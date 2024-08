- La Autoridad Laboral prohíbe las acciones industriales prescritas por los trabajadores en MHH

El Tribunal Laboral Regional de Hannover prohíbe otra huelga de protesta por parte de los empleados de la escuela médica en su disputa sobre un acuerdo colectivo de alivio. El juez presidente señaló que la huelga infringe el deber de mantener la paz, como lo notó un representante del tribunal laboral. Además, "los objetivos no pueden lograrse a través de una huelga que no puedan lograrse de otra manera". No se proporcionaron detalles adicionales.

Los demandas del personal de enfermería para un acuerdo colectivo de alivio se presentaron a la dirección de la Escuela Médica de Hannover el 8 de mayo, con el plazo vencido. El sindicato convocó a una huelga de advertencia, con cientos de empleados de MHH dejando temporalmente de trabajar el viernes pasado. Se informes que el gobierno estatal presentó una demanda en el Tribunal Laboral contra una huelga de advertencia planeada de tres días que comenzaría este miércoles.

Sindicato espera juicio escrito

Los empleados están solicitando una regulación adicional, con un acuerdo colectivo de alivio diseñado para establecer ratios de personal y equilibrio de carga de trabajo a través de días libres cuando no se cumplen los ratios de personal acordados.

En respuesta a la decisión, el sindicato dijo que esperaría el juicio escrito antes de deliberar sobre acciones adicionales. David Matrai, el jefe del departamento responsable, dijo: "Queda claro que seguiremos luchando por un acuerdo colectivo de alivio en la MHH, ya que ya se aplica en 21 otros hospitales del país. Por lo tanto, instamos al gobierno estatal a que finalmente inicie negociaciones colectivas".

Verdi: Refinar demandas

Andrea Wemheuer, jefa regional de Verdi, señaló que el tribunal no había rechazado explícitamente la demanda de un acuerdo colectivo de alivio en la MHH, sino que había instado a más especificidad en las demandas. Ella enfatizó: "Abordaremos esto de inmediato para fortalecer nuestra posición más tarde".

El ministro de Ciencia de Baja Sajonia, Falko Mohrs, declaró: "La decisión del tribunal laboral beneficia a los pacientes". El político del SPD aclaró que el enfoque ahora está en una "solución práctica" para el alivio del personal, ya que ya se les ha propuesto un acuerdo de alivio. "La propuesta de llevar a cabo discusiones a nivel operativo remains", agregó.

El Sindicato de Servicios Unificados expresó su intención de esperar el juicio escrito del Tribunal Laboral antes de tomar una decisión sobre sus próximos pasos. David Matrai, un jefe de departamento, reiteró el compromiso del sindicato de obtener un acuerdo colectivo de alivio en la Escuela Médica de Hannover.

Después de la decisión del tribunal, Andrea Wemheuer, jefa regional de Verdi, anunció que refinarían sus demandas para fortalecer mejor su posición y cumplir con la sugerencia del tribunal de mayor especificidad.

Lea también: