoenix/Arizona, su segundo hogar además de su ciudad natal inglesa de Walsall cerca de Birmingham. Este año, ha publicado el 18º álbum de estudio "Invencible Escudo" con Judas Priest. Actualmente, la banda está tomando unas semanas de descanso de su gira mundial extensa. "Acabo de llegar de Estambul", dice alegremente. "¿Sabes lo que es el jet lag?"

"El Dios del Metal" charla desde el cesto de la labor

Con su autobiografía brutalmente honesta "Confesar" en 2020, el veterano del rock, apodado "Dios del Metal" por sus fans, causó revuelo. Su segundo trabajo literario, creado de nuevo con el coautor Ian Gittins, es una colección de anécdotas de su larga carrera que abarca casi 300 páginas.

Trata sobre "los muchos obstáculos que surgen cuando quieres tener éxito en la industria del entretenimiento". Los capítulos giran en torno a las primeras bandas, los años de aprendizaje y vagabundeo, los miembros de la banda, los managers y los abogados. Trata de la composición de canciones, los riffs y las portadas de los álbumes, sobre las giras, los roadies y incluso la catering. Después de más de 50 años en la industria musical, Halford tiene algo que decir sobre todo.

"Dado que no es una autobiografía, no tuvimos que pensar realmente en qué pasó en 1982, por ejemplo", dice. "Simplemente había diferentes referencias. En 1978, dormías en la parte trasera de la furgoneta, en 2022, estás en el Ritz Carlton". Halford se ríe. "Esa es la diferencia. Esa es la parte divertida de este viaje profesional".

Aclarando rumores antiguos

De paso, Halford, que salió del armario como gay en 1998, aclara algunos rumores persistentes. Una y otra vez se dice que la ropa de cuero y tachuelas de su banda era "un statement gay", una sospecha que, según Halford, solo puede provenir de representantes heterosexuales de la industria del rock'n'roll.

"Cuando salí, la gente decía: 'Oh, sabíamos que eras gay por cómo te vestías'. De verdad? Porque alguien lleva cuero, automáticamente es gay?" Se ríe. "Probablemente eso venga de estereotipos de personas que no entienden la cultura gay. Lo he dicho antes y lo volveré a decir: cuando me puse la chaqueta de cuero por primera vez, supe: ese es el look, esa es la identidad".

Luchando con su propia sexualidad

Por otro lado, cantó sobre visitar un club gay en Nueva York en la canción de Judas Priest "Trato Crudo" en el álbum de 1977 "Pecado después del pecado". "También es un poco sobre luchar con mi identidad sexual", revela Halford. Ni los compañeros de banda, los fans ni la prensa notaron de qué trataba la canción en ese momento. "No sé cómo pasó eso", dice el cantante, enfatizando que no tenía ninguna agenda. "Simplemente era un texto que salió así".

Además de su homosexualidad largamente ocultada, dedica su libro a otros temas serios. Habla sobre problemas de salud mental y el momento en que luchó con el alcohol y la adicción a las drogas. El cantante de 72 años, que lleva mucho tiempo sobrio, ofrece algunas explicaciones y aboga por que las estrellas del rock finalmente hablen sobre sus preocupaciones.

En su libro, a veces parece que Rob Halford está tratando de justificarse. Explica por qué tiene reservas sobre los buscadores de autógrafos y suele firmar solo uno por persona - porque algunos los venden en línea - y da a entender que aprecia que le pidan permiso antes de tomarse una selfie con él, lo que no siempre happens. Y la lista de invitados a los conciertos es otro asunto.

Un Cantante de Culto con un Don para la Autocrítica

"La Biblia del Heavy Metal" de Halford, que se publicó en inglés hace dos años bajo el título "Bíblico", ofrece una lectura entretenida y atractiva para los fans de Judas Priest y del heavy metal. Halford, que regularmente divierte en Instagram con publicaciones divertidas, vuelve a demostrar que es más que un gran cantante de rock. Es un entretenedor con ingenio y autocrítica - y justamente considerado una figura de culto en su campo.

El "Dios del Metal", que se describe a sí mismo como espiritual, ve paralelos entre la religión y la pasión musical. "Como declararse a una religión, uno se declara a una banda", explica. Sin embargo, hay una diferencia significativa: "Cuando crees en la religión, crees en una idea, un pensamiento. Es casi abstracto, ya que no existe en nuestro mundo, sino en otra dimensión. Es diferente con el heavy metal".

