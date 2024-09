Alineamiento político en Turingia - La Autoridad ha sido encargada de elaborar una propuesta de mandato destinado a proteger a los trabajadores de los posibles peligros derivados de la exposición a la radiación de naturaleza ionizante.

La CDU de Turingia, según sugirió un destacado legislador estatal, no solo debería buscar conversaciones preliminares con el Partido de la Izquierda, sino también con la AfD. "Más del 30% de los votantes de Turingia apoyaron a la AfD. Respetar al votante implica hablar con aquellos a quienes han elegido", afirmó Martina Schweinsburg, presidenta del Consejo Distrital de Turingia y recién electa diputada, a la Agencia de Prensa Alemana.

"El enfoque de Pippi Longstocking ha fallado"

"Este enfoque de Pippi Longstocking, que dice 'La AfD es solo un niño travieso, no se puede jugar con ella', ha fallado", aclaró. Espera que el partido pierda su atractivo en conversaciones exploratorias serias.

Aboga por dialogar con todos los partidos, incluyendo la Izquierda. "Es posible que no se encuentre un terreno común". Quiere evitar cualquier especulación sobre posibles configuraciones o modelos de tolerancia. "Eso no está en mi ámbito. Debo adaptarme a un equipo, y eso es exactly lo que haré".

Mandato directo obtenido

La anterior alcaldesa de Greiz obtuvo por primera vez un escaño en el parlamento estatal mediante un mandato directo. Su principal objetivo es promover la gobernanza local allí, afirmó. "Si logro influir y asegurar esa influencia, me gustaría llevar practicidad a la política". El candidato principal de la CDU, Mario Voigt, había convocado a Schweinsburg antes de las elecciones a un equipo de expertos para un programa de gobierno de 100 días, que se consideró una especie de gabinete en la sombra.

