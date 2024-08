- La autoridad legal: decisión de retirar las acciones legales contra Ofarim

El caso en contra del músico Gil Ofarim (42)Regarding a falsified anti-Semitic incident involving a Star of David at a Leipzig hotel has been definitively dropped after the completion of a financial fine. This decision was announced by the 6th Criminal Chamber of the Leipzig Regional Court, as confirmed by a court representative. As per the decision, the government will cover the court fees. The court representative added, "Ofarim is responsible for his own legal fees and those of the co-plaintiff."

En un video publicado en octubre de 2021, Ofarim acusó al hotel de discriminación, alegando que el gerente le había pedido que quitara su colgante de Star de David durante el registro de entrada. El video llamó la atención en las redes sociales. Posteriormente, Ofarim presentó una denuncia, pero el gerente del hotel también presentó una demanda por difamación. Durante el juicio, Ofarim admitió finalmente su culpa y se disculpó.

Inicialmente, el tribunal suspendió provisionalmente el caso contra Ofarim por difamación y acusaciones falsas a finales de noviembre de 2021 en el Tribunal Regional de Leipzig. Sin embargo, Ofarim tuvo que pagar una multa de 10,000 euros, que se dividió equitativamente entre la Comunidad Judía de Leipzig y el centro de memoria y educación Casa de la Conferencia de Wannsee en Berlín. Ofarim finalmente pagó la multa después de una extensión del plazo.

