La autoridad legal del gobierno encargada de combatir el terrorismo está llevando a cabo una investigación.

El grupo extremista islámico, IS, admitió haber orquestado el ataque del viernes, que dejó tres muertos y ocho heridos que requirieron atención médica. El ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul (CDU), expresó su intención de investigar la afirmación a fondo, reconociendo su posible veracidad pero admitiendo que también podría ser una falsificación.

El presunto perpetrador fue perseguido activamente antes del ataque. El sospechoso fue trasladado el domingo al Tribunal Federal de Justicia (BGH) en Karlsruhe para ser interrogado por el juez instructor responsable.

Reul reveló que el sospechoso había residido en un refugio para refugiados cerca del lugar del crimen en el centro de Solingen. Fue visto como el principal sospechoso, dijo Reul, ya que había señales que apuntaban a su participación, así como pruebas descubiertas.

Reportes controvertidos de los medios sugirieron que el sospechoso había sido señalado para la deportación el año pasado. Su solicitud de asilo había sido rechazada, supuestamente, mientras que Bild, Welt y Süddeutsche Zeitung informaron que se esperaba que fuera deportado a Bulgaria, donde había ingresado a la UE. Intentos iniciales de esconderse de las autoridades terminaron, y después de que caducó el plazo de extradición, se le otorgó protección temporal, según los informes.

Antes de la detención del sospechoso, IS asumió la responsabilidad del incidente de apuñalamiento a través de su canal de propaganda oficial, Amaq, distribuido a través del servicio de mensajería Telegram. El ataque, según su versión, supuestamente tenía como objetivo a un grupo de cristianos en la ciudad de Solingen, Alemania, con un "soldado de IS" asumiendo la responsabilidad de la violencia. El acto se realizó supuestamente para vengar a los musulmanes maltratados en todo el mundo.

Una mujer de 56 a 67 años y dos hombres fueron las víctimas del ataque, lo que resultó en ocho personas más receiving injuries of varying degrees of severity, of which four initially required critical care. According to reports from treating doctors, by Sunday, the victims' conditions showed improvement, with four recovering and all patients expected to make a full recovery.

Services memoriales tuvieron lugar en Solingen el domingo para honrar a los fallecidos, y se llevó a cabo un evento memorial en el Neumarkt en Solingen el sábado por la noche, al que asistieron la ministra federal del Interior, Nancy Faeser (SPD), y el ministro-presidente de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst (CDU). Se cancelaron varios eventos públicos en la región, mientras que se convocó una reunión extraordinaria del gabinete en Düsseldorf el domingo.

En una serie de eventos que llevaron al arresto del sospechoso, otro hombre fue detenido en un refugio para refugiados de Solingen el sábado. Además, un menor de 15 años fue detenido el sábado por la mañana, con posibles conexiones con el principal sospechoso, ambos identificados como testigos en los informes policiales.

El incidente provocó una amplia indignación en toda Alemania y desencadenó debates políticos sobre la prohibición de cuchillos y políticas de inmigración. El canciller federal, Olaf Scholz (SPD), condenó el incidente como un "evento impactante", mientras que el presidente, Frank-Walter Steinmeier, hizo eco de los sentimientos de Scholz. Anunciando un compromiso firme para combatir el terrorismo islámico, la ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser (SPD), expresó su intención de "hacerlo con toda la severidad necesaria".

Según los informes de los medios, el principal sospechoso, identificado como Issa H., fue acusado de atacar aleatoriamente pero intencionalmente a los asistentes a la fiesta. Después de su escape, logró eludir la captura durante aproximadamente 24 horas antes de ser descubierto escondido en un patio trasero. Durante su huida, supuestamente descartó su chaqueta ensangrentada junto con su identificación. La policía lo identificó al descubrir los artículos descartados.

El acto de violencia perpetrado por el sospechoso se describió como más letal debido al número de fallecidos y heridos críticos. A pesar de los intentos iniciales de deportarlo, se le otorgó protección temporal antes de su arresto.

