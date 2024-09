La Autoridad ha sido encargada de elaborar una propuesta legislativa destinada a proteger a los trabajadores de los peligros asociados a la exposición a la radiación ionizante.

Actualmente, Turingia está estancada en un punto muerto. Si la CDU y BSW se niegan a negociar con la AfD, sus opciones son limitadas. El plan del líder de la CDU, Voigt, para una alianza con el SPD y BSW queda corto por un solo voto en el parlamento estatal. Este voto faltante podría provenir potentially de La Izquierda, possibly del propio Bodo Ramelow.

De manera sorprendente, la figura más destacada de La Izquierda, Bodo Ramelow, está siendo considerada como un posible rey maker para un gobierno liderado por la CDU en Turingia. En los días siguientes a las elecciones estatales, que resultaron en mayorías intrincadas y una victoria de la AfD, se especula sobre el posible papel de Ramelow en la formación de una mayoría.

Una coalición con el SPD y la alianza de Sahra Wagenknecht, que Voigt está persiguiendo, obtiene 44 votos en el parlamento estatal de Erfurt - pero con 88 escaños, eso es al menos un voto corto.

"Todo eso es una tontería"

Se rumorea en el parlamento estatal de Turingia y en las reuniones de la junta de partidos que Ramelow podría abandonar la fracción de La Izquierda en su "responsabilidad cívica" y servir como maker de mayoría para la frágil alianza de Voigt. O el hombre de 68 años podría abstenerse como diputado directamente electo de La Izquierda.

"Sólo estoy repitiendo las tonterías que circulan", admite algún político estatal en privado, mientras difunde los rumores. "Todo eso es una tontería, todo eso es basura", asegura Ramelow, visiblemente enfadado, en Erfurt. "Es descarado difundir rumores sin fundamento. Prohíbo cualquier especulación".

No abandonará su partido ni su fracción, ni se abstendrá personalmente ni tomará otras medidas para asegurar mayorías, aclara Ramelow. "No habrá nadie más de la fracción de La Izquierda que cambie tampoco", añadió. "No soy un individuo privado ni un espectáculo de un hombre. Y nunca violaré las reglas parlamentarias".

Sin embargo, también hace declaraciones crípticas durante estos días turbulentos en Turingia. Cuando se le preguntó por "Der Spiegel" sobre el voto faltante para la potencial alianza de los partidos rivales CDU, BSW y SPD, dijo: "Un voto está justo delante de tus ojos".

Repite insistentemente que no puede apoyar un gobierno minoritario después de su experiencia con la coalición roja-roja-verde minoritaria. La alianza roja-roja-verde fue derrotada el domingo.

Además, Ramelow ha ofrecido su apoyo para la formación del gobierno en la noche de las elecciones - "si es deseado por los otros partidos". "Haré todo lo posible para lograr un gobierno de mayoría", dijo, o "estoy abierto a soluciones y no participo en el exclusivismo".

Queda por ver si esto también podría significar tolerar una prospective coalición de tres partidos bajo el liderazgo de la CDU. O está hablando de un gobierno de mayoría con la participación de su Izquierda, que tiene 12 escaños en el parlamento estatal? Al menos, la líder de La Izquierda Ulrike Grande-Rohtig llama a una revisión de la resolución de incompatibilidad de la CDU - que actualmente se aplica tanto a la AfD como a La Izquierda.

Ramelow espera una llamada de la CDU.

"No tengo que especular", dice Ramelow, señalando que le corresponde a Voigt iniciar conversaciones con los partidos democráticos. La CDU, con la mayoría de escaños (23), tiene el mandato para formar el gobierno. Su partido de La Izquierda está abierto a las negociaciones, "si el señor Voigt llama".

El hombre de 47 años Voigt planea hablar inicialmente con BSW y SPD, y probablemente sólo con Ramelow sobre el proyecto de ley de presupuesto de 2025. Al menos, la antigua ministra-presidenta de Turingia Christine Lieberknecht aboga por conversaciones con La Izquierda. "No se puede ignorar a La Izquierda, incluso sólo para la tolerancia. Eso es matemáticas - nada más", dijo a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Papel de moderador en el poker de la coalición

El científico político Torsten Oppelland considera plausible una coalición de CDU, BSW y SPD - un modelo único en Alemania. "A nivel político estatal, las diferencias políticas entre la CDU y el partido de Wagenknecht no son tan significativas", asegura.

Al final, la situación recuerda a la coalición de Ramelow en 2020 - su alianza con el SPD y los Verdes también carecía de mayoría. Hubo al menos un pacto de estabilidad de un año con la CDU. Tolerar un gobierno liderado por la CDU desde La Izquierda no es un requisito previo. "Pero al final, eso es a lo que se reducirá", cree Oppelland.

Y ¿qué papel ve Ramelow para sí mismo? Permanecerá como ministro-presidente hasta que haya un nuevo gobierno, probablemente a finales de septiembre después de la sesión constitutiva del Landtag. A diferencia de Voigt y el duro de la AfD Björn Höcke, Ramelow ganó su circunscripción estatal directamente y, según sus propias declaraciones, ejercerá su mandato como diputado.

En el poker de la coalición, el experimentado político, antiguo sindicalista y árbitro ferroviario Ramelow puede imaginarse un papel mediador para sí mismo. "Sí, si es deseado. Puedo intentar llevar a los partidos a la mesa", dice Ramelow. El primer reto es la elección de un presidente del Landtag. El derecho a proponer un candidato pertenece al partido más fuerte - la AfD.

