22:07 Turingia: Un gran número de jóvenes votantes apoya a AfDAproximadamente un tercio de los jóvenes votantes en Turingia han optado por apoyar a AfD, un partido categorizado como de extrema derecha por la agencia de inteligencia nacional, según una encuesta realizada por infratest-dimap para ARD. Entre los votantes de 18 a 24 años en Turingia, el 38 por ciento votó por AfD, mientras que La Izquierda obtuvo el 16 por ciento y la CDU recibió el 13 por ciento. Los Verdes vieron el menor apoyo entre los jóvenes votantes, con solo el 6 por ciento de los votos.

21:39 Kretschmer asegura victoria directa en SajoniaEl ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, ha salido victorious in the direct election in his constituency of Görlitz II, garnering 47.2 percent of the votes. The AfD candidate came in second with 39.4 percent, while in Kretschmer's constituency, the CDU performed poorly, earning only 34.2 percent compared to the 37.3 percent voted for the AfD.

21:32 Pronósticos tempranos para Sajonia: la CDU lleva la ventajaSegún los pronósticos tempranos para Sajonia por parte de ARD y ZDF, la CDU parece liderar a la AfD por una pequeña margen. Infratest Dimap (ARD) y la Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) ambos muestran a la CDU liderando con alrededor de 1 punto porcentual, con 31.5 a 31.8 por ciento, en comparación con el 30.4 a 30.8 por ciento de la AfD. Inicialmente, la Forschungsgruppe Wahlen había anticipado una carrera cerrada entre la CDU y la AfD, pero el pronóstico de ARD mostró consistentemente a la CDU en el liderazgo.

21:21 Turingia: el "deseo" de Ramelow probablemente no se cumpliráLa Izquierda ha experimentado importantes pérdidas en las elecciones estatales de Turingia, y el ministro presidente incumbente Bodo Ramelow podría verse obligado a dimitir. Uno de los deseos de Ramelow para la noche - que la AfD no recibiría un tercio de todos los votos - es poco probable que se cumpla, ya que las indicaciones sugieren que la AfD ha logrado este hito, lo que podría obstaculizar las decisiones que requieren una mayoría de dos tercios.

21:13 El SPD sigue leal a Scholz a pesar de los malos resultadosEl canciller federal Olaf Scholz sigue contando con el apoyo de su partido, el SPD, a pesar de los malos resultados en las elecciones estatales de Turingia y Sajonia, según el presidente del SPD, Lars Klingbeil. En una entrevista con ZDF, Klingbeil dijo: "Y como presidente federal del partido, espero que todos trabajen aún más duro de lo que han estado haciendo". Cada miembro del partido debe ahora luchar por recuperar a los votantes, enfatizó Klingbeil. "Todos deben hacer su parte para mejorar la situación".

21:02 El vicepresidente del FDP: "La coalición de semáforo ha perdido su legitimidad"El vicepresidente del FDP, Wolfgang Kubicki, ha pedido consecuencias después de los malos resultados de los partidos de la coalición de semáforo en las elecciones de Sajonia y Turingia. "Los resultados electorales demuestran: la coalición de semáforo ha perdido su legitimidad", escribió Kubicki en "X". Si una parte significativa del electorado la rechaza de esta manera, debe tener consecuencias. La gente parece creer que "esta coalición está dañando al país". El FDP no logró superar el umbral del 5 por ciento en ambas elecciones estatales y actualmente está encuestado en solo el 1 por ciento.

20:41 Turingia: Höcke no logra mandato directoEl distrito de Greiz II, donde el líder de la fracción de AfD, Björn Höcke, está corriendo, ha sido contado: Höcke no ha recibido una mayoría de votos para ingresar automáticamente al parlamento estatal de Turingia. Según la información de ntv, el partido garantizará el asiento de Höcke en el parlamento estatal. Otro diputado de AfD renunciará a su mandato a favor de Höcke.

20:37 Sajonia: el partido de la izquierda probablemente entrará en el parlamento a pesar del retroceso del 4%A pesar de sus importantes pérdidas, el partido de la izquierda parece estar en camino de asegurar un escaño en el parlamento estatal de Sajonia a pesar de no haber alcanzado el umbral del 5 por ciento con los segundos votos y actualmente proyectado en un 4.3 por ciento en la estimación actual de ZDF. Dos candidatos directos de la izquierda en los distritos de Leipzig lideran cómodamente sobre la competencia, lo que podría asegurar dos mandatos directos para el partido de la izquierda. Dos mandatos directos serían suficientes para garantizar al menos algunos escaños para el partido de la izquierda en el nuevo parlamento estatal. Los dos posibles ganadores de los distritos podrían

19:56 Turingia: La entrada directa de Höcke en dudaLa entrada directa del líder de la facción AfD, Björn Höcke, en el parlamento estatal ahora está en duda. Con el 68% de los 74 distritos electorales contados, el candidato de la CDU, Christian Tischner, lidera con el 42,3% de los votos, superando a Höcke, que tiene el 40,4%. Si Tischner gana una mayoría de votos en el distrito Greiz II, Höcke no asegurará un escaño directo y dependerá de una posición parlamentaria a través de la lista estatal, que lidera. Sin embargo, si varios candidatos de AfD tienen éxito en las elecciones directas, nadie entrará en el parlamento a través de la lista estatal.

19:50 Höcke sobre la victoria de AfD: "La política de la muralla ha fallado"En Turingia, AfD es la fuerza más influyente que entra en el parlamento estatal. "La política de la muralla ha fallado", dijo Höcke, candidato principal del partido, en una entrevista con ntv. Describió el resultado de las elecciones como "histórico" y habló sobre la formación del gobierno que se avecina.

19:42 Ramelow sobre el declive del Partido de la Izquierda: "La CDU nos equiparó constantemente con AfD"El presidente del gobierno de Turingia, Bodo Ramelow, ve dos razones para la "cannibalización" de su Partido de la Izquierda: "En primer lugar, una CDU que nos equiparó constantemente con AfD, señalando el dedo 'excluyente' hacia nosotros, aunque de hecho compartió el poder con nosotros durante cinco años", dijo Ramelow en ntv. También citó el anuncio de BSW de que aseguraría el 17% de los votos para AfD como otra razón para el declive de la Izquierda. Ramelow aún pudo celebrar la alta participación de los votantes.

19:26 Nouripour sobre el éxito de AfD: "Pensamientos con quienes tienen miedo"AfD está asegurando más del 30% en Sajonia y Turingia, dejando muy atrás a los partidos de la coalición. El líder del Partido Verde, Omid Nouripour, ve el resultado electoral de AfD como un "punto de inflexión" y un llamado a defender juntos la democracia.

19:13 Última proyección para Sajonia: Ventaja de la CDU se estrechaLa última proyección de ZDF muestra a AfD acercándose a la CDU: los cristianos demócratas ahora tienen una ventaja estrecha con el 31,7%, apenas por delante de AfD con el 31,4% de los votos emitidos. BSW está en el 11,4%, el SPD en el 7,8%. Los Verdes podrían sentirse más seguros en el parlamento estatal con el 5,5%, mientras que la Izquierda no alcanzaría el umbral del 5% con el 4,3%.

19:08 Wagenknecht quiere una coalición con la CDU y possibly el SPD en TuringiaLa líder de BSW, Sahra Wagenknecht, busca una coalición con la CDU y possibly el SPD en Turingia. "Esperamos mucho poder formar un buen gobierno juntos con la CDU - possibly también con el SPD", dijo Wagenknecht en la ARD. Después de cinco años de gobierno de minoría, la gente quiere un gobierno de mayoría estable que aborde problemas concretos como la "falta masiva de maestros" en Turingia. Al mismo tiempo, quieren un gobierno estatal que "levante la voz" en la política federal - uno que esté a favor de la paz, la diplomacia y en contra de la estación de misiles estadounidenses en Alemania. Wagenknecht descartó una coalición con AfD para Turingia.

19:02 Resultado preliminar para Turingia: AfD fortalece aún más su posiciónUn resultado preliminar de ZDF para el resultado electoral en Turingia muestra a AfD aún más poderosa que las proyecciones iniciales. Según esto, el partido de ultraderecha se espera que reciba el 33,1 por ciento de los votos en el estado. La CDU está en el 24,3, la alianza de Sahra Wagenknecht logra el 15 por ciento desde cero. La Izquierda, que actualmente gobierna con Bodo Ramelow como el popular presidente del gobierno, pierde casi 8 puntos porcentuales y está en el 11,7. El SPD obtiene el 6,6 y los Verdes el 4 por ciento de los votos.

18:39 Resultado Preliminar para Sajonia: La Ventaja de la CDU sobre la AfD se DisminuyeEl análisis preliminar de ZDF sugiere que la ventaja de la CDU sobre la AfD en las elecciones estatales de Sajonia ha disminuido: la CDU lidera con un margen ajustado del 31,9%, mientras que la AfD está cerca con el 31,3%. El BSW está en el 11,6%, el SPD en el 7,8%, y los Verdes podrían ingresar al parlamento estatal con el 5,2% de los votos. Por el contrario, la Izquierda queda atrás con el 4,5%.

18:33 Weidel Aboga por la Participación de la AfD en los Gobiernos de Turingia y SajoniaLa líder del partido AfD, Alice Weidel, insiste en participar en los gobiernos de Turingia y Sajonia. "De manera típicamente alemana, el partido más fuerte, que es la AfD, inicia tradicionalmente las conversaciones exploratorias", explicó en ARD, refiriéndose a Turingia. "Los votantes quieren que la AfD forme parte del gobierno. En ambos estados, obtenemos el 30% de los votos, y un gobierno estable es imposible sin nosotros".

18:30 Kuhnert Reconoce los Modestos Resultados del SPD en Turingia y SajoniaEl secretario general del SPD, Kevin Kuhnert, reconoció los resultados decepcionantes en las elecciones de Turingia y Sajonia. "Esto ciertamente no es algo para celebrar para el SPD", admitió en ARD. A pesar de sus dificultades, el partido evitó abandonar los parlamentos estatales. "Había un riesgo real de desaparecer del mapa", aseguró. " Persevera, porque se nos necesita". Se requiere un cambio radical, sugirió, destacando la importancia de comunicarse mejor con los votantes y escuchar sus preocupaciones.

18:23 Höcke Elogia el Resultado de Turingia como "Triunfo Mayor"El líder del grupo parlamentario de la AfD, Björn Höcke, celebra el resultado de Turingia como "un gran triunfo". La AfD ha ascendido a convertirse en el partido líder en el estado federal. "La tontería sobre las barreras de fuego debe terminar", añadió Höcke en MDR. Mantuvo que el progreso depende de la AfD.

18:21 Chrupalla Celebrates Thuringia as "Sensational Result"Chrupalla, presidente del partido AfD, proclama el resultado en Turingia como "un logro extraordinario" que refleja la evolución del sentimiento público en ambos estados. La AfD está dispuesta a negociar con todos los partidos. "En Sajonia, estamos cerca de igualar a la CDU", explicó en ZDF. Destacó que la AfD aspira a gobernar para el bienestar de Sajonia.

18:17 Linnemann Descarta una Coalición con la AfD en Turingia o SajoniaLinnemann, secretario general de la CDU, descarta cualquier forma de colaboración con la AfD en Turingia y Sajonia. "Esto es algo en lo que somos muy firmes", aseguró en ARD. La CDU establecerá ahora gobiernos desde el centro parlamentario y es optimista sobre sus posibilidades. La CDU sigue siendo el último bastión de los partidos populares, mientras que los partidos de la luz de semáforo han sufrido reveses, afirmó.

18:13 Proyección para Sajonia: la CDU Lidera con la AfD en Segundo Lugar, el BSW en el 12%, los Verdes al LímiteLa primera proyección para las elecciones estatales de Sajonia indica a la CDU como la ganadora con el 31,5% de los votos, seguida de la AfD con el 30%. El BSW es la tercera fuerza más fuerte con el 12%, mientras que el SPD permanece en el parlamento estatal con el 8,5%. Los Verdes bordean la entrada al parlamento estatal con el 5,5%. La Izquierda no logra superar el corte con el 4%, y el FDP no logra asegurar un escaño en el nuevo parlamento.

18:10 Proyección para Turingia: la AfD Lidera sobre la CDU, el BSW con el 16%La primera proyección para las elecciones estatales de Turingia sugiere una ventaja para la AfD con el 30,5% de los votos, seguida de cerca por la CDU con el 24,5%. La Izquierda obtiene el 12,5%, el SPD califica para un escaño en el parlamento estatal con el 7%, y el BSW asegura su entrada con el 16%. Los Verdes y el FDP no logran superar el umbral del 5%.

17:18 El Futuro de Höcke en el Parlamento Estatal es InciertoEl líder del partido AfD en Turingia, Björn Höcke, podría no asegurar un escaño en el próximo parlamento estatal. Curiosamente, sus exitosos compañeros de partido podrían potencialmente suponer una amenaza para él. Muchos de los miembros de la AfD que se presentan en circunscripciones tienen altas posibilidades de obtener mandatos directos. Por el contrario, Höcke se enfrenta a una dura competencia del candidato de la CDU, Christian Tischner, en su circunscripción de Greiz II. Si Tischner logra ganar y la AfD obtiene más mandatos directos de los que le corresponden, nadie podrá entrar a través de la lista estatal, incluso Höcke, a pesar de ocupar el primer lugar. En un escenario así, la AfD podría persuadir a un candidato exitoso en las elecciones directas para que renuncie a su escaño en el parlamento estatal, lo que permitiría a Höcke asegurar su mandato.

16:48 la AfD de Turingia Rehúsa la Cobertura de MediosEs probable que la fiesta electoral de la AfD de Turingia no reciba cobertura mediática. El partido, clasificado como extremista de derecha por la agencia de protección constitucional, intentó excluir a ciertos medios de la evento. Sin embargo, el tribunal lo prohibió, por lo que el partido estatal excluyó a toda la prensa debido a supuestos problemas organizativos.

16:29 Alto Porcentaje de Votos por Correo en SajoniaPara las elecciones estatales denominadas "críticas" por el ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, del CDU, aproximadamente un cuarto de los votantes han enviado sus votos por correo. El supervisor electoral del estado espera que el 24,6% de los votantes hayan votado por correo. La participación en persona hasta ahora apenas supera la de 2019.

15:52 Höcke y Ramelow Emiten Sus VotosEl líder de AfD en Turingia y candidato principal, Björn Höcke, y el ministro presidente Bodo Ramelow del SPD emitieron sus votos al mediodía. Höcke llegó en un Lada Niva, un vehículo todoterreno ruso, en Bornhagen, distrito de Eichsfeld, mientras que Ramelow votó con su esposa en la capital del estado de Erfurt.

15:40 Participación Eleccionaria Más Alta que en Elecciones PreviasEn Turingia, a las 2:00 PM, el 44,4% de los votantes habían emitido sus votos, superando la participación de la elección anterior en más de dos puntos. Los votantes por correo no han sido contabilizados en estas estadísticas, pero se indica una alta participación. En Sajonia, la participación también fue ligeramente superior a la de 2019, pero el supervisor electoral espera significativamente más votantes por correo que en 2019. Las estaciones de votación en ambos estados cerrarán a las 6:00 PM.

14:40 Principales Preocupaciones de los Votantes de Sajonia y TuringiaAproximadamente un tercio de las personas en Sajonia y Turingia planean votar por la AfD en las elecciones del 1 de septiembre. Una gran encuesta aclara las razones. Destaca las principales preocupaciones y problemas, incluyendo la migración.

14:13 Höcke Sale Rápidamente de la Estación de VotaciónEn las elecciones estatales de Turingia, el candidato principal de la AfD, Björn Höcke, votó al mediodía. Salió rápidamente de la estación de votación de Bornhagen y no habló con periodistas en el lugar. Habiendo perdido consistentemente ante candidatos del CDU en su circunscripción electoral de Eichsfeld, Höcke cambió a Greiz. Lamentablemente, también enfrenta la derrota allí contra el CDU.

13:50 Participación Eleccionaria en Turingia Similar a los Niveles de 2019En Turingia, la participación eleccionaria parece estar pareciéndose a los niveles de la elección parlamentaria anterior. Según el comisionado electoral del estado, el 32% de los votantes habían emitido sus votos a las 12:00 PM. Los votantes por correo no están incluidos en estas cifras. En 2019, la participación fue del 31,2% a esa hora. Parece haber un mayor interés en las elecciones estatales en comparación con las elecciones europeas y locales realizadas anteriormente este año. En junio, la participación fue del 24,3% a la misma hora.

13:29 Se Espera Alta Participación Eleccionaria en SajoniaEn Sajonia, se espera una alta participación eleccionaria para las elecciones estatales. A mediodía, el 25,8% de los votantes habían emitido sus votos, según la Oficina Estatal de Estadística en Kamenz. En las elecciones estatales de 2019, la cifra fue del 26,2% a la misma hora. Los votantes por correo aún no han sido contabilizados en las cifras preliminares. Se proyecta que el 24,6% de los votantes emitan sus votos por correo, un aumento del 16,9% en 2019. Las elecciones han transcurrido sin interrupciones hasta ahora.

13:11 von Lucke: Resultado Eleccionario Posible Podría Debilitar la Coalición de BerlínLos resultados de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia aún están por determinarse. Si el SPD no logra obtener un escaño en el parlamento estatal, el político Albrecht von Lucke sugiere que casi constituiría un terremoto. Habla sobre las elecciones y sus posibles consecuencias en una entrevista.

12:44 Policía Investiga Amenaza en la Estación de Votación en GeraLos oficiales de policía en Gera actualmente están investigando una amenaza en una estación de votación. Un hombre, usando una camiseta del partido AfD, llegó para emitir su voto en la mañana, informó un portavoz de la policía. El gerente de la estación de votación le pidió al hombre que se quitara la camiseta ya que se prohibían las promociones del partido dentro de la estación de votación. Él obedeció, pero se enojó al salir de las instalaciones de la estación de votación, advirtiendo que regresaría debido al incidente. La policía obtuvo una declaración de él y lo aconsejó apropiadamente. Mientras tanto, la policía en Erfurt está investigando casos de grafitis políticos ("Höcke es un nazi") encontrados cerca de las estaciones de votación como incidentes de vandalismo.

12:15 Correctiv alerta de información falsa circulanteCorrectiv, una red de investigación, está advirtiendo sobre una afirmación falsa recurrente que afirma que firmar el papel de votación protege contra el fraude electoral. Según la confirmación de la oficina del comisionado electoral federal a Correctiv, "la entrada de una firma en el papel de votación por el votante compromete la secreto

11:25 Sonneberg experimenta un aumento preocupante en los ataques de extrema derechaEl primer distrito de Alemania bajo un político de AfD, Sonneberg, ha enfrentado un aumento alarmante en los ataques de extrema derecha. Los activistas se han sentido fuertemente amenazados y, en consecuencia, han cesado sus operaciones. Reportablemente, el número de tales ataques ha aumentado cinco veces en un año, lo que ha llamado la atención sobre la posible conexión con el administrador del distrito.

10:57 Kretschmer reflexiona sobre "la elección más significativa en 34 años"El Ministro Presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, se refirió a las elecciones estatales como "probablemente la más importante en 34 años". En el centro de votación de Dresde, expresó su gratitud hacia aquellos que habían elegido de manera diferente en elecciones anteriores pero que ahora habían decidido a favor de la Unión de Sajonia, la "fuerza fuerte en el centro burgués".

10:30 Ramelow descarta la candidatura de WagenknechtPara el Ministro Presidente de Turingia, Bodo Ramelow, el día de las elecciones representó "un festival de la democracia" - incluso en la posible ausencia de su reelección. En una entrevista con ntv, explicó su postura sobre los gobiernos minoritarios y las dudas que tenía regarding la competencia de la BSW.

09:59 Historiador expresa preocupaciones sobre la fecha de la elección y la AfDEl historiador Peter Oliver Loew criticó la elección del 1 de septiembre para las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, citando la falta de sensibilidad histórica apropiada. Expresó su preocupación por una posible victoria de la AfD, que es clasificada como "seguramente de extrema derecha" por los servicios de inteligencia interior en ambos estados, lo que podría plantear el riesgo de "asociaciones desafortunadas".

09:30 "Elección crucial": Todos los datos sobre la elección estatal de SajoniaMás de 3.3 millones de electores en Sajonia tienen la oportunidad hoy de determinar la trayectoria política de Sajonia al elegir a quien debe liderar el parlamento estatal en los próximos años. Si la CDU pierde su posición liderazgo en el estado, que ha mantenido desde 1990, el Ministro Presidente Michael Kretschmer describió la elección como "crucial".

09:05 Kretschmer acusa a Ampel de "prisa" antes de la elecciónEl día de las elecciones en Sajonia, y se sigue cuestionando si Michael Kretschmer podrá prolongar la racha ganadora de la CDU en el estado. En una entrevista con ntv, habló sobre temas como el debate sobre los refugiados, la coalición de semáforo y la guerra de Ucrania.

08:24 Preocupaciones sobre el impacto de la AfD en la democraciaLas encuestas indican que la AfD está en camino de experimentar un aumento significativo del poder en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. Este desarrollo podría suponer una amenaza potencial para las instituciones democráticas, según un grupo de investigación. Según ellos, a pesar de la creencia en un estado de derecho robusto, esto no es realmente el caso.

08:00 Los centros de votación comienzan a operar en Turingia y SajoniaLas elecciones para los nuevos parlamentos estatales han comenzado oficialmente hoy en Turingia y Sajonia. Según las encuestas, la AfD está likely to experience significant growth in Thuringia. En Sajonia, el CDU del Ministro Presidente incumbent Michael Kretschmer y la AfD están en una carrera ajustada. Se espera que los resultados preliminares estén disponibles a las 6 p.m., lo que proporcionará información sobre el estado de ánimo del pueblo en ambos estados. Estas elecciones también sirven como un barómetro para la coalición de semáforo en Berlín.

En la situación actual, la coalición roja-roja-verde liderada por el Ministro Presidente Bodo Ramelow (Izquierda), que gobierna en Turingia, lucha por mantener una mayoría en las encuestas. Un posible gobierno alternativo después de las elecciones podría comprender al CDU, la Alianza de Sahra Wagenknecht (BSW) y el SPD. La situación en Sajonia es ambigua en cuanto a si la coalición existente de CDU, SPD y Verdes continúa manteniendo una mayoría. Kretschmer no descarta la idea de una alianza con la BSW. El partido de la izquierda en Sajonia corre el riesgo de ser expulsado del parlamento. Hay una amenaza similar que se cierne sobre los Verdes y el FDP en Turingia.

En las elecciones estatales de Turingia, la Alianza para Alemania (BSW) liderada por Sahra Wagenknecht ha expresado su interés en formar una coalición con el CDU y potencialmente el SPD. (de 19:08)

En Sajonia, la Alternativa para Alemania (AfD) está abogando por su participación en el gobierno, afirm

