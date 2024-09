La Autoridad ha sido encargada de presentar una propuesta de mandato destinado a proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la exposición a radiación de naturaleza ionizante.

04:44 Expertos anticipan controversia sobre 'barrera' dentro de la CDU

Dado el complejo escenario político en Turingia, la CDU debe considerar alinearse con el partido de la Izquierda, según el experto político Oliver Lembcke de la Universidad Ruhr de Bochum. Sin embargo, este movimiento inevitablemente reavivaría el debate sobre la 'barrera' hacia la derecha, hacia la AfD, señaló. "Si se comienza a cuestionar una barrera, también habrá que debate la otra".

03:31 Sajonia: Kretschmer y Urban obtienen escaños directos

El candidato principal de la AfD en Sajonia, Jörg Urban, consiguió un escaño directo en las elecciones estatales. Urban lideró en la circunscripción de Bautzen 5 con el 42,4% de los votos en primera instancia, superando al candidato de la CDU Marko Schiemann, que logró el 38,1%. En general, la CDU ganó estrechamente las elecciones estatales de Sajonia sobre la AfD. El Ministro Presidente Michael Kretschmer también retuvo su escaño directo en la circunscripción de Görlitz 2 con el 47,2% de los votos.

02:18 Esken lamenta declaración de Solingen y quiere aprender de los atentados islamistas

La presidenta del SPD, Saskia Esken, retiró su comentario en los talk shows de que no se puede aprender mucho del ataque terrorista motivado por el islamismo en Solingen. Admitió: "Ese no fue un comentario inteligente ni correcto". Además, dijo: "Debemos aprender de este ataque y de otros anteriores, así como de posibles futuros, que debemos tomar más en serio el islamismo y la amenaza del terrorismo islamista de lo que lo hemos hecho hasta ahora". En este contexto, Esken se refirió al paquete de medidas del gobierno federal.

01:34 Oettinger apoya a Merz como candidato a canciller

Las conversaciones postelectorales en Sajonia y Turingia han desatado el debate sobre el candidato a canciller de la Unión para las próximas elecciones federales. El exministro presidente de Baden-Württemberg y comisario europeo Günther Oettinger aboga por el presidente de la CDU, Friedrich Merz, y anima a actuar con rapidez. "No nominarlo inmediatamente después de las elecciones de Brandeburgo sería un error", dijo Oettinger a Tagesspiegel. "Veo un amplio apoyo dentro de mi partido para que se le dé la oportunidad de liderar". Sentimientos similares fueron expresados por el jefe de negocios parlamentarios de la Unión, Thorsten Frei, y el exministro federal del Interior, Horst Seehofer.

01:01 Berger gana escaño directo para los Electores Libres en Sajonia

El alcalde de Grimma, Matthias Berger, logró un puesto en el parlamento estatal de Sajonia para el partido de los Electores Libres. Berger obtuvo un impresionante 36,6% de los votos en el distrito electoral de Leipzig Land 3, según datos de la comisión electoral estatal. Berger fue el candidato principal de los Electores Libres en Sajonia, a pesar de que el partido solo obtuvo el 2,3% de los votos en segunda instancia a nivel nacional.

00:29 Posibilidad de gobierno minoritario en Sajonia, según Träger

El político científico de Leipzig, Hendrik Träger, propone un gobierno minoritario de la CDU y el SPD en Sajonia con el apoyo de la alianza de Sahra Wagenknecht. "Para ello, los Verdes no tendrían que aprobar explícitamente los proyectos de ley del gobierno; bastaría con que sus diputados se abstuvieran en las votaciones. Esto permitiría a la CDU y al SPD gobernar con una mayoría relativa", dijo Träger. "Tales gobiernos son comunes en los países escandinavos, por lo que sería sabio considerar opciones más allá del horizonte alemán".

00:09 Ramelow ofrece apoyo a Voigt para un gobierno estable en Erfurt

El ministro presidente de Turingia, Bodo Ramelow, ha acordado ayudar al líder estatal de la CDU, Mario Voigt, a formar un gobierno de mayoría en el parlamento estatal de Erfurt. "Un gobierno estatal funcional es esencial, aunque ya no forme parte de él", dijo el político de la Izquierda a Phoenix TV. "Apoyo a aquellos que tienen el mandato de los votantes para formar un gobierno de mayoría dentro del espectro democrático". No es hostil a los Verdes ni a la CDU. "Me opongo a la normalización del fascismo", dijo Ramelow, señalando que su objetivo es evitar una "situación de chantaje parlamentario" en la que la AfD manipula a otros partidos. Ramelow se unirá al nuevo parlamento estatal con un mandato directo. Hasta ahora, la CDU ha descartado la cooperación con la Izquierda.

23:29 Höcke asegura escaño en el Parlamento de Turingia a través de la lista de candidatos

La AfD logra victorias con sus candidatos directos en 29 de los 44 distritos electorales. Sin embargo, el líder de la fracción Björn Höcke pierde ante el político de la CDU Christian Tischner en el distrito electoral de Greiz II. Sin embargo, el fuerte resultado del 32,8% de los votos en segunda instancia para la AfD asegura que obtendrán más escaños en el parlamento estatal que candidatos directos. Como resultado, Höcke asegura un escaño en el parlamento estatal a través de la lista de candidatos, que lidera. Sin un candidato electo directamente dispuesto a renunciar a su escaño, Höcke habría ocupado probablemente el vacío.

11:13 Resultados Preliminares: AfD Encabeza en Turingia, CDU Podría Negociar con la Izquierda, FDP y Verdes Marginados

En Turingia, la AfD ha logrado obtener los votos más altos en una elección estatal en Alemania por primera vez. El partido, liderado por el candidato principal Björn Höcke, registró un aumento significativo del 32,8% después de que se contabilizaron todas las estaciones de votación. Sin embargo, la AfD no podrá realizar su ambición de gobernar debido a la negativa de los partidos democráticos a formar una coalición con ella. Como la segunda fuerza más fuerte, la CDU se espera que inicie negociaciones con la Izquierda para una coalición de gobierno estable. Una mayoría con SPD y BSW queda corta por un solo voto.

11:03 Partido de la Izquierda Garantiza Dos Mandatos Directos en el Parlamento de Sajonia

El Partido de la Izquierda ha asegurado dos mandatos directos en Leipzig, garantizando su presencia en el parlamento a pesar de las estimaciones iniciales que sugerían que no había superado el umbral del 5%. Este desarrollo significa que la coalición actual de CDU, Verdes y SPD ya no tiene mayoría.

10:54 Líder del Partido Verde: Migración y Crisis de Ucrania Factores Mayores

El líder del Partido Verde, Omid Nouripour, atribuye los resultados de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia principalmente a los temas de migración y la crisis de Ucrania. Durante una entrevista con Phoenix TV, afirmó: "Es evidente que la migración y la pregunta por la paz en Ucrania jugaron un papel crucial en las últimas etapas". A pesar de los esfuerzos del gobierno federal para abordar estos problemas, "estamos sufriendo debido a las discusiones innecesariamente conflictivas en público de esta coalición".

10:39 Turingia: CDU, BSW y SPD Sin Mayoría

La coalición de minoría roja-roja-verde en Turingia bajo el Ministro Presidente Ramelow ha llegado a su fin. Dado que ningún partido está dispuesto a formar una coalición con la AfD, la opción más plausible para una coalición de gobierno es una unión sin precedentes de CDU, BSW y SPD. Sin embargo, según las estimaciones actuales (a las 22:15), esta asamblea carece de un solo escaño para alcanzar una mayoría en el parlamento estatal, lo que requiere la participación del Partido de la Izquierda.

10:24 Candidato Principal de la CDU Voigt No Logra Mandato Directo en Turingia

El candidato principal de la CDU, Mario Voigt, no pudo asegurar un mandato directo en Turingia, obteniendo el 37,4% de los primeros votos en el distrito de Saale-Holzland II y quedando en segundo lugar detrás del candidato de la AfD Wiebke Muhsal, quien logró el 39,2%. Voigt había sido elegido anteriormente como candidato directo en 2019.

10:07 Turingia: Un Tercio de Jóvenes Votantes Opta por la AfD

Más de un tercio de los jóvenes votantes en Turingia eligieron la AfD, un partido que la agencia de inteligencia nacional considera de extrema derecha. Una encuesta de infratest dimap para ARD encontró que el 38% de los votantes de 18 a 24 años en Turingia votaron por la AfD. El Partido de la Izquierda obtuvo el 16%, la CDU el 13% y los Verdes solo el 6% entre los jóvenes votantes.

09:39 Kretschmer Ganó el Mandato Directo en Sajonia

El Ministro Presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, ganó el mandato directo en su circunscripción de Görlitz II, obteniendo el 47,2% de los votos y manteniendo una ventaja considerable sobre el candidato de la AfD que obtuvo el 39,4%. A pesar del mal desempeño de su partido en su circunscripción, la AfD emergió como la fuerza líder con el 37,3% de los votos.

09:32 Proyecciones Actuales para Sajonia: CDU Ahora Lidera con una Amplia Margen

Según las proyecciones de ARD y ZDF, la CDU ahora lidera a la AfD por una amplia margin

21:02 Kubicki critica a la coalición de Tráfico de Luz: "Ha perdido el apoyo del pueblo"Después de que los partidos de Tráfico de Luz obtuvieran malos resultados en las elecciones de Sajonia y Turingia, el vicepresidente del FDP, Wolfgang Kubicki, expresó sus preocupaciones sobre la coalición federal. Escribió en "X": "Los resultados electorales demuestran: la coalición de Tráfico de Luz ha perdido el apoyo del pueblo". Si una parte considerable de los votantes rechaza la coalición, es justo que haya consecuencias, argumentó. Kubicki expresó su preocupación de que el público perciba "que esta coalición está perjudicando al país". El FDP no logró superar el umbral del 5% en ambas elecciones estatales y ahora se proyecta que está a solo 1% de distancia.

20:41 Falta plaza directa para Höcke en TuringiaEl líder del grupo parlamentario de AfD, Björn Höcke, no logró asegurar un escaño directo en el parlamento estatal de Turingia. Según informes de ntv, AfD garantizará el escaño de Höcke en el parlamento estatal, con un miembro de AfD renunciando a su lugar en su favor.

20:37 Proyección de entrada para el Partido de la Izquierda en Sajonia a pesar de un retroceso del 4%A pesar de las pérdidas significativas, se proyecta que el Partido de la Izquierda ingresará al parlamento estatal de Sajonia. Si bien no logró superar el obstáculo del 5% en los segundos votos, actualmente estimado en un 4.3% en las últimas proyecciones de ZDF, dos candidatos directos del Partido de la Izquierda en los distritos de Leipzig están liderando cómodamente a sus competidores. Dos mandatos directos podrían dar al Partido de la Izquierda algunos escaños en el nuevo parlamento estatal. Estos posibles ganadores también podrían ocupar los primeros lugares en la lista estatal de su partido, lo que podría desactivar una mayoría para la coalición actual de CDU, SPD y Verdes, lo que requeriría que el Ministro Presidente Kretschmer busque apoyo del BSW para una mayoría de gobierno.

20:28 AfD continúa su crecimiento en las proyecciones de las elecciones de TuringiaLas últimas proyecciones de ZDF para los resultados electorales de Turingia muestran que AfD continúa aumentando su participación, llegando al 33.4%. La CDU está en el 23.8%, el SWB en el 15.5%, el Partido de la Izquierda en el 11.9%, el SPD en el 6.0% y los Verdes en el 3.4%. Con el FDP aún sin superar el 1.2%.

20:17 La ventaja de la CDU sobre AfD en Sajonia es casi inexistenteSegún las últimas proyecciones de ZDF, la CDU en Sajonia tiene una ventaja de solo 0.1 puntos porcentuales sobre AfD. Los cristianos demócratas están en el 31.5%, mientras que AfD, clasificada como extremista de derecha por la agencia de inteligencia interior, está en el 31.4%. En Turingia, se informa que AfD ha superado a la CDU, según las proyecciones. Los Verdes en Sajonia están actualmente en el 5.1% y enfrentan incertidumbre sobre sus escaños en el parlamento. El Partido de la Izquierda, proyectado en el 4.3%, tiene pocas posibilidades de ingresar. El SPD, con el 7.6%, está asegurado un lugar en el parlamento estatal.

19:56 El ingreso directo de Höcke al parlamento estatal de Turingia está en peligroEl ingreso directo del líder de la fracción de AfD, Björn Höcke, al parlamento estatal de Turingia está en riesgo. Con el 68% de los 74 distritos electorales contados, el candidato de la CDU Christian Tischner lidera con el 42.3% de los votos, frente a Höcke con el 40.4%. Si Tischner gana la mayoría de los votos en el distrito electoral Greiz II, Höcke no asegura un mandato directo y tendrá que confiar en un escaño a través de la lista estatal. Sin embargo, si muchos candidatos de AfD tienen éxito como candidatos directos, nadie ingresará al parlamento a través de la lista estatal.

19:50 Höcke positivo sobre el éxito de AfD: "Las estrategias de barrera han caído"En Turingia, se proyecta que AfD ingresará al parlamento estatal como la fuerza más fuerte. "Las estrategias de barrera han caído", concluye el candidato principal del partido, Björn Höcke. En una entrevista con ntv, describe el resultado electoral como un "logro histórico" y habla sobre la formación del gobierno upcoming.

19:42 Ramelow admite la "erosión" del Partido de la Izquierda debido a la CDU y BSWEl Ministro Presidente de Turingia, Bodo Ramelow, reconoce dos razones para la "erosión" percibida del Partido de la Izquierda. La atribuye a "una CDU que ha equiparado continuamente a AfD y la Izquierda, haciendo que la 'exclusión' siempre se dirija hacia nosotros, a pesar de haber compartido el poder en el estado durante cinco años" y a "un BSW que declaró que tomaría el 17% de los votos para AfD, pero en realidad, han tomado votos de nosotros". Sin embargo, Ramelow expresó su alegría por la alta participación de los votantes.

19:26 Nouripour sobre el éxito de AfD: "Mis pensamientos están con aquellos que tienen miedo"Se proyecta que AfD ganará más del 30% en ambas elecciones estatales de Sajonia y Turingia, dejando atrás a los partidos de la coalición. El líder del Partido Verde, Omid Nouripour, ve el resultado electoral de AfD como un "hito" y un llamado a proteger juntos la democracia.

19:13 Última predicción para Sajonia: la victoria de la CDU se acercaLa última previsión de ZDF indica una ventaja estrecha para la CDU en Sajonia: los Cristianos Demócratas llevan la delantera con el 31,7% de los votos, seguidos de cerca por la AfD con el 31,4%. El BSW obtiene el 11,4%, mientras que el SPD se queda atrás con el 7,8%. Los Verdes están asegurados para entrar en el parlamento estatal con el 5,5%, pero la Izquierda no debería superar el umbral del 5% con el 4,3%.

19:08 Wagenknecht busca coalición con la CDU y el SPD en TuringiaLa líder del BSW, Sahra Wagenknecht, ha expresado su interés en formar una coalición con la CDU ypossibly con el SPD en Turingia. En ARD, dijo: "Esperamos poder establecer un buen gobierno con la CDU - probablemente también con el SPD". Después de cinco años de gobierno minoritario, la gente busca un gobierno mayoritario estable que aborde problemas como la grave escasez de maestros en Turingia. Al mismo tiempo, la gente busca un gobierno estatal que exprese sus preocupaciones en la política federal - un gobierno, según Wagenknecht, que aboga por "la paz, la diplomacia" y se opone a la estación de misiles estadounidenses en Alemania. La cooperación con la AfD está fuera de discusión para el líder del partido de Turingia.

19:02 Predicción actualizada para Turingia: la AfD continúa su tendencia alcistaUna proyección de ZDF para los resultados electorales en Turingia indica un mejor desempeño de la AfD de lo esperado inicialmente. Según esto, los extremistas de derecha están logrando el 33,1% de los votos en el estado. La CDU está en el 24,3%, la alianza de Sahra Wagenknecht en el 15%. La Izquierda, actualmente liderada por el popular Ministro Presidente Bodo Ramelow, se espera que pierda casi 8 puntos porcentuales y esté proyectada para recibir el 11,7%. El SPD está en el 6,6%, y los Verdes se prevé que obtengan el 4% de los votos.

18:56 Los Verdes sacudidos por el éxito de la AfD en TuringiaLos políticos federales de los Verdes están alarmados por el éxito de la AfD en Turingia, más que por su propia derrota en las elecciones estatales. La vicepresidenta del Bundestag de los Verdes, Katrin Goring-Eckardt, ve el éxito de los extremistas de derecha como una "onda de choque" para Alemania. El líder del partido Omid Nouripour lamenta el fracaso de su partido y sugiere que es eclipsado, "cuando consideramos que la AfD se ha convertido en la fuerza más fuerte en un parlamento estatal".

18:48 Kretschmer sobre Sajonia: "Tenemos motivos para celebrar"El ministro presidente saliente de Sajonia, Michael Kretschmer, ve a la CDU como piedra angular de la coalición. En su celebración electoral, dijo: "Tenemos todos los motivos para celebrar". Notó: "Detrás de nosotros hay cinco años desafiantes", y reconoció que los habitantes de Sajonia han confiado en la CDU, optando por no emitir un voto de protesta. "Entendemos que la gente está decepcionada con la situación en Berlín".

18:39 Resultado inicial para Sajonia: la ventaja de la CDU sobre la AfD se reduceSegún las proyecciones iniciales de ZDF, la ventaja de la CDU sobre la AfD en las elecciones estatales de Sajonia se ha estrechado: la CDU ahora tiene una ventaja estrecha con el 31,9% frente al 31,3% de los votos emitidos. El BSW está en el 11,6%, mientras que el SPD mantiene el 7,8%. Los Verdes apenas lograrían superar el umbral para el parlamento estatal con el 5,2%, pero la Izquierda no debería alcanzar el umbral del 5% con el 4,5%.

18:33 Weidel exige representación de la AfD en el gobierno para Turingia y SajoniaLa jefa federal del partido de la AfD, Alice Weidel, reclama un papel en el gobierno para su partido en Turingia y Sajonia. "Bajo circunstancias normales, siguiendo las prácticas en este país, el partido más fuerte, que es la AfD, estaría participando en las conversaciones", dice Weidel en ARD, refiriéndose a Turingia. "El electorado quiere que la AfD participe en el gobierno. Atraemos el 30% de los votantes en ambos estados federados, y sin nosotros, un gobierno estable no sería posible".

18:30 Kuhnert reconoce los modestos resultados del SPD en Turingia y SajoniaEl secretario general del SPD, Kevin Kuhnert, reconoce los modestos resultados de su partido en las elecciones de Turingia y Sajonia. "Esta no es una noche para celebrar para el SPD", dijo en ARD. A pesar de sus dificultades, el SPD no se ha rendido. "Había un riesgo real de ser expulsado de los parlamentos estatales", dijo Kuhnert. "Luchar merece la pena, somos necesarios". Se requiere un cambio significativo, según Kuhnert, quien cita la necesidad de más claridad y escucha a los votantes, y llama a un esfuerzo colaborativo con el canciller Olaf Scholz.

18:23 Höcke celebra el resultado de Turingia como "triunfo histórico"El líder del grupo parlamentario de la AfD, Björn Höcke, ve el resultado de Turingia como "histórico". La AfD es ahora el partido popular líder en el estado federal, "la tontería del firewall debe ser abandonada", declaró Höcke en MDR. Cree que solo a través de la AfD vendrá el cambio.

18:21 Chrupalla sobre Turingia: "Incluso con CDU"El líder del partido AfD Tino Chrupalla está emocionado con el rendimiento de su partido, afirmando que la voluntad de los votantes ha provocado un cambio en la política de ambos estados federales. Discutió esto con ZDF, agregando que en Sajonia están empatados con la CDU. El AfD está abierto al diálogo con todos los partidos.

18:17 Linnemann de CDU: Sin Alianza con AfDEl secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, ha descartado cualquier alianza con el AfD en Turingia o Sajonia. Lo enfatizó en ARD, stating que formarán gobiernos desde el centro del parlamento y confían en su éxito. La CDU es el último partido popular, actuando como un "muro", mientras que los "partidos de semáforo" han sufrido castigos.

18:13 Posible Victoria para la CDU en Sajonia: 12% para BSW, Verdes al BordoLas primeras proyecciones para las elecciones estatales de Sajonia muestran a la CDU ligeramente adelante con el 31,5% de los votos, siguiendo de cerca al AfD con el 30%. El BSW es la tercera fuerza más fuerte con el 12%, y el SPD sigue en el parlamento estatal con el 8,5%. Los Verdes están aguantando por un escaño con el 5,5%, mientras que la Izquierda está fuera con el 4% y el FDP no está en el nuevo parlamento.

18:10 Victoria Predicha para AfD en Turingia: BSW en 16%Las primeras proyecciones para las elecciones estatales de Turingia indican una clara ventaja para el AfD con el 30,5%, seguido por la CDU con el 24,5% y la Izquierda con el 12,5%. El SPD está en el parlamento estatal con el 7%, y el BSW está a punto de entrar con el 16%. Los Verdes y el FDP están por debajo del 5%.

18:01 AfD en el Lead en Turingia, BSW en Dígitos en SajoniaSegún las primeras proyecciones después de las elecciones estatales de Turingia, el AfD es la fuerza más fuerte, como se esperaba. El SPD logra superar el umbral del 5%, pero los Verdes y el FDP no. En Sajonia, el BSW logra un resultado de dos dígitos desde cero. La CDU está ligeramente adelante del AfD. La Izquierda y el FDP no estarían representados en el parlamento estatal, según la proyección, pero los Verdes permanecerían.

17:18 El Asiento de Höcke en Doubt para el Parlamento Estatal de TuringiaEl líder de la fracción AfD Björn Höcke en Turingia puede no asegurar un escaño en el próximo parlamento estatal. Sus colegas de partido podrían incluso impedírselo. Muchos candidatos de AfD tienen fuertes posibilidades de ganar en las circunscripciones, pero Höcke tiene un competidor difícil en el candidato de la CDU Christian Tischner en su circunscripción Greiz II. Si Tischner gana y el AfD obtiene más mandatos directos de los que pueden acomodar, nadie podrá entrar a través de la lista estatal, ni siquiera Höcke, que ocupa el primer lugar. En esta situación, el AfD podría intentar persuadir a un candidato directo exitoso para que renuncie a su escaño en el parlamento estatal, permitiendo que Höcke asegure su mandato.

16:48 Medios Excluidos de la Fiesta Electoral de AfD en TuringiaEs muy probable que no haya cobertura mediática de la fiesta electoral de AfD en Turingia. El partido, clasificado como extremista de derecha por la agencia de inteligencia interior, intentó prohibir a varios medios de la fiesta. Sin embargo, un tribunal prohibió esto, lo que llevó al partido estatal a prohibir a todos los medios. Un portavoz del partido citó problemas organizativos, stating that there wasn't enough space at the venue for all the media representatives who had applied for accreditation.

16:29 24% de Votos por Correo en SajoniaPara las elecciones que el ministro-presidente de Sajonia del CDU, Michael Kretschmer, denominó una "elección decisiva" para el estado, casi una cuarta parte de los votantes ya han emitido sus votos por correo. El comisionado electoral del estado espera que el 24,6% de los votantes hayan votado por correo. La participación del voto hoy solo fue ligeramente más alta que en 2019 a media tarde.

15:52 Höcke Vota, Ramelow con EsposaEl presidente del estado de Turingia y candidato principal del AfD, Björn Höcke, emitió su voto al mediodía. Höcke llegó a su estación de votación en un Lada Niva, un vehículo todoterreno ruso. Höcke votó en Bornhagen en el distrito de Eichsfeld. El ministro-presidente Bodo Ramelow votó en la capital del estado de Erfurt, acompañado por su esposa, Germana Alberti vom Hofe. A los 68 años, Ramelow ha sido el jefe de gobierno en el estado libre desde 2014, liderando una coalición minoritaria.

15:40 Mayor Participación que en Elecciones Anteriores en Turingia y SajoniaEn Turingia, el 44,4% de los votantes habían emitido sus votos a las 2:00 PM, un aumento de más de 2 puntos en comparación con las elecciones anteriores celebradas hace cinco años. Esto sugiere una alta participación, con los votos por correo aún por contabilizar, según el comisionado electoral. De manera similar, en Sajonia, la participación fue ligeramente más alta que en 2019, con el 35,4%. Sin embargo, el comisionado electoral espera un aumento significativo en los votos por correo en comparación con 2019. Las estaciones de votación en ambos estados cerrarán a las 6:00 PM.

14:40 Importantes Cuestiones para Sajonia y TuringiaUna gran encuesta revela que casi un tercio de las personas en Sajonia y Turingia planean votar por la AfD en las elecciones del 1 de septiembre. La encuesta aclara por qué es así, destacando preocupaciones y problemas significativos. La migración es solo uno de los muchos temas.

14:13 Höcke Sale Rápidamente de la Cabina de VotaciónEn las elecciones estatales de Turingia, el candidato principal de la AfD, Björn Höcke, vota alrededor del mediodía. El político de extrema derecha sale rápidamente de la cabina de votación de Bornhagen y no habla con periodistas en el lugar. Habiendo perdido anteriormente ante el candidato de la CDU en su circunscripción natal de Eichsfeld, Höcke decidió cambiar a la circunscripción de Greiz. Sin embargo, aún enfrenta una probable derrota contra la CDU allí.

13:50 Participación Similar a la de 2019 en Turingia al MediodíaEn Turingia, la participación electoral parece ser similar a la de la anterior elección parlamentaria. Según el comisionado electoral estatal, alrededor del 32% de los votantes elegibles habían ejercido su derecho al voto en las cabinas de votación para el mediodía. Los votantes por correo no están incluidos en estas cifras. Al mismo tiempo en las elecciones estatales de 2019, la participación electoral fue del 31,2%. Parece haber más interés en estas elecciones estatales que en las recientes elecciones europeas y locales, donde la participación electoral fue del 24,3% a la misma hora.

13:29 Se Espera Alta Participación Electoral en SajoniaSe espera una alta participación electoral en las elecciones estatales de Sajonia. Para el mediodía, el 25,8% de los votantes elegibles habían ejercido su derecho al voto, según la Oficina Estatal de Estadística en Kamenz. Al mismo tiempo en las elecciones estatales de 2019, la cifra fue del 26,2%. Los votantes por correo no están incluidos en estos números preliminares. Se espera que el 24,6% de los votantes elegibles ejerzan su derecho al voto por correo, en comparación con el 16,9% en 2019. La oficina electoral estatal informe que las elecciones hasta ahora han transcurrido sin interrupciones, sin problemas conocidos.

13:11 Posible Impacto de los Resultados de las Elecciones Estatales en la Coalición de BerlínLos resultados de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia aún están pendientes. El político científico Albrecht von Lucke sugiere que si el SPD no logra entrar al parliament, sería casi como un terremoto.

12:44 Investigación de Amenaza en Cabina de Votación en GeraLa policía de Gera investiga una amenaza en una cabina de votación. Un hombre con una camiseta de la AfD entró a la cabina de votación a votar en la mañana, pero su camiseta contenía publicidad partidaria prohibida dentro de la cabina de votación. Después de ser pedido que quitara la camiseta, el hombre accedió pero luego amenazó con regresar, expresando su descontento con su tratamiento. La policía tomó una declaración y amonestó al hombre. Además, la policía en Erfurt investiga graffiti político cerca de las cabinas de votación como casos de daños criminales.

12:15 Correctiv Advierte sobre Información Falsa CirculanteLa red de investigación Correctiv advierte contra una afirmación falsa recurrente de que las firmas en las papeletas protegen contra el fraude electoral. De hecho, la oficina del Presidente Federal de Elecciones confirmó a Correctiv que la papeleta electoral no debe ser firmada. Firmar la papeleta electoral por parte del votante podría poner en peligro el secreto del voto, haciendo que toda la papeleta electoral sea inválida.

11:51 Voigt Expresa Esperanza para una Mayoría Estable en TuringiaEl candidato principal de la CDU en Turingia, Mario Voigt, también ha ejercido su derecho al voto. Espera "que muchos turingianos vayan a las urnas y ejerzan su derecho a determinar el futuro de nuestro estado", dijo después de votar en Jena. También espera "proporciones de mayoría estables" para que el estado pueda avanzar de nuevo.

11:25 Aumento de Ataques de Extrema Derecha en SonnebergSonneberg, el primer distrito en Alemania en ser liderado por un político de la AfD, ha informado un aumento de ataques de extrema derecha. Activistas han informado de haber sido amenazados y muchos han discontinuado su trabajo como resultado. Además, se ha informado un aumento de cinco veces en el número de ataques de extrema derecha en un año. Los expertos ven una posible conexión con el administrador del distrito de la AfD.

10:57 Kretschmer Habla sobre la Importancia de las Elecciones Estatales en DresdeEl ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, se refiere a las elecciones estatales como "probablemente la elección más importante en 34 años". Después de ejercer su derecho al voto en Dresde, agradeció a muchas personas que "votaron de manera diferente" en el pasado pero han elegido "la gran fuerza en el centro burgués", es decir, la Unión Sajona. "Esta comprensión permitirá una formación de gobierno que sirva a esta tierra", continúa Kretschmer. En las últimas encuestas, su CDU está en una carrera cerrada con la AfD.

