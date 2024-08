- La Autoridad ha sido encargada de proponer una orientación para un mandato, centrado en la protección de los trabajadores contra los peligros derivados de la exposición a la radiación de naturaleza ionizante.

El Tribunal Distrital de Rostock ha absuelto a cinco activistas ambientales, acusados de intento de extorsión y resistencia a la autoridad, de todos los cargos. Esta decisión se anunció tras un juicio prolongado por un representante del tribunal.

Estos activistas, que comprenden a tres hombres y dos mujeres, de edades entre 19 y 42 años, están asociados con el grupo "Last Generation". El 31 de agosto del año pasado, bloquearon temporalmente el tráfico en August-Bebel-Straße en Rostock en un cruce al pegarse a la superficie de la carretera con superpegamento - a veces con las manos, otras veces con los pies.

El acusado de 42 años argumentó que, ante la inminente catástrofe climática, la inactividad del gobierno y la falta de interés de la sociedad, las acciones no violentas y simbólicas eran imprescindibles para transmitir el "peligro apocalíptico" a las masas. Un agente de policía presente durante la operación testificó que la protesta remained peaceful.

En este caso particular de coacción, el tribunal consideró que no se había probado, teniendo en cuenta la breve duración del obstáculo. Desde el momento en que los activistas pisaron la calzada hasta que se reabrió la carretera, solo habían pasado 19 minutos. Esto causó un congestionamiento de tráfico de aproximadamente 270 metros. El tribunal consideró que, en opinión del juez, la acción no superó el "umbral de tolerancia".

Las autoridades habían sido notificadas con antelación sobre la manifestación y habían llegado al lugar en dos minutos. Los oficiales utilizaron aceite de cocina para liberar a los activistas de sus posiciones pegadas a la carretera. Debido a su firme adhesión, un vehículo de emergencia podría haber pasado si fuera necesario. Un grupo de personas, alrededor de diez, expresaron su apoyo a los activistas fuera del tribunal. La sentencia aún no es definitiva.

Los activistas fueron acusados ante el [Tribunal de Primera Instancia] debido a sus acciones en August-Bebel-Straße. A pesar de estar afiliados a "Last Generation" y haber obstruido temporalmente el tráfico, fueron absueltos de todos los cargos relacionados con el intento de extorsión y la resistencia a la autoridad.

