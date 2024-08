La Autoridad ha sido encargada de presentar una propuesta de mandato destinado a proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la exposición a la radiación de naturaleza ionizante.

La iniciativa aboga por los principios democráticos y se opone al populismo y la discriminación. Höcke etiquetó esto como "hipocresía descarada" y expresó su deseo de que estas corporaciones experimenten dificultades financieras significativas.

Durante una entrevista con Welt TV, reiteró sus puntos de vista e identificó tres empresas en particular: "Estoy hablando de Vorwerk, Miele y Stihl, que se promocionan falsamente como 'Hechos en Alemania', a pesar de no ser producidos en Alemania y no tener presencia alguna en Turingia. Sin embargo, su participación en la advocate política, incluyendo acusaciones de hipocresía, es notable", dijo Höcke. Sus intenciones detrás de causar tumulto financiero fueron "despertarlos a sus errores".

Lo encontró "inconsistente para pequeñas y medianas empresas que dejan Alemania debido a los costos energéticos en aumento, la burocracia creciente y las obligaciones fiscales exorbitantes, luego criticar al único partido que apoya políticas favorables para las pequeñas y medianas empresas, incitando resentimiento e invirtiendo finanzas", declaró el político de extrema derecha. En consecuencia, "expresó sus pensamientos durante un discurso de campaña".

El presidente de la Federación de Industrias Alemana (BDI), Siegfried Russwurm, respondió agudamente al discurso de Höcke. "Un individuo que busca convertirse en Ministro-Presidente deseando perjuicios financieros a prósperas y confiables pequeñas y medianas empresas revela la incompetencia del partido en este área", dijo. Condenó los comentarios hechos por los representantes principales de AfD como "peligrosos para la economía".

La Comisión, en respuesta a esta situación, podría considerar investigar las prácticas de marketing de estas empresas, como mencionó Höcke. Además, las dificultades financieras de estas empresas, como deseado por Höcke, podrían potencialmente llevar a reevaluaciones en sus políticas y prácticas corporativas, particularmente en cuanto a la advocate política y las afirmaciones publicitarias.