10:30 Ramelow: "Alianza de Wagenknecht No Está Corriendo"El ministro presidente de Turingia, Bodo Ramelow, ve el día de las elecciones como una "fiesta de la democracia", a pesar del posible pérdida de su escaño. Durante una entrevista con ntv, el político del Partido de la Izquierda explica por qué se opone a un gobierno de minoría y expresa dudas sobre las capacidades de BSW.

09:59 "Sin Sensibilidad Histórica" - Historiador Critica Fecha de EleccionesEl historiador Peter Oliver Loew critica la fecha de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia en el 85º aniversario de la invasión alemana de Polonia en 1939. Según el director del Instituto Alemán-Polaco, en declaraciones a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), alguien carecía de comprensión histórica al creer que sería apropiado celebrar elecciones el 1º de septiembre. En cuanto al AfD, clasificado como "derecha extrema" por los servicios de inteligencia interna de ambos estados, Loew expresó su preocupación: "Esto podría llevar a connotaciones desfavorables si un partido sale victorioso en Dresde y Erfurt, especialmente considerando su vínculo ambiguo con la era nazi".

09:30 "Elección Clave": Toda la Información sobre las Elecciones Estatales de SajoniaMás de 3,3 millones de electores en Sajonia tienen hoy la oportunidad de determinar la dirección política del parlamento estatal de Dresde. Si la CDU pierde su posición como el partido más grande del estado, que ha mantenido desde 1990, marcaría un cambio significativo. El ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, califica la elección de "clave". "Todo está en juego aquí".

09:05 Kretschmer Acusa a la Coalición de Tráfico Luminoso de Campaña TardíaLas elecciones en Sajonia están en marcha; ¿conservará el ministro presidente Michael Kretschmer la racha ganadora de la CDU en el estado? En una entrevista con ntv, habla sobre su postura en el debate sobre los refugiados, la coalición de tráfico luminoso y el conflicto de Ucrania.

08:46 Los Datos de las Elecciones de Turingia Continúan...Llega el día de la decisión: En el corazón de Alemania, se pregunta quién gobernará el estado de aproximadamente 2,1 millones de habitantes durante los próximos cinco años. ¿La AfD, con Björn Höcke a la cabeza, subirá al primer lugar en Turingia?

08:24 Cómo la AfD Podría Minar la DemocraciaLas encuestas sugieren que la AfD es probable que obtenga una gran influencia en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. Según un grupo de investigación, esto plantea un problema para las instituciones democráticas, ya que podrían no ser tan robustas como se cree.

08:00 Las Cabinas Electorales en Turingia y Sajonia Abren

Hoy se celebran elecciones para nuevos parlamentos estatales en Turingia y Sajonia. En las encuestas, se prevé que la AfD gane en Turingia. En Sajonia, la CDU, liderada por el ministro presidente incumbent Michael Kretschmer, y la AfD están empatadas. Se esperan proyecciones alrededor de las 18:00 horas cuando cierren las cabinas electorales. Estas elecciones sirven como una prueba para la coalición de tráfico luminoso en Berlín para la actual coalición roja-roja-verde en Turingia liderada por el ministro presidente Bodo Ramelow (Izquierda), que carece de mayoría en las encuestas. Una posible solución es una coalición de la CDU, la Alianza de Sahra Wagenknecht (BSW) y el SPD. En Sajonia, sigue incierto si la actual coalición de CDU, SPD y Verdes mantendrá su mayoría. Kretschmer no descarta una alianza con la BSW. El partido de la Izquierda corre el riesgo de ser expulsado del parlamento en Sajonia, mientras que la misma suerte podría correr los Verdes y el FDP en Turingia.

Los Países Bajos podrían ofrecer orientación sobre la formación de un gobierno minoritario, ya que han tenido éxito con tales configuraciones en el pasado.

Dado el fuerte desempeño de la AfD en las elecciones estatales de Sajonia, la experiencia de los Países Bajos con gobiernos minoritarios podría ser particularmente relevante para las discusiones sobre el gobierno en Sajonia.

Lea también: