La banda Queens of the Stone Age ha cancelado todos sus conciertos programados para el año 2024.

It's disappointing for fans of Queens of the Stone Age (QOTSA); the rock band announced on their Instagram that they've had to cancel the rest of their shows for 2024. They wrote, "QOTSA lamentan informar la cancelación o posposición de todos los shows restantes para 2024." La cancelación afecta a siete conciertos en EE.UU., de los cuales cuatro se reprogramarán y el resto se cancelarán directamente.

La banda explicó que los problemas de salud del cantante Josh Homme requerían su ausencia. "Josh debe centrarse en su salud y recibir la atención médica necesaria por el resto del año", compartieron. QOTSA expresó optimismo de que regresarían en 2025 con un Homme completamente recuperado.

La salud de Homme vuelve a complicarse

Al igual que en julio, los problemas de salud de Homme obligaron a cancelar varios conciertos, incluyendo los de Alemania. Su publicación en Instagram de entonces decía, "Queens of the Stone Age lamentan anunciar que Josh Homme debe regresar inmediatamente a los Estados Unidos para una operación de emergencia." La banda estaba programada para actuar en Berlín el 16 de julio. Su último concierto fue en Milán el 6 de julio. La información recientemente revelada sugiere que Homme y la banda tendrán un descanso prolongado del escenario, aproximadamente seis meses.

Los detalles de la operación de Homme siguen sin aclararse en las declaraciones existentes. El año pasado, Homme reveló públicamente su diagnóstico previo de cáncer, expresando que lo había superado con éxito.

Josh Homme fundó Queens Of The Stone Age en 1996, tras la disolución de su banda anterior, Kyuss. Desde entonces, la banda ha crecido hasta convertirse en uno de los grupos de rock alternativo más renombrados. Durante años, Dave Grohl, el cantante de Foo Fighters, también tocó la batería para QOTSA y prestó su apoyo a la banda.

A pesar de la cancelación de sus shows restantes para 2024 debido a las preocupaciones por la salud de Homme, Queens of the Stone Age (QOTSA) mantienen la esperanza de regresar en 2025 con un Homme completamente recuperado. Los amantes de la música extrañarán sus performances enérgicas durante este descanso prolongado del escenario.

Lea también: