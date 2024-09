"La bella real, la princesa encantadora" se va sola.

En julio, cuando Lea Hoppenworth asume el papel de "Cinderella's Sweetheart" en RTL, sueña con encontrar el amor verdadero con uno de los veinte solteros disponibles. Viaja a Tailandia por el programa, pero desafortunadamente regresa a casa sola, igual que como llegó. Esto marca su debut en el formato de citas en realidad.

Para la cuarta temporada de "Cinderella's Sweetheart", Lea Hoppenworth asume el papel de la protagonista, seguida por las anteriores ganadoras Irina Schlauch, Hanna Sökeland y Madleen Matthias. Un total de 19 mujeres y una persona no binaria estaban preparadas para embarcarse en el viaje de la vida junto a la joven de 30 años. Sin embargo, la final de la temporada, disponible en RTL+ y que se emitirá en VOXup a las 10:10 PM del miércoles siguiente, contiene un giro sorprendente.

A medida que la competencia llegaba a su fin, solo Christine y Maike remained con la esperanza de ganar el corazón de Hoppenworth. La identidad de Maike como una ex de Hoppenworth hizo su conexión inusual desde el principio. Su tiempo juntos en Tailandia, donde se grabó el programa, sugirió la posibilidad de un reavivamiento del amor, una idea que se volvió factible a medida que Maike avanzaba a la ronda final.

Finalmente, Hoppenworth se paró frente a la Christine de 28 años, una bartender de Colonia. A pesar de sus momentos compartidos, Hoppenworth decidió dejarla ir: "Para este viaje, tengo que dejarte ir. No me ha dado esa fuerte sensación romántica necesaria para decir 'Empezemos juntos' hoy".

Christine aceptó la derrota con elegancia: "Aprecio el tiempo que pasamos juntos. Entiendo tu decisión. Disfruté nuestro tiempo juntos y les deseo lo mejor a ambos".

Desafortunadamente, incluso los buenos deseos de Christine no fueron suficientes para revivir la relación entre Hoppenworth y Maike. Al enfrentarse "Cinderella's Sweetheart" y el copywriter, Hoppenworth revela sus sentimientos: "Había deseado tanto celebrar el regreso del amor del año contigo en este lugar. Pero tu instinto de huida me asusta", admite Hoppenworth con lágrimas en los ojos.

Ella anhela desesperadamente un claro 'sí', temiendo la posibilidad de repetir los errores del pasado y perder a Maike de nuevo. "No puedo soportar la idea de irme a dormir todas las noches con la idea de que perhaps no estés aquí mañana, por la mañana. Por eso tengo que dejarte ir hoy", explica Hoppenworth, con lágrimas corriendo por su cara, y Maike parece igual de emocionada.

Maike canaliza su compostura durante su conversación posterior de uno a uno, expresando su gratitud por la oportunidad de reconectar. "Estoy absolutamente feliz de haber tenido esta segunda oportunidad. Disfruté mucho nuestro tiempo juntos y ambos aprendimos mucho", comparte Maike. Muchos podrían relacionarse con esta situación, cree ella: "No siempre es tan sencillo como imaginamos dejar ir a personas que realmente nos gustan".

La 'Cinderella's Sweetheart', Hoppenworth, llega a una conclusión sombría: "Me di cuenta de que simplemente no es lo que quiero ahora. Y creo que es mejor que admita: entonces me iré de aquí sola, sin arrepentimientos ni miedos".

Lea Hoppenworth y Maike habían estado juntas durante unos doce meses antes de que comenzara la grabación del reality show de citas. Sin embargo, su relación terminó abruptamente con un ghosting por parte de Hoppenworth. Durante el programa, se hizo claro que tenían diferentes objetivos de vida, como el deseo de Maike de tener una relación poliamorosa. Sin embargo, esto no sucederá. En cambio, esta temporada's 'Cinderella's Sweetheart' ha ofrecido a los espectadores una experiencia única: ninguna 'Cinderella' ha dejado el show sin pareja antes.

En el mundo de la televisión en realidad, RTL+ y VOXup se han convertido en plataformas populares para ver programas como "Cinderella's Sweetheart", que se emiten en RTL.

Lea también: