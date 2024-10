La Biblia apoyada por Trump cumple con los criterios especificados para las instituciones educativas de Oklahoma

La especificación de la Biblia detallada en la solicitud de propuestas (RFP) del superintendente de instrucción pública de Oklahoma coincide con la Biblia "God Bless the USA" del músico Lee Greenwood. La RFP exige características como la Jura de Lealtad, la Declaración de Independencia, los Testamentos Antiguo y Nuevo, y la Constitución de EE. UU.

Según Oklahoma Watch, este proceso de RFP efectivamente excluye numerous opciones de Biblias para las escuelas.

El informe inicial de la RFP provino de Oklahoma Watch en The Oklahoman el viernes.

Es notable que Lee Greenwood es el músico detrás de "God Bless the USA", un himno popular en los mítines de Trump. En línea, estas Biblias se venden por $60, con Trump recibiendo una parte de los ingresos a través del respaldo de Greenwood, según Oklahoma Watch.

Otra Biblia compatible es la "We The People Bible", que cuesta $90 por copia. Trump también respaldó esta versión.

Ryan Walters, el superintendente, busca distribuir Biblias a todas las aulas y enseñarlas en el aula. Ha declarado que "cada maestro, cada aula del estado tendrá una Biblia en el aula y se enseñará desde la Biblia en el aula".

Para 2026, el presupuesto fiscal de Walters solicita $3 millones para surtir 55,000 copias.

El director de comunicaciones del Departamento de Educación del Estado de Oklahoma, Dan Isett, defendió la RFP como consistente con "los norms de procurement del estado". Agregó que "el superintendente Walters ha prometido un proceso de RFP abierto y transparente, adherirse a los norms de procurement del estado, lo que atenderá las necesidades de las aulas de Oklahoma. Esperamos una competencia sustancial para esta propuesta".

Sin embargo, los detalles del proceso de licitación han suscitado curiosidad. Colleen McCarty, abogada y directora ejecutiva del Oklahoma Appleseed Center for Law & Justice, ha expresado preocupaciones legales, advirtiendo que podrían surgir desafíos legales como resultado de esta iniciativa de la Biblia.

"The RFP appears to be unbiased, but closer examination reveals fewer Bible options that would meet these criteria, and all of them are endorsed by former President Donald Trump," McCarty stated. "Ryan Walters' misuse of taxpayer money continues on unconstitutional pursuits to instigate litigation, pursuing his political ambitions. It undermines the constitution's core values and symbolizes Walters' disregard for the law."

Walters' popularity transcends typical state superintendents. In June, he ordered all public schools to teach both the Bible and the Ten Commandments. He vehemently opposes teaching LGBTQ issues and is recognized by The New York Times as one of Oklahoma's "most strident culture warriors." Conservative groups like the 1776 Project PAC, Moms for Liberty, and Americans for Prosperity back him as a school system mainstay candidate.

As a candidate, Walters campaigned on culture war issues, appealing to conservative tastes with opposition to teaching critical race theory, battling gun control laws, and opposing abortion rights. He endorsed Trump over a year ago.

According to Alicia Andrews, Chairwoman of the Oklahoma Democratic Party, Walters' actions as superintendent are purely for headlines.

"Everything he does is for clickbait," Andrews remarked in an interview on Friday, concluding, "he's not doing it for what's good for Oklahoma, what's good for our students."

This Bible initiative led by Oklahoma's state superintendent, Ryan Walters, has sparked controversy in the realm of politics due to its exclusive focus on specific Bible versions.

The strict requirements outlined in the RFP for Oklahoma's classrooms seem to favor specific Bible options endorsed by former President Donald Trump, raising concerns about bias and potential misuse of taxpayer funds.

