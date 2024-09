La banda The White Stripes está tomando acciones legales contra Donald Trump.

El conocido riff de guitarra de "Seven Nation Army" de la banda de rock The White Stripes ya no suena solo en los estadios de fútbol. Ahora, la controvertida figura de Donald Trump lo está incorporando en su agenda. El vocalista principal de la banda, Jack White, ha tomado medidas legales en respuesta. White publicó una captura de pantalla de la demanda en Instagram. La demanda, presentada en Nueva York, también incluye a la portavoz de Trump, Margo Martin.

Este movimiento es una continuación de una amenaza que White hizo en Instagram a finales de agosto. También compartió un video que featured a Martin, que ella había subido originalmente en la plataforma X. En el clip, que se eliminó posteriormente, se ve a Trump subiendo a un avión. White advirtió: "No pienses en utilizar mi música". Luego anunció la demanda, subrayando su advertencia con el icónico riff de guitarra de la canción.

Trump tiene una historia de causar controversia a través del uso de música popular. En agosto, la cantante Céline Dion expresó abiertamente su oposición, diciendo que no aprobaba que Trump utilizara su música en su campaña política. La interpretación de "My Heart Will Go On" en un mitin celebrado en Montana no tenía su aprobación, explicó a través de la plataforma X. "En serio, ¿esa canción?", preguntó sorprendida.

A pesar de la historia de Trump de utilizar música popular en sus eventos políticos, lo que ha provocado oposiciones como la de Céline Dion, ahora está utilizando el icónico riff de "Seven Nation Army" en su agenda. Esto ha llevado a una batalla legal iniciada por Jack White en Nueva York, que reclama que Trump y su portavoz, Margo Martin, deben dejar de utilizar la música.

Lea también: